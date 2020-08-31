https://ria.ru/20200831/bts-1576520675.html
Живое выступление BTS на MTV VMA набрало более пяти миллионов просмотров
Ролик с дебютным живым исполнением песни "Dynamite” группы BTS на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, за несколько часов набрал более пяти... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:30
2020-08-31T12:30
2020-08-31T12:30
культура
bts
музыка
новости культуры
youtube
нью-йорк (город)
сеул
манхэттен
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>Ролик с дебютным живым исполнением песни "Dynamite” группы BTS на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, за несколько часов набрал более пяти миллионов просмотров.Южнокорейские музыканты, получившие награды в категориях "лучшая группа", "лучшая поп-песня" и "лучшая песня в жанре k-pop" исполнили онлайн из Сеула свой первый англоязычный трек "Dynamite". Участники BTS выступали в костюмах в стиле ретро на фоне небоскребов Манхэттена и площади Times Square, как будто находились в Нью-Йорке. Накануне музыканты <a href="https://www.nme.com/music-interviews/bts-interview-dynamite-2020-2738293" target="_blank">рассказали</a> в интервью изданию NME, что для них большая честь представить дебютное живое исполнение “Dynamite” на церемонии MTV Video Music Awards."Хотя мы будем выходить на связь из Сеула, мы ждем этого момента с нетерпением, поскольку будем выступать наряду со многими выдающимися артистами", — добавили они. Накануне трек "Dynamite" побил рекорд на YouTube, набрав за сутки более 100 миллионов просмотров.
https://ria.ru/20200824/rekord-1576223408.html
нью-йорк (город)
сеул
манхэттен
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bts, музыка, новости культуры, youtube, нью-йорк (город), сеул, манхэттен
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Ролик с дебютным живым исполнением песни "Dynamite” группы BTS на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, за несколько часов набрал более пяти миллионов просмотров.
Южнокорейские музыканты, получившие награды в категориях "лучшая группа", "лучшая поп-песня" и "лучшая песня в жанре k-pop" исполнили онлайн из Сеула свой первый англоязычный трек "Dynamite".
Участники BTS выступали в костюмах в стиле ретро на фоне небоскребов Манхэттена и площади Times Square, как будто находились в Нью-Йорке.
Накануне музыканты рассказали
в интервью изданию NME, что для них большая честь представить дебютное живое исполнение “Dynamite” на церемонии MTV Video Music Awards.
"Хотя мы будем выходить на связь из Сеула, мы ждем этого момента с нетерпением, поскольку будем выступать наряду со многими выдающимися артистами", — добавили они.
Накануне трек "Dynamite" побил рекорд на YouTube, набрав за сутки более 100 миллионов просмотров.