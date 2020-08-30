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https://ria.ru/20200830/vystavka-1576501049.html
В Брянске открылась выставка гравюр, посвященных истории Романовых
Выставка "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" открылась в Брянске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T21:45
2020-08-30T21:45
культура
дом романовых
александр богомаз
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
борис громов
москва
брянская область
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<strong>БРЯНСК, 30 авг – РИА Новости.</strong> Выставка "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" открылась в Брянске, передает корреспондент РИА Новости.Выставка "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" открылась в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре в рамках поездки делегации фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "<a href="http://ria.ru/organization_Elisavetinsko-Sergievskoe_prosvetitelskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество</a>" 30 августа, в день празднования чтимой в регионе Свенской иконы Божией матери.Председатель наблюдательного совета Анна Громова поздравила всех присутствующих с этим праздником и провела экскурсию для губернатора Брянской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bogomaz/" target="_blank" data-auto="true">Александра Богомаза</a> по выставке, где представлены гравированные портреты династии Романовых, а также виды дворцов и храмов <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, созданные русскими и иностранными мастерами в первой половине XVIII – начале XX века."О каждом царствовании, о каждой литографии, о каждом изображении, о каждом архитектурном объекте можно говорить часами. Это кладезь премудрости, а какое качество изображения прекрасное, дивные акварели, дивные литография, можно любоваться этим всем и радоваться творческой энергией нашего народа, которая не иссякла", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gromov/" target="_blank" data-auto="true">Громова</a>.Она также отметила, что благодаря региональным властям, уже многое сделано для восстановления усадьбы князя Михаила, расположенной в <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>. По ее словам, специалисты сейчас активно занимаются темой воинского подвига и судьбы Михаила Александровича. Особенно перспективной ей видится так называемая "усадебная тема"."Мы счастливы от того, что сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> прошли романовские чтения, и в них принимали участие специалисты Брянского краеведческого музея... Мы сейчас собрали корпус документов совместно с брянцами, жителями поселка Локоть. Сейчас не так просто найти предметы тех времен. Поэтому мне очень нравится идея "создадим музей вместе", - сказала Громова.Губернатор региона, в свою очередь, поблагодарил гостью за включение Брасовской усадьбы в так называемый императорский маршрут."Работа по реставрации усадьбы начата. Брасовская усадьба великого князя Михаила будет частично восстановлена, я думаю, что со стороны жителей Брянской области будет интерес к тем историческим событиям, которые проходили в нашей стране и на территории нашей области", - сказал Богомаз.
москва
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дом романовых, александр богомаз, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, борис громов, москва, брянская область

В Брянске открылась выставка гравюр, посвященных истории Романовых

21:45 30.08.2020
57
© РИА Новости / Анна СенинаЭкспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Экспонаты на выставке Императорский дом Романовых. История в гравюрах в Брянске
© РИА Новости / Анна Сенина
БРЯНСК, 30 авг – РИА Новости. Выставка "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" открылась в Брянске, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" открылась в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре в рамках поездки делегации фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" 30 августа, в день празднования чтимой в регионе Свенской иконы Божией матери.
© РИА Новости / Анна СенинаЭкспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Экспонаты на выставке Императорский дом Романовых. История в гравюрах в Брянске
© РИА Новости / Анна Сенина
Экспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Председатель наблюдательного совета Анна Громова поздравила всех присутствующих с этим праздником и провела экскурсию для губернатора Брянской области Александра Богомаза по выставке, где представлены гравированные портреты династии Романовых, а также виды дворцов и храмов Москвы и Санкт-Петербурга, созданные русскими и иностранными мастерами в первой половине XVIII – начале XX века.
"О каждом царствовании, о каждой литографии, о каждом изображении, о каждом архитектурном объекте можно говорить часами. Это кладезь премудрости, а какое качество изображения прекрасное, дивные акварели, дивные литография, можно любоваться этим всем и радоваться творческой энергией нашего народа, которая не иссякла", - сказала Громова.
© РИА Новости / Анна СенинаЭкспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Экспонаты на выставке Императорский дом Романовых. История в гравюрах в Брянске
© РИА Новости / Анна Сенина
Экспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Она также отметила, что благодаря региональным властям, уже многое сделано для восстановления усадьбы князя Михаила, расположенной в Брянской области. По ее словам, специалисты сейчас активно занимаются темой воинского подвига и судьбы Михаила Александровича. Особенно перспективной ей видится так называемая "усадебная тема".
"Мы счастливы от того, что сейчас в Перми прошли романовские чтения, и в них принимали участие специалисты Брянского краеведческого музея... Мы сейчас собрали корпус документов совместно с брянцами, жителями поселка Локоть. Сейчас не так просто найти предметы тех времен. Поэтому мне очень нравится идея "создадим музей вместе", - сказала Громова.
© РИА Новости / Анна СенинаЭкспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Экспонаты на выставке Императорский дом Романовых. История в гравюрах в Брянске
© РИА Новости / Анна Сенина
Экспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Губернатор региона, в свою очередь, поблагодарил гостью за включение Брасовской усадьбы в так называемый императорский маршрут.
"Работа по реставрации усадьбы начата. Брасовская усадьба великого князя Михаила будет частично восстановлена, я думаю, что со стороны жителей Брянской области будет интерес к тем историческим событиям, которые проходили в нашей стране и на территории нашей области", - сказал Богомаз.
© РИА Новости / Анна СенинаЭкспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
Экспонаты на выставке Императорский дом Романовых. История в гравюрах в Брянске
© РИА Новости / Анна Сенина
Экспонаты на выставке "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" в Брянске
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КультураДом РомановыхАлександр БогомазЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоБорис ГромовМоскваБрянская область
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