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https://ria.ru/20200830/perry-1576443341.html
У Кэти Перри вышел шестой студийный альбом "Smile"
У Кэти Перри вышел шестой студийный альбом "Smile" ("Улыбка"), сообщила сама певица в своем инстаграме. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T00:44
2020-08-30T00:44
культура
музыка
новости культуры
орландо блум
кэти перри (хадсон)
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости</strong>. У Кэти Перри вышел шестой студийный альбом "Smile" ("Улыбка"), <a href="https://www.instagram.com/p/CEazcOxHebk/" target="_blank">сообщила</a> сама певица в своем инстаграме. "Наконец, он здесь! Наконец, ко мне вернулась моя "Улыбка"! Надеюсь, и на вашем лице она появится", — написала исполнительница, добавив, что пока находится в больнице. 26 августа, у них с Орландо Блумом <a href="https://ria.ru/20200827/rebenok-1576370839.html" target="_blank">родилась</a> дочь Дэйзи Дав. В предыдущем посте в инстаграме певица пошутила, что она кормила ее весь день, а потом отдала отцу, чтобы уделить время своему второму детищу – альбому "Smile". В нем смешаны грусть и надежда, поскольку Перри начала работать над ним в 2017 году, когда она сильно переживала из-за расставания с Орландо Блумом. В работе над пластинкой, которая состоит из 12 треков, ей помогали продюсеры Йен Киркпатрик и Макс Мартин. Некоторые синглы, включая "Smile", "Harleys in Hawaii” и "What Makes a Woman" певица уже выкладывала в Сеть.
https://ria.ru/20200715/1574373624.html
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Новости
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музыка, новости культуры, орландо блум , кэти перри (хадсон)

У Кэти Перри вышел шестой студийный альбом "Smile"

00:44 30.08.2020
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© AP Photo / Invision/Rob GrabowskiАмериканская певица Кэти Перри
Американская певица Кэти Перри
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. У Кэти Перри вышел шестой студийный альбом "Smile" ("Улыбка"), сообщила сама певица в своем инстаграме.
"Наконец, он здесь! Наконец, ко мне вернулась моя "Улыбка"! Надеюсь, и на вашем лице она появится", — написала исполнительница, добавив, что пока находится в больнице.
26 августа, у них с Орландо Блумом родилась дочь Дэйзи Дав.
В предыдущем посте в инстаграме певица пошутила, что она кормила ее весь день, а потом отдала отцу, чтобы уделить время своему второму детищу – альбому "Smile".
В нем смешаны грусть и надежда, поскольку Перри начала работать над ним в 2017 году, когда она сильно переживала из-за расставания с Орландо Блумом.
В работе над пластинкой, которая состоит из 12 треков, ей помогали продюсеры Йен Киркпатрик и Макс Мартин.
Некоторые синглы, включая "Smile", "Harleys in Hawaii” и "What Makes a Woman" певица уже выкладывала в Сеть.
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КультураМузыкаНовости культурыОрландо БлумКэти Перри (Хадсон)
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