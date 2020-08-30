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Распространение нового коронавируса
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Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей от COVID-19
Министерство просвещения не будет заставлять учителей делать прививки от коронавируса, заявил глава департамента государственной политики и управления в сфере... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T13:14
2020-08-30T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
нии им. гамалеи
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">Министерство просвещения</a> не будет заставлять учителей делать прививки от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявил глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгений Семченко в эфире радио "<a href="https://www.kp.ru/online/news/3995553/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>".Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат был зарегистрирован 11 августа.Это раствор для внутримышечного введения в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200820/1576023380.html
А врачей заставляют, и так их мало, хотят, чтобы еще и инвалидами стали
25
Тебе надо - сам лечи свой Ковид. И нечего навязывать свою панику всем подряд. Кстати и кто тебе позволил снять намордник?
25
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), нии им. гамалеи, общество

Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей от COVID-19

13:14 30.08.2020 (обновлено: 13:40 30.08.2020)
14255
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министерство просвещения не будет заставлять учителей делать прививки от коронавируса, заявил глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгений Семченко в эфире радио "Комсомольская правда".
"Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека", - сказал он.
Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат был зарегистрирован 11 августа.
Это раствор для внутримышечного введения в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
20 августа, 11:21Распространение нового коронавируса
Названы риски неправильной вакцинации от коронавируса
451920510
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)НИИ им. ГамалеиОбщество
Популярные комментарии
А врачей заставляют, и так их мало, хотят, чтобы еще и инвалидами стали
30 августа, 14:17
Russian CRinGeR
1800205
Тебе надо - сам лечи свой Ковид. И нечего навязывать свою панику всем подряд. Кстати и кто тебе позволил снять намордник?
30 августа, 15:20
Иван Егоров
1820005
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