https://ria.ru/20200830/vystavka-1576501049.html

В Брянске открылась выставка гравюр, посвященных истории Романовых

Выставка "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" открылась в Брянске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T21:45

2020-08-30T21:45

2020-08-30T21:45

культура

дом романовых

александр богомаз

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

борис громов

москва

брянская область

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<strong>БРЯНСК, 30 авг – РИА Новости.</strong> Выставка "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" открылась в Брянске, передает корреспондент РИА Новости.Выставка "Императорский дом Романовых. История в гравюрах" открылась в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре в рамках поездки делегации фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "<a href="http://ria.ru/organization_Elisavetinsko-Sergievskoe_prosvetitelskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество</a>" 30 августа, в день празднования чтимой в регионе Свенской иконы Божией матери.Председатель наблюдательного совета Анна Громова поздравила всех присутствующих с этим праздником и провела экскурсию для губернатора Брянской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bogomaz/" target="_blank" data-auto="true">Александра Богомаза</a> по выставке, где представлены гравированные портреты династии Романовых, а также виды дворцов и храмов <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, созданные русскими и иностранными мастерами в первой половине XVIII – начале XX века."О каждом царствовании, о каждой литографии, о каждом изображении, о каждом архитектурном объекте можно говорить часами. Это кладезь премудрости, а какое качество изображения прекрасное, дивные акварели, дивные литография, можно любоваться этим всем и радоваться творческой энергией нашего народа, которая не иссякла", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gromov/" target="_blank" data-auto="true">Громова</a>.Она также отметила, что благодаря региональным властям, уже многое сделано для восстановления усадьбы князя Михаила, расположенной в <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>. По ее словам, специалисты сейчас активно занимаются темой воинского подвига и судьбы Михаила Александровича. Особенно перспективной ей видится так называемая "усадебная тема"."Мы счастливы от того, что сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> прошли романовские чтения, и в них принимали участие специалисты Брянского краеведческого музея... Мы сейчас собрали корпус документов совместно с брянцами, жителями поселка Локоть. Сейчас не так просто найти предметы тех времен. Поэтому мне очень нравится идея "создадим музей вместе", - сказала Громова.Губернатор региона, в свою очередь, поблагодарил гостью за включение Брасовской усадьбы в так называемый императорский маршрут."Работа по реставрации усадьбы начата. Брасовская усадьба великого князя Михаила будет частично восстановлена, я думаю, что со стороны жителей Брянской области будет интерес к тем историческим событиям, которые проходили в нашей стране и на территории нашей области", - сказал Богомаз.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дом романовых, александр богомаз, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, борис громов, москва, брянская область