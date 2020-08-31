Как для себя: петербуржцы с ОВЗ будут оценивать квартиры для инвалидов
08:00 31.08.2020 (обновлено: 11:09 31.08.2020)
402
© РИА Новости / Алексей МайшевЖенщина в инвалидном кресле во время тестирования платформы для маломобильных граждан
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге маломобильные граждане будут наряду с чиновниками оценивать жилищные условия для инвалидов-колясочников. Городские власти по собственной инициативе начали привлекать представителей общественных организаций к приемке квартир, адаптированных для людей с ограниченными возможностями.
Как заявили РИА Новости в администрации Санкт-Петербурга, оценка будет проводиться в еще строящихся квартирах для очередников льготных категорий, семей с детьми-инвалидами, а также для граждан, чьи дома невозможно приспособить для проживания инвалидов.
По результатам каждой проверки общественники подготовят заключение о соответствии квартир нормам адаптации, и, если найдутся замечания, они будут устранены до ввода домов в эксплуатацию и передачи новым жильцам.
Первым опытом такого сотрудничества для городского жилищного комитета стал осмотр трех квартир в поселке Шушары, предназначенных для сирот, пользующихся креслами-колясками. Представители Всероссийского общества инвалидов оценили дом и квартиры как приспособленные, но все же высказали ряд пожеланий: в частности, попросили установить розетки в квартирах и кнопку управления лифтом на более удобной высоте.
И это далеко не все нюансы, на которые обращают внимание при оценке специально адаптированного жилья. Также учитывается планировка квартир, высота порогов, наличие специальных душевых кабин, оснащение входных и балконных дверей доводчиками с определенным усилием, возможность установки опорных поручней, поворотных или откидных сидений как в квартирах, так и в общественных помещениях.
В этой ситуации маломобильные граждане могут наиболее верно оценить, насколько созданные условия позволяют самостоятельно пользоваться жильем, и дать экспертное заключение.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-ПетербургаПредставитель ГБУ "Городской информационно-методический центр "Доступная среда" Максим Лапшин осматривает квартиру, адаптированную для проживания людей с ограниченными возможностями
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга
Представитель ГБУ "Городской информационно-методический центр "Доступная среда" Максим Лапшин осматривает квартиру, адаптированную для проживания людей с ограниченными возможностями
Как подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, квартиры для людей с ограниченными возможностями должны быть такими, чтобы инвалид-колясочник мог без проблем самостоятельно выйти из дома.
"В домах, где проживают колясочники, должна быть безбарьерная среда", — отметил он.
В этом году город приобрел 255 квартир, адаптированных для проживания маломобильных граждан. К приемке части из них власти намерены привлекать представителей Всероссийского общества инвалидов, городского информационно-методического центра "Доступная среда", а также правозащитной организации инвалидов "На коляске без барьеров".