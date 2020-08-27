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https://ria.ru/20200827/rebenok-1576370839.html
Кэти Перри родила дочь
Кэти Перри впервые стала мамой, у них с Орландо Блумом родилась дочь Дэйзи Дав Блум. Отец поделился в инстаграме первой фотографией ребенка. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:37
2020-08-27T11:37
культура
стиль жизни
новости культуры
орландо блум
кэти перри (хадсон)
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Кэти Перри впервые стала мамой, у них с Орландо Блумом родилась дочь Дэйзи Дав Блум. Отец поделился в инстаграме первой фотографией ребенка. "Мы купаемся в любви и считаем настоящим чудом рождение здоровой дочери. И мы знаем, что нам очень повезло, что роды прошли так гладко", — написал он в комментарии.Подробностей Блум и Перри не сообщили, но как послы доброй воли Детского фонда ООН (UNICEF) они напомнили о том, что в ситуации пандемии во всем мире "не хватает работников здравоохранения, из-за чего каждые 11 секунд беременная женщина или новорожденный умирают, главным образом из-за причин, которые можно было предотвратить"."Из-за коронавируса все большему количеству новорожденных не хватает воды, средств гигиены, вакцин и лекарств. Мы как родители очень переживаем по этому поводу", — добавили они, призвав делать пожертвования для UNICEF, который "делает все возможное, чтобы у каждой будущей матери была возможность получить квалифицированную медицинскую помощь".Для 35-летней Кэти Перри это первый ребенок, а у 43-летнего Орландо Блума есть 9-летний сын Флинн от брака с Мирандой Керр. Певица впервые сообщила о своей беременности в марте.
https://ria.ru/20200818/1575908618.html
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стиль жизни, новости культуры, орландо блум , кэти перри (хадсон), оон

Кэти Перри родила дочь

11:37 27.08.2020
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© AFP 2020 / Getty Images Американская певица Кэти Перри
Американская певица Кэти Перри
© AFP 2020 / Getty Images
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Кэти Перри впервые стала мамой, у них с Орландо Блумом родилась дочь Дэйзи Дав Блум. Отец поделился в инстаграме первой фотографией ребенка.
"Мы купаемся в любви и считаем настоящим чудом рождение здоровой дочери. И мы знаем, что нам очень повезло, что роды прошли так гладко", — написал он в комментарии.
Подробностей Блум и Перри не сообщили, но как послы доброй воли Детского фонда ООН (UNICEF) они напомнили о том, что в ситуации пандемии во всем мире "не хватает работников здравоохранения, из-за чего каждые 11 секунд беременная женщина или новорожденный умирают, главным образом из-за причин, которые можно было предотвратить".
"Из-за коронавируса все большему количеству новорожденных не хватает воды, средств гигиены, вакцин и лекарств. Мы как родители очень переживаем по этому поводу", — добавили они, призвав делать пожертвования для UNICEF, который "делает все возможное, чтобы у каждой будущей матери была возможность получить квалифицированную медицинскую помощь".
Для 35-летней Кэти Перри это первый ребенок, а у 43-летнего Орландо Блума есть 9-летний сын Флинн от брака с Мирандой Керр.
Певица впервые сообщила о своей беременности в марте.
Скриншот видео, где Кэти Перри показывает детскую комнату
18 августа, 01:45Культура
Кэти Перри продемонстрировала, как выглядит детская ее будущей дочери
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КультураСтиль жизниНовости культурыОрландо БлумКэти Перри (Хадсон)ООН
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