https://ria.ru/20200831/dostavka-1576517505.html

AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

AliExpress запускает в России экспресс-доставку продуктов питания и товаров первой необходимости, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T11:42

2020-08-31T11:42

2020-08-31T11:42

россия

aliexpress

москва

санкт-петербург

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_AliExpress/" target="_blank" data-auto="true">AliExpress</a> запускает в России экспресс-доставку продуктов питания и товаров первой необходимости, говорится в сообщении компании."AliExpress Россия запускает проект "Есть!" – отдельный раздел для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости (бытовая химия и хозтовары, товары для личной гигиены), детского питания и товаров для животных с доставкой день в день", - сообщается в релизе.Новый проект работает по модели маркетплейса: продавцы платформы сами осуществляют доставку и хранение продуктов. Партнером компании стал сервис "Самокат", который обеспечит необходимый ассортимент товаров и экспресс-доставку в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>."Ассортимент товаров на первом этапе будет представлен товарами "Самоката", в будущем он дополнится производителями продуктов питания и товаров повседневного спроса, будет расширяться количество товаров. В течение нескольких месяцев будет объявлено о партнерстве с несколькими крупными продуктовыми сетями", - говорится в сообщении. Уточняется, что в дальнейшем доставка будет доступна и для других городов - Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону - с помощью различных партнеров и логистических компаний.AliExpress Россия - совместное предприятие крупнейшей в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress."Самокат" - сервис доставки товаров категории e-grocery в Москве и Санкт-Петербурге. С 2018 года сервис осуществляет доставку товаров повседневного спроса: продуктов питания, напитков, бытовой химии и сопутствующих товаров.

https://ria.ru/20200520/1571704662.html

https://ria.ru/20200806/1575427847.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, aliexpress, москва, санкт-петербург, экономика