https://ria.ru/20200827/rebenok-1576370839.html

Кэти Перри родила дочь

Кэти Перри впервые стала мамой, у них с Орландо Блумом родилась дочь Дэйзи Дав Блум. Отец поделился в инстаграме первой фотографией ребенка. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:37

2020-08-27T11:37

2020-08-27T11:37

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орландо блум

кэти перри (хадсон)

оон

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Кэти Перри впервые стала мамой, у них с Орландо Блумом родилась дочь Дэйзи Дав Блум. Отец поделился в инстаграме первой фотографией ребенка. "Мы купаемся в любви и считаем настоящим чудом рождение здоровой дочери. И мы знаем, что нам очень повезло, что роды прошли так гладко", — написал он в комментарии.Подробностей Блум и Перри не сообщили, но как послы доброй воли Детского фонда ООН (UNICEF) они напомнили о том, что в ситуации пандемии во всем мире "не хватает работников здравоохранения, из-за чего каждые 11 секунд беременная женщина или новорожденный умирают, главным образом из-за причин, которые можно было предотвратить"."Из-за коронавируса все большему количеству новорожденных не хватает воды, средств гигиены, вакцин и лекарств. Мы как родители очень переживаем по этому поводу", — добавили они, призвав делать пожертвования для UNICEF, который "делает все возможное, чтобы у каждой будущей матери была возможность получить квалифицированную медицинскую помощь".Для 35-летней Кэти Перри это первый ребенок, а у 43-летнего Орландо Блума есть 9-летний сын Флинн от брака с Мирандой Керр. Певица впервые сообщила о своей беременности в марте.

https://ria.ru/20200818/1575908618.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, орландо блум , кэти перри (хадсон), оон