https://ria.ru/20200830/uchitelya-1576488274.html

Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей от COVID-19

Министерство просвещения не будет заставлять учителей делать прививки от коронавируса, заявил глава департамента государственной политики и управления в сфере... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T13:14

2020-08-30T13:14

2020-08-30T13:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

нии им. гамалеи

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">Министерство просвещения</a> не будет заставлять учителей делать прививки от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявил глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгений Семченко в эфире радио "<a href="https://www.kp.ru/online/news/3995553/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>".Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат был зарегистрирован 11 августа.Это раствор для внутримышечного введения в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200820/1576023380.html

Russian CRinGeR А врачей заставляют, и так их мало, хотят, чтобы еще и инвалидами стали 25

Иван Егоров Тебе надо - сам лечи свой Ковид. И нечего навязывать свою панику всем подряд. Кстати и кто тебе позволил снять намордник? 25

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), нии им. гамалеи, общество