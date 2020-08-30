В Брянске открылась выставка гравюр, посвященных истории Романовых
© РИА Новости / Анна СенинаЭкспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
БРЯНСК, 30 авг – РИА Новости. Выставка "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" открылась в Брянске, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" открылась в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре в рамках поездки делегации фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" 30 августа, в день празднования чтимой в регионе Свенской иконы Божией матери.
© РИА Новости / Анна СенинаЭкспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Экспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Председатель наблюдательного совета Анна Громова поздравила всех присутствующих с этим праздником и провела экскурсию для губернатора Брянской области Александра Богомаза по выставке, где представлены гравированные портреты династии Романовых, а также виды дворцов и храмов Москвы и Санкт-Петербурга, созданные русскими и иностранными мастерами в первой половине XVIII – начале XX века.
"О каждом царствовании, о каждой литографии, о каждом изображении, о каждом архитектурном объекте можно говорить часами. Это кладезь премудрости, а какое качество изображения прекрасное, дивные акварели, дивные литография, можно любоваться этим всем и радоваться творческой энергией нашего народа, которая не иссякла", - сказала Громова.
© РИА Новости / Анна СенинаЭкспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Экспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Она также отметила, что благодаря региональным властям, уже многое сделано для восстановления усадьбы князя Михаила, расположенной в Брянской области. По ее словам, специалисты сейчас активно занимаются темой воинского подвига и судьбы Михаила Александровича. Особенно перспективной ей видится так называемая "усадебная тема".
"Мы счастливы от того, что сейчас в Перми прошли романовские чтения, и в них принимали участие специалисты Брянского краеведческого музея... Мы сейчас собрали корпус документов совместно с брянцами, жителями поселка Локоть. Сейчас не так просто найти предметы тех времен. Поэтому мне очень нравится идея "создадим музей вместе", - сказала Громова.
© РИА Новости / Анна СенинаЭкспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Экспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Губернатор региона, в свою очередь, поблагодарил гостью за включение Брасовской усадьбы в так называемый императорский маршрут.
"Работа по реставрации усадьбы начата. Брасовская усадьба великого князя Михаила будет частично восстановлена, я думаю, что со стороны жителей Брянской области будет интерес к тем историческим событиям, которые проходили в нашей стране и на территории нашей области", - сказал Богомаз.
© РИА Новости / Анна СенинаЭкспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Экспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске