https://ria.ru/20200831/belozertsev-1576437490.html

Иван Белозерцев: пензенские экспортеры быстро адаптировались к пандемии

Пензенская область сохранила лидерские позиции по основным экономическим показателям, несмотря на сложности в связи с распространением коронавируса, заявил... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:00

2020-08-31T12:00

2020-08-31T12:23

пензенская область

коронавирус в россии

иван белозерцев

пензенская область

интервью - авторы

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<em>Пензенская область сохранила лидерские позиции по основным экономическим показателям, несмотря на сложности в связи с распространением коронавируса, заявил губернатор <a href="https://ria.ru/person_Ivan_Belozercev" target="_blank">Иван Белозерцев</a>. В интервью РИА Новости он рассказал, когда в регионе ожидают вторую волну COVID-19 и как к ней готовятся, а также об успешной работе пензенских экспортеров в условиях пандемии, приоритетных направлениях туризма в области и о планах на урожай.</em><strong>— Иван Александрович, в Пензенской области уже сняты основные ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. Однако в последние дни наметилось некоторое увеличение ежедневно регистрируемых случаев COVID-19. Грозит ли региону откат к прежним ограничениям?</strong>— В настоящее время ежедневно выявляется от 45 до 66 новых случаев лабораторно подтвержденной <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>. Введены дополнительные меры для предупреждения распространения заболевания, проводится тестирование граждан, прибывших с отдыха и из зарубежных поездок. Лабораториями Пензенской области ежедневно на коронавирусную инфекцию обследуется более двух тысяч человек.Безусловно, хотелось бы, чтобы цифры заболеваемости сошли до нуля, но у COVID-19 есть особенности, которые пока не позволяют этого достичь. Мы прогнозируем возможность второй волны заболеваемости к концу сентября. Сейчас уже принимаются меры для снижения рисков, разработаны меры профилактики для школ, дошкольных учреждений, средних учебных заведений и вузов, даны рекомендации по приобретению дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.Поступление вакцины против возбудителя COVID-19 ожидается к октябрю 2020 года. Только при своевременной вакцинации населения от гриппа и COVID-19 наиболее уязвимых групп населения мы сможем гарантированно говорить об отмене всех ограничений и о функционировании всех учреждений в обычном режиме. Кроме того, во избежание большого всплеска заболеваемости принято решение начать вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции раньше обычного. Чтобы создать хорошую иммунную прослойку, мы планируем привить более 60% населения и рассчитываем, что нам не придется возвращаться к серьезным ограничениям.<strong>— Сколько коек остается развернутыми для COVID-больных? Разработаны ли меры по оперативному развертыванию коечного фонда в случае ухудшения эпидемической ситуации?</strong>— По расчету министерства здравоохранения РФ для оказания помощи жителям Пензенской области необходимо 652 инфекционные койки. Сейчас у нас в трех медицинских учреждениях развернуто больше — порядка 700 коек. В случае необходимости коечный фонд Пензенской области может быть перепрофилирован под развитие того или иного сценария развития ситуации. В регионе обеспечена полная комплексная готовность коечного фонда, на эти цели из различных источников с начала года предусмотрено свыше 800 миллионов рублей.<strong>— Как решается в регионе кадровый вопрос в здравоохранении? Как вы считаете, в области достаточно человеческих ресурсов для продолжения борьбы с COVID-19?</strong>— Первое, что я должен сказать в ответе на ваш вопрос, это спасибо нашим медицинским работникам и низкий им поклон. Они герои, ежедневно спасающие жизни и здоровье пациентов. Они самоотверженно трудятся. Есть примеры, вызывающие особое уважение и преклонение. В одном из районов Пензенской области врач-инфекционист, которая по возрасту не должна была принимать на себя удар, по личному желанию пошла в "красную" зону, где возглавила борьбу с коронавирусной инфекцией, сохранила жизнь сотням пациентов и продолжает делать это сейчас. Фельдшеры, медицинские сестры, врачи, водители "скорой" проявляют себя настоящими профессионалами.Что касается кадров в целом, то в нашем регионе активно используется механизм целевого набора в медицинские вузы. К 1 августа заключено 445 целевых договоров с абитуриентами, поступающими на первый курс университета. В настоящее время уже проходят целевое обучение 1196 студентов и ординаторов. В 2019 году полностью укомплектованы 425 бюджетных мест в Пензенском медицинском колледже, в 2020 году выделено 525 бюджетных мест.Мы рассчитываем, что до конца 2020 года в медицинские организации Пензенской области придут порядка 200 медицинских работников, за семь месяцев трудоустроен уже 61 врач. Решить кадровую проблему в отрасли помогают существующие на федеральном уровне и в регионе меры социальной поддержки. Например, врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные и участковые больницы и врачам-педиатрам, прибывшим на работу в Пензу из других регионов, выплачиваются единовременные выплаты по 150 тысяч рублей, затем через год — еще 50 тысяч, после второго отработанного года — 75 тысяч, после третьего — 100 тысяч рублей из регионального бюджета. Врачам и фельдшерам, прибывшим работать на село или в города с населением до 50 тысяч человек, предусмотрена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей и 500 тысяч рублей соответственно по программам "Сельский доктор" и "Сельский фельдшер".Действуют и другие меры поддержки. Немаловажным фактором для привлечения на работу и закрепления специалистов в учреждениях здравоохранения является обеспечение специалистов жильем. В 2020 году 129 квартир переданы для предоставления медицинским работникам в качестве служебного жилья.В медицинских организациях с больными новой коронавирусной инфекцией работают 880 медработников, из них 266 врачей, среди которых 56 врачей анестезиологов-реаниматологов и 123 лечащих врача. Численность врачей анестезиологов-реаниматологов и лечащих врачей в области составляет более 101% от стандарта, разработанного Минздравом России.Что касается ресурсов для продолжения борьбы с COVID-19, то в учреждениях здравоохранения сформирован запас лекарственных препаратов на срок от одного до двух месяцев. Закупка лекарств продолжается. Также Пензенская область заключила контракты на поставку в общей сложности 140 аппаратов ИВЛ за счет средств федерального бюджета, пяти аппаратов за счет средств территориального фонда ОМС. Еще 32 аппарата ИВЛ поставлены в область по линии Минпромторга России. В Пензенской областной клинической больнице имени Бурденко имеется один аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации легких.<strong>— Вы одним из первых опробовали на себе работу туннеля для дезинфекции, который стал выпускать пензенский завод и даже поставил такое оборудование в резиденцию президента. Планируется ли закупка таких туннелей в учреждения социальной сферы?</strong>— Наши предприятия достаточно быстро перепрофилировали производство на выпуск продукции, необходимой для борьбы с коронавирусной инфекцией: стали производить защитные костюмы и экраны, маски, санитайзеры и многое другое.НПП "Моторные технологии", специализирующееся на производстве автоматизированного оборудования для мойки деталей и агрегатов, разработало эффективный дезинфекционный туннель, который можно применять для массовой поточной санобработки людей, в том числе персонала больниц. Эти туннели установлены на самых разных объектах, в том числе государственной резиденции президента "Ново-Огарево", администрации президента России, администрации президента Республики Казахстан, в инфекционной клинической больнице департамента здравоохранения Москвы, в ГК "Дамате", центральном офисе Газпромбанка, Карачаево-Черкесском государственном университете, футбольном клубе "Балтика", Юго-Западном государственном университете, московском заводе "Физприбор", санатории "Березовая роща".Мы также использовали туннели, когда проводили большой областной праздник "Медалист — 2020". Кабинами для проведения дезинфекции оснащены областная клиническая больница имени Бурденко и областной онкологический диспансер. Далее будем смотреть по ситуации с распространением коронавируса.<strong>— Безусловно, все регионы пострадали в условиях пандемии. Расскажите о ситуации в экономике Пензенской области в настоящее время. По вашим прогнозам, когда начнется восстановление экономики в регионе?</strong>— Конечно, как и везде, у нас было снижение экономической активности, особенно в отраслях, ориентированных на потребительский спрос. Тем не менее региону удалось сохранить лидерские позиции по основным экономическим показателям. Индекс промышленного производства за шесть месяцев 2020 года составил 105%. По данному показателю Пензенская область занимает второе место в ПФО и 24-е место в России. В первом полугодии было сдано в эксплуатацию 373 тысячи квадратных метров жилья, что больше уровня января-июня 2019 года на 11,5%. По темпам ввода жилья Пензенская область занимает четвертое место в ПФО и 18-е — в РФ.Мы предприняли ряд мер, чтобы минимизировать экономические потери, поддержать бизнес и людей. Оперативно был разработан антикризисный план, и по прогнозам, по итогам 2020 года ожидается положительная динамика по основным экономическим показателям.<strong>— Какой объем сокращения доходов областного бюджета прогнозируется из-за пандемии по итогам этого года? Как область планирует их минимизировать? Какие бюджетные расходы были заморожены?</strong>— За шесть месяцев недопоступило 2,2 миллиарда рублей. Частично потери уже компенсированы за счет федеральной поддержки. Несмотря на сложную ситуацию, все обязательства по первоочередным и социально значимым расходам мы выполняем. Конечно, была проведена значительная работа по приоритизации расходов. То, что возможно было перенести на следующий год, мы перенесли.<strong>— Правительство области и "Транснефть-Дружба" ранее договорились о строительстве магистрального нефтепровода в обход Кузнецка. До пандемии компания заявляла о планах приступить к строительству уже с 1 июля текущего года. Началось ли строительство?</strong>— В связи с пандемией срок начала строительства перенесен, но всего на полгода. В декабре компания планирует начать работы.<strong>— Как пандемия отразилась на внешнеэкономических связях области? Проводятся ли сейчас какие-то переговоры с иностранными партнерами или этот процесс приостановили?</strong>— У нас в связи с пандемией стало меньше стран-партнеров по экспорту, но при этом увеличилась доля стран дальнего зарубежья в объеме регионального экспорта. В прошлом году она составляла 39,6%, в этом году — 50%. В целом экспорт Пензенской области за шесть месяцев вырос на 44,2% и превысил 150 миллионов долларов. Мебельщики дали прирост более чем в 8%, экспортеры мяса свинины на 8,6%, в 17,4 раза увеличился экспорт мяса птицы, на 50% вырос экспорт приборов и устройств для автоматического регулирования, на треть увеличились отгрузки лекарственных средств. Хороших объемов в первом полугодии 2020 года достиг экспортный дебютант Пензенской области – растительное масло, его экспорт превысил 4 миллиона долларов.Должен отметить, что наши экспортеры – молодцы, смогли быстро адаптироваться к новым условиям, перевести в онлайн-формат переговоры, презентации продукции, оплату товара. Мы, со своей стороны, оказываем помощь: региональный Центр поддержки экспорта помогает малому и среднему бизнесу выйти на международные электронные торговые площадки; в онлайн-режиме организовать необходимую сертификацию продукции; модернизировать сайты с подачей информации на иностранном языке; провести переговоры и подготовить экспортный контракт так же на иностранном языке.Планируем переговоры с Российско-германской внешнеторговой палатой в конце сентября, с Американской торговой палатой в России в октябре.<strong>— Каковы прогнозы относительно урожая текущего года в Пензенской области? Какой объем валового сбора зерновых ожидает регион в этом году? Хватает ли региону сезонных рабочих на фоне пандемии?</strong>— Мы планируем получить около трех миллионов тонн зерна, это более 160% к уровню прошлого года. В 2020 году также запланировано произвести 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы, 600 тысяч тонн масличных, 406 тысяч тонн картофеля, 132 тысячи тонн овощей, что позволит загрузить увеличивающиеся мощности перерабатывающих предприятий, обеспечить население области необходимыми продуктами питания, животноводство — сбалансированными кормами, а излишки направить на экспорт. Нехватки сезонных работников в Пензенской области нет, сельское хозяйство и переработка не прекращали работу ни на один день, он ведь год кормит, как известно.<strong>— В условиях пандемии в России сделана ставка на межрегиональный туризм. Какие направления туризма в приоритетном порядке планирует развивать Пензенская область? На какой турпоток в регион вы рассчитываете в целом по итогам года?</strong>— Наши приоритеты: культурно-познавательный, паломнический, событийный, деловой, экологический туризм. Что касается экологического туризма, то на территории области создано 85 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 76 тысяч гектаров. Это 77 памятников природы, семь государственных зоологических заказников регионального значения и одна особо охраняемая территория федерального значения — государственный заповедник "Приволжская лесостепь". На территории заповедника разработаны две экологические тропы. Всего таких троп девять. Самые популярные — в Неверкинском, Пензенском, Никольском, Лунинском и Сосновоборском районах.Гастрономический туризм мне кажется очень интересным направлением. Пензенская область приняла участие в проекте "Российские гастрономические открытия", который будет реализован в 2020-2021 годах. В регионе проживают более 100 национальностей, нам есть, что показать.Туристов, конечно, стало меньше, но есть надежда, что ситуация исправится. Мы над решением этой задачи работаем вместе с предприятиями всей туристической отрасли, поэтому что касается прогнозов по году, то есть два прогноза: пессимистичный — это около 150 тысяч туристов и оптимистичный — более 200 тысяч российских и зарубежных туристов.<strong>— В мае исполнилось пять лет, как вы возглавили регион. Какие личные итоги вы можете подвести?</strong>— Главным приоритетом для меня всегда было и остается развитие региона и повышение качества жизни людей. На это направлены все усилия: мои лично как губернатора, правительства Пензенской области, всех исполнительных органов власти и муниципалитетов. Только постоянно двигаясь вперед, привлекая новые инвестиции, строя новые производства, жилье, развивая инфраструктурные проекты, поддерживая тех, кто в этом нуждается, можно добиться стабильно растущего качества жизни всего населения Пензенской области.Нам удалось достичь за пять лет устойчивой позитивной динамики развития основополагающих отраслей экономики: промышленности, сельского хозяйства, строительства. Заметно улучшились условия и среда проживания в городах и селах. Нужно идти дальше, решать задачи, которые пока не решены, выполнять данные обещания, открыто говорить с людьми обо всем, что для них важно. Недавно мы провели стратегическую сессию по корректировке стратегии развития региона и внесли в нее изменения согласно требованиям времени, ведь 2020 год радикально изменил картину мира.Этому в первую очередь способствовала пандемия и мировая экономическая ситуация. Стоять рядом и фиксировать изменения мы себе позволить не можем, поэтому максимально оперативно реагируем, оцениваем и учитываем изменения, а некоторые процессы возглавляем и направляем с одной целью — гарантировать экономическое процветание региона, обеспечивать социальную и общественную безопасность и улучшение качества жизни всех жителей Пензенской области.

https://ria.ru/20200819/1575990808.html

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https://ria.ru/20200304/1568150197.html

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https://ria.ru/20200626/1573524924.html

пензенская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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