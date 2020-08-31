https://ria.ru/20200831/gossovet-1576510730.html

Навстречу переменам: к 20-й годовщине Госсовет ждет обновление и усиление

Государственный совет после 20 лет работы в ближайшее время ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:12

2020-08-31T10:12

2020-08-31T10:12

алексей зудин

совет федерации рф

госдума рф

мгимо

геннадий зюганов

владимир жириновский

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_df0ffd988768c9581243343c4d409f60.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Государственный совет после 20 лет работы в ближайшее время ждут перемены: уже осенью в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправкам в конституцию. Окончательного решения о том, каким будет обновленный Госсовет, пока нет, но политики и эксперты едины во мнении, что его роль значительно возрастет.Годовщина подписания указа о Госсовете отмечается 1 сентября. 20 лет назад президент России подписал указ "О Государственном совете РФ", а 29 сентября состоялось первое заседание органа."Конечно, с учётом поправок к конституции роль Госсовета будет повышаться, поскольку он уже становится конституционным органом. Какую роль он будет играть на деле - это будет зависеть от федерального закона о Госсовете, который будет принят. Сейчас идёт активная дискуссия о том, какой статус, какие полномочия, какой функционал нужно будет зафиксировать для Госсовета в этом новом законе. Поэтому до тех пор, пока проекты этого закона не появятся, говорить преждевременно", - сказал РИА Новости политолог <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Коньков</a>.Вместе с тем, по его мнению, сегодня уже можно говорить о том, что за те годы существования, которые Госсовет был в действующем статусе, до принятия поправок в конституцию, он приобрел свои "звучание и тональность" в том обширном поле государственных органов и структур, которые есть в РФ. Госсовет, считает политолог, является хорошей совещательной площадкой, где встречаются и пересекаются представители различных ветвей и уровней власти, общественных организаций."Вопрос должен заключаться в том, насколько такого рода дискуссии, пересечение подходов находят свое отражение в реальных решениях и действиях, которые принимаются государственным аппаратом. Решение соответствующих проблем должно быть дано в том законе, который будет принят по итогам дискуссии, которая идёт сейчас о последствиях, которые должны будут найти свое воплощение после вступления в силу обновленной Конституции РФ", - считает Коньков.Каким будет ГоссоветУже ясно, что с принятием предусмотренного поправками в Конституцию закона, который определит правовой статус Госсовета, роль этого органа возрастёт. Он станет арбитром при решении возникающих между федеральным центром и регионами вопросов, считает председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a> ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"). Как следствие, отметил он, Госсовет станет важным элементом в реализации национальных проектов и программ, а также объективным арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным центром.Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> в свою очередь предложил наделить Госсовет сверхполномочиями принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике. Он отметил, что Госсовет должен принимать геополитические, стратегические, в отдельных ситуациях кардинальные решения, останавливать тех, кто думает "узкопартийно, узкоперсонально, узковедомственно"."В законе, который необходимо будет принять, нужно будет четко определить, кто из представителей публичных органов власти входит в состав Госсовета по должности, кто-то, может быть, будет входить в совет с учетом управленческого опыта, трудовых заслуг. Нужно будет прописать статус решений Госсовета, порядок их реализации, ответственность исполнителей. Все это необходимо, чтобы Госсовет, не подменяя другие органы власти, активно участвовал в укреплении государственности, задавал четкий курс развития страны", - сказал РИА Новости лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a>.В целом же, уверен председатель КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a>, Государственный совет должен включать наиболее авторитетных и талантливых людей в разных сферах: духовной, научной, культурной. "Он должен играть стратегическую роль, любая крупная проблема, которая касается всех граждан страны, касается нашей национальной безопасности, суверенитета, нашего будущего, - должна предварительно обсуждаться на очень авторитетном форуме", - сказал Зюганов.Как сообщал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> ("Единая Россия"), сейчас обсуждается состав Госсовета. Его могут расширить, включив в совещательный орган генерального прокурора и председателя Счетной палаты.По словам Крашенинникова, в настоящее время законопроект о Госсовете находится в проектной стадии, обсуждаются разные варианты. Однако, как ожидается, в Госдуму он будет внесен в сентябре-октябре вместе с законопроектами о правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда. "Важно, чтобы он (закон о Госсовете) с другими актами был в системе", - пояснил парламентарий.Зачем нужны измененияПо мнению старшего преподавателя <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a> МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Zudin/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Зудина</a>, сейчас тренд состоит в том, чтобы Госсовет постепенно превращался в постоянно действующий орган и чтобы при нем при сохранении центральной роли президента более активную роль играли его участники.Президент Центра стратегических коммуникаций <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Abzalov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Абзалов</a> в свою очередь обратил внимание на то, что одна из концепций "преемственности" предполагает как раз усиление позиций Госсовета - эта схема предполагает серьезное усиление позиций губернаторов, которые "не просто сидят" в совещательном органе, но еще и возглавляют отдельные рабочие группы по соответствующим вопросам, требующим решения. По его словам, после 2014-2015 годов идет серьезный разворот в региональное направление, что приводит к тому, что субъекты становятся важным фактором в политической среде."Основным эффектом усиления роли Госсовета должна стать более качественная экспертная проработка различных подходов, различных вариантов решения проблем, которые будут стоять в будущем перед российским обществом. То есть, по сути мы должны будем получить всеобъемлющую картину возможных решений для каждой конкретной проблемы", - считает политолог Коньков.Он отметил, что выступает за то, чтобы этот орган решал и рассматривал ключевые и стратегические задачи, после чего и законодатели, и правительство могли бы все это оформить соответствующим образом. "По крайней мере, он может играть очень важную роль в нынешнее смутное нестабильное время, когда бушует системный кризис", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20200826/gossovet-1576331678.html

https://ria.ru/20200826/gossovet-1576327885.html

https://ria.ru/20200729/1575101438.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей зудин, совет федерации рф, госдума рф, мгимо, геннадий зюганов, владимир жириновский, политика