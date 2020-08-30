https://ria.ru/20200830/pevtsov-1576480332.html

Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Народный артист России Дмитрий Певцов, накануне попавший в больницу в Коммунарке, рассказал РЕН ТВ о своем самочувствии. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T00:38

2020-08-30T00:38

2020-08-30T09:40

культура

россия

марк варшавер

ленком

дмитрий певцов

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank">Дмитрий Певцов</a>, накануне попавший в больницу в Коммунарке, рассказал <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/741839-dmitrii-pevtsov-dostavlen-v-bolnitsu-v-kommunarke" target="_blank">РЕН ТВ</a> о своем самочувствии.О госпитализации Певцова ранее сообщил директор "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленкома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Varshaver_Mark/" target="_blank" data-auto="true">Марк Варшавер</a>."Отличное самочувствие, прекрасное, великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием", — сказал артист. По информации телеканала, он находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у Певцова дыхательную недостаточность.При этом в видеообращении, размещенном в <a href="https://www.instagram.com/p/CEe2lvpIemC/" target="_blank">Instagram</a>, актер подтвердил информацию о том, что предварительно ему поставили диагноз "пневмония", а экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.Ранее сообщалось, что "Ленком" из-за болезни Певцова вместо спектакля Марка Захарова "Капкан" откроет новый сезон спектаклем "Ва-банк".

https://ria.ru/20200829/syabitova-1576470781.html

https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576306974.html

Nikolay Plotnikov ЕСЛИ использовать логику германского подхода к болезни Навального, то нужно заявить, что Певцов был отравлен по личному указанию Меркель с подачи Познера... Кстати , а самого Познера не беспокоит по аналогии с Навальным, что, возможно, это власти Германии отравили Певцова, и это очень тревожный факт? Или именно поэтому Познер спокоен, и даже рад, - Ведь Певцов патриот России... 15

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, марк варшавер, ленком, дмитрий певцов, общество