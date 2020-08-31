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Как для себя: петербуржцы с ОВЗ будут оценивать квартиры для инвалидов

В Санкт-Петербурге маломобильные граждане будут наряду с чиновниками оценивать жилищные условия для инвалидов-колясочников. Городские власти по собственной... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T08:00

2020-08-31T08:00

2020-08-31T11:09

хорошие новости

хорошие новости

александр беглов

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> В Санкт-Петербурге маломобильные граждане будут наряду с чиновниками оценивать жилищные условия для инвалидов-колясочников. Городские власти по собственной инициативе начали привлекать представителей общественных организаций к приемке квартир, адаптированных для людей с ограниченными возможностями.Как заявили РИА Новости в администрации Санкт-Петербурга, оценка будет проводиться в еще строящихся квартирах для очередников льготных категорий, семей с детьми-инвалидами, а также для граждан, чьи дома невозможно приспособить для проживания инвалидов.По результатам каждой проверки общественники подготовят заключение о соответствии квартир нормам адаптации, и, если найдутся замечания, они будут устранены до ввода домов в эксплуатацию и передачи новым жильцам.Первым опытом такого сотрудничества для городского жилищного комитета стал осмотр трех квартир в поселке Шушары, предназначенных для сирот, пользующихся креслами-колясками. Представители Всероссийского общества инвалидов оценили дом и квартиры как приспособленные, но все же высказали ряд пожеланий: в частности, попросили установить розетки в квартирах и кнопку управления лифтом на более удобной высоте.И это далеко не все нюансы, на которые обращают внимание при оценке специально адаптированного жилья. Также учитывается планировка квартир, высота порогов, наличие специальных душевых кабин, оснащение входных и балконных дверей доводчиками с определенным усилием, возможность установки опорных поручней, поворотных или откидных сидений как в квартирах, так и в общественных помещениях.В этой ситуации маломобильные граждане могут наиболее верно оценить, насколько созданные условия позволяют самостоятельно пользоваться жильем, и дать экспертное заключение.Как подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, квартиры для людей с ограниченными возможностями должны быть такими, чтобы инвалид-колясочник мог без проблем самостоятельно выйти из дома.В этом году город приобрел 255 квартир, адаптированных для проживания маломобильных граждан. К приемке части из них власти намерены привлекать представителей Всероссийского общества инвалидов, городского информационно-методического центра "Доступная среда", а также правозащитной организации инвалидов "На коляске без барьеров".

https://ria.ru/20200809/1575502964.html

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, александр беглов, санкт-петербург