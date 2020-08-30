https://ria.ru/20200830/shkola-1576486436.html

В Минпросвещения рассказали о правилах работы школ в новом учебном году

Уроки в российских школах не могут начинаться раньше 8.00 утра, несмотря на введение "плавающего" графика для соблюдения санитарных норм и профилактики... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T11:40

2020-08-30T11:40

2020-08-30T12:24

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Уроки в российских школах не могут начинаться раньше 8.00 утра, несмотря на введение "плавающего" графика для соблюдения санитарных норм и профилактики коронавируса, заявил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения РФ Евгений Семченко."Занятия в школах не могут начинаться раньше 8 часов", - сказал Семченко в эфире радио "<a href="https://radiokp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>".Он призвал родителей с пониманием отнестись к мерам предосторожности и измерению температуры детей.Семченко призвал родителей, которые сталкиваются в школах с поборами, требованиями сдавать деньги на термометры и средства индивидуальной защиты, обращаться в прокуратуру и звонить на горячие линии <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii" target="_blank">Минпросвещения</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200828/popova-1576414067.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, образование - общество