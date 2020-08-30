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https://ria.ru/20200830/zmeya-1576501797.html
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
В Дагестане в рот уснувшей под деревом жительницы села Леваши заползла змея. Об этом сообщает Пятый канал. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T22:31
2020-08-30T23:43
республика дагестан
общество - видео
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>В Дагестане в рот уснувшей под деревом жительницы села Леваши заползла змея. Об этом сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/news/310098/zadremavsej-rossianke-vrot-zapolzla-zmea-eedostali-mediki-video-18/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.Спасать женщину пришлось врачам. На снятом в больнице видео запечатлен момент извлечения рептилии изо рта пациентки. Длина змеи — не меньше метра. Женщина была под наркозом.На записи видно, что одна из медработниц испугалась змеи. Увидев извлеченную рептилию, она отскочила от операционного стола.
https://ria.ru/20200820/1575998225.html
Это ж как надо спать, везёт же людям, я про сон. Просто я от любого шороха вскакиваю.
30
Жесть!
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
республика дагестан, общество - видео, происшествия

Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея

22:31 30.08.2020 (обновлено: 23:43 30.08.2020)
48936
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Дагестане в рот уснувшей под деревом жительницы села Леваши заползла змея. Об этом сообщает Пятый канал.
Спасать женщину пришлось врачам. На снятом в больнице видео запечатлен момент извлечения рептилии изо рта пациентки. Длина змеи — не меньше метра. Женщина была под наркозом.
На записи видно, что одна из медработниц испугалась змеи. Увидев извлеченную рептилию, она отскочила от операционного стола.
Стоп-кадр видео из twitter-аккаунта пользователя Payton Malone WWL-TV
20 августа, 00:42Туризм
Худший кошмар! В США змея выползла из унитаза
1917272141223
Обсудить 18
Республика ДагестанОбщество - ВидеоПроисшествия
Популярные комментарии
Это ж как надо спать, везёт же людям, я про сон. Просто я от любого шороха вскакиваю.
30 августа, 22:36
Себекхотеп III
2064000
Жесть!
30 августа, 22:38
СССергей Смирнов
812100
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