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https://ria.ru/20200831/bts-1576520675.html
Живое выступление BTS на MTV VMA набрало более пяти миллионов просмотров
Ролик с дебютным живым исполнением песни "Dynamite” группы BTS на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, за несколько часов набрал более пяти... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:30
2020-08-31T12:30
культура
bts
музыка
новости культуры
youtube
нью-йорк (город)
сеул
манхэттен
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. </strong>Ролик с дебютным живым исполнением песни "Dynamite” группы BTS на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, за несколько часов набрал более пяти миллионов просмотров.Южнокорейские музыканты, получившие награды в категориях "лучшая группа", "лучшая поп-песня" и "лучшая песня в жанре k-pop" исполнили онлайн из Сеула свой первый англоязычный трек "Dynamite". Участники BTS выступали в костюмах в стиле ретро на фоне небоскребов Манхэттена и площади Times Square, как будто находились в Нью-Йорке. Накануне музыканты <a href="https://www.nme.com/music-interviews/bts-interview-dynamite-2020-2738293" target="_blank">рассказали</a> в интервью изданию NME, что для них большая честь представить дебютное живое исполнение “Dynamite” на церемонии MTV Video Music Awards."Хотя мы будем выходить на связь из Сеула, мы ждем этого момента с нетерпением, поскольку будем выступать наряду со многими выдающимися артистами", — добавили они. Накануне трек "Dynamite" побил рекорд на YouTube, набрав за сутки более 100 миллионов просмотров.
https://ria.ru/20200824/rekord-1576223408.html
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Новости
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bts, музыка, новости культуры, youtube, нью-йорк (город), сеул, манхэттен

Живое выступление BTS на MTV VMA набрало более пяти миллионов просмотров

12:30 31.08.2020
2956
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Ролик с дебютным живым исполнением песни "Dynamite” группы BTS на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, за несколько часов набрал более пяти миллионов просмотров.
Южнокорейские музыканты, получившие награды в категориях "лучшая группа", "лучшая поп-песня" и "лучшая песня в жанре k-pop" исполнили онлайн из Сеула свой первый англоязычный трек "Dynamite".
Участники BTS выступали в костюмах в стиле ретро на фоне небоскребов Манхэттена и площади Times Square, как будто находились в Нью-Йорке.
Накануне музыканты рассказали в интервью изданию NME, что для них большая честь представить дебютное живое исполнение “Dynamite” на церемонии MTV Video Music Awards.
"Хотя мы будем выходить на связь из Сеула, мы ждем этого момента с нетерпением, поскольку будем выступать наряду со многими выдающимися артистами", — добавили они.
Накануне трек "Dynamite" побил рекорд на YouTube, набрав за сутки более 100 миллионов просмотров.
Скриншот видеоклипа BTS Dynamite
24 августа, 13:07Культура
Клип BTS установил двойной рекорд на YouTube по количеству просмотров
42300017
КультураBTSМузыкаНовости культурыYouTubeНью-Йорк (город)СеулМанхэттен
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