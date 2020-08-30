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Культура
https://ria.ru/20200830/pevtsov-1576480332.html
Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
Народный артист России Дмитрий Певцов, накануне попавший в больницу в Коммунарке, рассказал РЕН ТВ о своем самочувствии. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T00:38
2020-08-30T09:40
культура
россия
марк варшавер
ленком
дмитрий певцов
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Народный артист России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Pevcov/" target="_blank">Дмитрий Певцов</a>, накануне попавший в больницу в Коммунарке, рассказал <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/741839-dmitrii-pevtsov-dostavlen-v-bolnitsu-v-kommunarke" target="_blank">РЕН ТВ</a> о своем самочувствии.О госпитализации Певцова ранее сообщил директор "<a href="http://ria.ru/organization_Teatr_Lenkom/" target="_blank" data-auto="true">Ленкома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Varshaver_Mark/" target="_blank" data-auto="true">Марк Варшавер</a>."Отличное самочувствие, прекрасное, великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием", — сказал артист. По информации телеканала, он находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у Певцова дыхательную недостаточность.При этом в видеообращении, размещенном в <a href="https://www.instagram.com/p/CEe2lvpIemC/" target="_blank">Instagram</a>, актер подтвердил информацию о том, что предварительно ему поставили диагноз "пневмония", а экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.Ранее сообщалось, что "Ленком" из-за болезни Певцова вместо спектакля Марка Захарова "Капкан" откроет новый сезон спектаклем "Ва-банк".
https://ria.ru/20200829/syabitova-1576470781.html
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576306974.html
ЕСЛИ использовать логику германского подхода к болезни Навального, то нужно заявить, что Певцов был отравлен по личному указанию Меркель с подачи Познера... Кстати , а самого Познера не беспокоит по аналогии с Навальным, что, возможно, это власти Германии отравили Певцова, и это очень тревожный факт? Или именно поэтому Познер спокоен, и даже рад, - Ведь Певцов патриот России...
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россия, марк варшавер, ленком, дмитрий певцов, общество

Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации

00:38 30.08.2020 (обновлено: 09:40 30.08.2020)
27068
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Дмитрий Певцов. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов, накануне попавший в больницу в Коммунарке, рассказал РЕН ТВ о своем самочувствии.
О госпитализации Певцова ранее сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер.
Скриншот сторис Розы Сябитовой в Instagram
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"Отличное самочувствие, прекрасное, великолепное. Каждому желаю болеть с таким самочувствием", — сказал артист.
По информации телеканала, он находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у Певцова дыхательную недостаточность.
При этом в видеообращении, размещенном в Instagram, актер подтвердил информацию о том, что предварительно ему поставили диагноз "пневмония", а экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

"Все хорошо, настроение бодрое, работать не хочется до сих пор, но это, очевидно, в связи с самочувствием", — добавил Певцов.

Ранее сообщалось, что "Ленком" из-за болезни Певцова вместо спектакля Марка Захарова "Капкан" откроет новый сезон спектаклем "Ва-банк".
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КультураРоссияМарк ВаршаверЛенкомДмитрий ПевцовОбщество
Популярные комментарии
ЕСЛИ использовать логику германского подхода к болезни Навального, то нужно заявить, что Певцов был отравлен по личному указанию Меркель с подачи Познера... Кстати , а самого Познера не беспокоит по аналогии с Навальным, что, возможно, это власти Германии отравили Певцова, и это очень тревожный факт? Или именно поэтому Познер спокоен, и даже рад, - Ведь Певцов патриот России...
30 августа, 04:26
Nikolay Plotnikov
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