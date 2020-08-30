https://ria.ru/20200830/uchitelya-1576488274.html
Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей от COVID-19
Министерство просвещения не будет заставлять учителей делать прививки от коронавируса, заявил глава департамента государственной политики и управления в сфере... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T13:14
2020-08-30T13:14
2020-08-30T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
нии им. гамалеи
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">Министерство просвещения</a> не будет заставлять учителей делать прививки от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявил глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгений Семченко в эфире радио "<a href="https://www.kp.ru/online/news/3995553/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>".Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат был зарегистрирован 11 августа.Это раствор для внутримышечного введения в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200820/1576023380.html
Russian CRinGeR
А врачей заставляют, и так их мало, хотят, чтобы еще и инвалидами стали
25
Иван Егоров
Тебе надо - сам лечи свой Ковид. И нечего навязывать свою панику всем подряд. Кстати и кто тебе позволил снять намордник?
25
8
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), нии им. гамалеи, общество