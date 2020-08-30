https://ria.ru/20200830/perry-1576443341.html
У Кэти Перри вышел шестой студийный альбом "Smile"
У Кэти Перри вышел шестой студийный альбом "Smile" ("Улыбка"), сообщила сама певица в своем инстаграме. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T00:44
2020-08-30T00:44
2020-08-30T00:44
культура
музыка
новости культуры
орландо блум
кэти перри (хадсон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576443914_0:103:3070:1831_1400x0_80_0_0_d297fc1f1ce49977421a5a597e619f9a.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости</strong>. У Кэти Перри вышел шестой студийный альбом "Smile" ("Улыбка"), <a href="https://www.instagram.com/p/CEazcOxHebk/" target="_blank">сообщила</a> сама певица в своем инстаграме. "Наконец, он здесь! Наконец, ко мне вернулась моя "Улыбка"! Надеюсь, и на вашем лице она появится", — написала исполнительница, добавив, что пока находится в больнице. 26 августа, у них с Орландо Блумом <a href="https://ria.ru/20200827/rebenok-1576370839.html" target="_blank">родилась</a> дочь Дэйзи Дав. В предыдущем посте в инстаграме певица пошутила, что она кормила ее весь день, а потом отдала отцу, чтобы уделить время своему второму детищу – альбому "Smile". В нем смешаны грусть и надежда, поскольку Перри начала работать над ним в 2017 году, когда она сильно переживала из-за расставания с Орландо Блумом. В работе над пластинкой, которая состоит из 12 треков, ей помогали продюсеры Йен Киркпатрик и Макс Мартин. Некоторые синглы, включая "Smile", "Harleys in Hawaii” и "What Makes a Woman" певица уже выкладывала в Сеть.
https://ria.ru/20200715/1574373624.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576443914_243:0:2974:2048_1400x0_80_0_0_5969232b4583cce56b2a9db05243d576.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, орландо блум , кэти перри (хадсон)
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости
. У Кэти Перри вышел шестой студийный альбом "Smile" ("Улыбка"), сообщила
сама певица в своем инстаграме.
"Наконец, он здесь! Наконец, ко мне вернулась моя "Улыбка"! Надеюсь, и на вашем лице она появится", — написала исполнительница, добавив, что пока находится в больнице.
26 августа, у них с Орландо Блумом родилась
дочь Дэйзи Дав.
В предыдущем посте в инстаграме певица пошутила, что она кормила ее весь день, а потом отдала отцу, чтобы уделить время своему второму детищу – альбому "Smile".
В нем смешаны грусть и надежда, поскольку Перри начала работать над ним в 2017 году, когда она сильно переживала из-за расставания с Орландо Блумом.
В работе над пластинкой, которая состоит из 12 треков, ей помогали продюсеры Йен Киркпатрик и Макс Мартин.
Некоторые синглы, включая "Smile", "Harleys in Hawaii” и "What Makes a Woman" певица уже выкладывала в Сеть.