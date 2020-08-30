Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200830/shkola-1576486436.html
В Минпросвещения рассказали о правилах работы школ в новом учебном году
Уроки в российских школах не могут начинаться раньше 8.00 утра, несмотря на введение "плавающего" графика для соблюдения санитарных норм и профилактики... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T11:40
2020-08-30T12:24
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576416656_0:0:3130:1761_1400x0_80_0_0_eefb3c78a5f4ab1664bec1b2027ad1a2.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Уроки в российских школах не могут начинаться раньше 8.00 утра, несмотря на введение "плавающего" графика для соблюдения санитарных норм и профилактики коронавируса, заявил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения РФ Евгений Семченко."Занятия в школах не могут начинаться раньше 8 часов", - сказал Семченко в эфире радио "<a href="https://radiokp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>".Он призвал родителей с пониманием отнестись к мерам предосторожности и измерению температуры детей.Семченко призвал родителей, которые сталкиваются в школах с поборами, требованиями сдавать деньги на термометры и средства индивидуальной защиты, обращаться в прокуратуру и звонить на горячие линии <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii" target="_blank">Минпросвещения</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200828/popova-1576414067.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576416736_0:0:2679:2009_1400x0_80_0_0_776a45a60dd4bff097123bd4543d5d1b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, образование - общество

В Минпросвещения рассказали о правилах работы школ в новом учебном году

11:40 30.08.2020 (обновлено: 12:24 30.08.2020)
6051
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодготовка школы к новому учебному году
Подготовка школы к новому учебному году
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Уроки в российских школах не могут начинаться раньше 8.00 утра, несмотря на введение "плавающего" графика для соблюдения санитарных норм и профилактики коронавируса, заявил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения РФ Евгений Семченко.
"Занятия в школах не могут начинаться раньше 8 часов", - сказал Семченко в эфире радио "Комсомольская правда".
Он призвал родителей с пониманием отнестись к мерам предосторожности и измерению температуры детей.
Семченко призвал родителей, которые сталкиваются в школах с поборами, требованиями сдавать деньги на термометры и средства индивидуальной защиты, обращаться в прокуратуру и звонить на горячие линии Минпросвещения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
28 августа, 10:42
Попова объяснила решение об очном начале учебного года
1551115
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Образование - Общество
Рекомендуем
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
Попова объяснила решение об очном начале учебного года
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о начале учебного года 1 сентября
Разрушенный дом в Донецке
На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров намерен лишить сына наследства
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме призвали разрешить въезд иностранным студентам
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Раковые клетки
В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний
Руки в наручниках
Нагиева и Безрукова обвинили в пропаганде АУЕ*
Ученики, соблюдающие социальную дистанцию, у входа в школу села Домна Читинского района Забайкальского края
Эксперты выяснили, где школьники провели это лето
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Табло курса обмена валют в Москве
Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью
Анатолий Прохоров
Умер создатель мультсериала "Смешарики"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
Лукашенко появился у резиденции с автоматом
Актер Иван Стебунов
Стебунов прокомментировал слухи о причастности к ДТП с Ефремовым
Айсберг
Ученые определили температуру на Земле во время ледникового периода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
03:17Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
03:15В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
03:14Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:08Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
03:03РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
02:41Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли
02:34Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
02:03Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
02:00Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
01:44В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
01:40В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
01:25Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
00:51Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
00:37Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
00:35Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
00:27Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
00:24Избитого блогера Жукова осматривает врач
00:12ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
00:08Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли
Лента новостейМолния