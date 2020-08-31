https://ria.ru/20200831/abe-1576505138.html

СМИ: Абэ планирует переговорить по телефону с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует переговорить в понедельник по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило агентство Киодо в связи с... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T05:57

2020-08-31T05:57

2020-08-31T06:25

россия

синдзо абэ

владимир путин

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 31 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> планирует переговорить в понедельник по телефону с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, сообщило агентство <a href="https://www.kyodonews.jp/" target="_blank">Киодо</a> в связи с намерением главы японского правительства уйти в отставку по состоянию здоровья.Абэ также переговорил по телефону с президентом <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>, решив разъяснить лично свое намерение оставить пост премьера иностранным лидерам."Прорабатывается возможность телефонного разговора в течение дня 31 августа и с президентом РФ Владимиром Путиным", - сообщает Киодо.Абэ на прошлой неделе подтвердил на пресс-конференции, что принял решение о своей отставке. По словам премьера, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Это заболевание послужило причиной его отставки и в 2007 году через год после избрания премьер-министром на первый срок. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он снова стал премьером. Срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длительным сроком непрерывной службы в этой должности среди японских политиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/yaponiya-1576491059.html

Сергей Смирнов Кароче, - не шмогла. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, синдзо абэ, владимир путин, япония, в мире