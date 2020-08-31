https://ria.ru/20200831/bts-1576520675.html

Живое выступление BTS на MTV VMA набрало более пяти миллионов просмотров

Ролик с дебютным живым исполнением песни "Dynamite” группы BTS на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, за несколько часов набрал более пяти... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:30

2020-08-31T12:30

2020-08-31T12:30

культура

bts

музыка

новости культуры

youtube

нью-йорк (город)

сеул

манхэттен

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>Ролик с дебютным живым исполнением песни "Dynamite” группы BTS на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, за несколько часов набрал более пяти миллионов просмотров.Южнокорейские музыканты, получившие награды в категориях "лучшая группа", "лучшая поп-песня" и "лучшая песня в жанре k-pop" исполнили онлайн из Сеула свой первый англоязычный трек "Dynamite". Участники BTS выступали в костюмах в стиле ретро на фоне небоскребов Манхэттена и площади Times Square, как будто находились в Нью-Йорке. Накануне музыканты <a href="https://www.nme.com/music-interviews/bts-interview-dynamite-2020-2738293" target="_blank">рассказали</a> в интервью изданию NME, что для них большая честь представить дебютное живое исполнение “Dynamite” на церемонии MTV Video Music Awards."Хотя мы будем выходить на связь из Сеула, мы ждем этого момента с нетерпением, поскольку будем выступать наряду со многими выдающимися артистами", — добавили они. Накануне трек "Dynamite" побил рекорд на YouTube, набрав за сутки более 100 миллионов просмотров.

https://ria.ru/20200824/rekord-1576223408.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bts, музыка, новости культуры, youtube, нью-йорк (город), сеул, манхэттен