https://ria.ru/20200830/zmeya-1576501797.html

Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея

В Дагестане в рот уснувшей под деревом жительницы села Леваши заползла змея. Об этом сообщает Пятый канал. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T22:31

2020-08-30T22:31

2020-08-30T23:43

республика дагестан

общество - видео

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>В Дагестане в рот уснувшей под деревом жительницы села Леваши заползла змея. Об этом сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/news/310098/zadremavsej-rossianke-vrot-zapolzla-zmea-eedostali-mediki-video-18/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.Спасать женщину пришлось врачам. На снятом в больнице видео запечатлен момент извлечения рептилии изо рта пациентки. Длина змеи — не меньше метра. Женщина была под наркозом.На записи видно, что одна из медработниц испугалась змеи. Увидев извлеченную рептилию, она отскочила от операционного стола.

https://ria.ru/20200820/1575998225.html

Себекхотеп III Это ж как надо спать, везёт же людям, я про сон. Просто я от любого шороха вскакиваю. 30

Сергей Смирнов Жесть! 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, общество - видео, происшествия