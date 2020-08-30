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https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html
В Москве избили блогера Егора Жукова
Осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков избит у своего дома в Москве, сообщается на странице в Instagram, которую ведут его сторонники. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T22:44
2020-08-30T23:35
дело егора жукова
егор жуков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
высшая школа экономики (вшэ)
москва
можайский район
общество
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Осужденный за призывы к экстремизму блогер <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егор Жуков</a> избит у своего дома в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщается на странице в Instagram, которую ведут его сторонники."На Егора Жукова напали и избили возле дома", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации заявил, что по словам очевидцев, на блогера напали два человека, "которые впоследствии скрылись на самокатах". Добавляется, что сейчас Жуков находится в ОВД по <a href="http://ria.ru/location_Mozhajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Можайскому району</a> Москвы и ожидает скорую помощь.Ранее Жуков заявлял на Youtube-канале "Команда Жукова", что его исключили из <a href="http://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank" data-auto="true">ВШЭ</a> за оппозиционную деятельность. Он заявил, что его приняли в магистратуру, а через полтора часа исключили. В ВШЭ эту информацию опровергли.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
https://ria.ru/20191208/1562111594.html
Я не оправдываю насилие. Но как символично, когда "прилетает" тому, кто призывал к экстремизму.
233
Почему-то - не жалко. И да. А что это он побежал жаловаться к "продажным ментам"(С)?
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москва
можайский район
РИА Новости
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дело егора жукова, егор жуков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), высшая школа экономики (вшэ), москва, можайский район, общество, происшествия

В Москве избили блогера Егора Жукова

22:44 30.08.2020 (обновлено: 23:35 30.08.2020)
23813
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков избит у своего дома в Москве, сообщается на странице в Instagram, которую ведут его сторонники.
"На Егора Жукова напали и избили возле дома", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков в Telegram-канале организации заявил, что по словам очевидцев, на блогера напали два человека, "которые впоследствии скрылись на самокатах". Добавляется, что сейчас Жуков находится в ОВД по Можайскому району Москвы и ожидает скорую помощь.
Ранее Жуков заявлял на Youtube-канале "Команда Жукова", что его исключили из ВШЭ за оппозиционную деятельность. Он заявил, что его приняли в магистратуру, а через полтора часа исключили. В ВШЭ эту информацию опровергли.
Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
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Дело Егора ЖуковаЕгор ЖуковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Высшая школа экономики (ВШЭ)МоскваМожайский районОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Я не оправдываю насилие. Но как символично, когда "прилетает" тому, кто призывал к экстремизму.
30 августа, 22:48
mgla
173620547
Почему-то - не жалко. И да. А что это он побежал жаловаться к "продажным ментам"(С)?
30 августа, 22:53
Alex Montie
124400321
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