https://ria.ru/20200830/nerka-1576449572.html

В кинотеатре “Октябрь” покажут документалку о камчатской нерке

30 августа в московском кинотеатре “Октябрь” состоится премьера документального фильма "Нерка. Рыба красная". Картина о диком камчатском лососе, которому... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T04:30

2020-08-30T04:30

2020-08-30T04:30

кино и сериалы

дмитрий чернышенко

туризм

новости - туризм

культура

новости - экология

фильмы

экология

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576450361_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_4652beb5160d7f1fc3b2c72d04191076.png

<strong>Москва, 30 авг </strong>— <strong>РИА Новости. </strong>30 августа в московском кинотеатре “Октябрь” состоится премьера документального фильма "Нерка. Рыба красная". Картина о диком камчатском лососе, которому угрожают браконьеры, успела завоевать 37 наград на международных кинофестивалях. Дмитрий Шпиленок, который более шести лет проработал инспектором Кроноцкого заповедника, и Владислав Гришин вынашивали идею ленты почти десять лет. Фильм снимали на Курильском озере на территории Южно-Камчатского заказника, где обитает озерновская нерка. Создатели проследили весь жизненный путь этих рыб, которые рождаются в самом глубоком пресном водоеме полуострова, уходят в Тихий океан, а потом возвращаются в родное озеро на нерест. Неркой питаются популяции бурых медведей и белоплечих орланов, и от нее зависит экосистема целого полуострова. Однако этот хрупкий баланс может нарушиться из-за незаконного вылова рыбы, которую беспощадно истребляют браконьеры ради ценной икры. Камчатка — один из наиболее перспективных регионов с точки зрения развития экологического туризма, поддерживается нацпроектом "Экология". После премьеры ленты "Нерка. Рыба красная" состоится ее обсуждение, в котором примет участие Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

https://ria.ru/20200822/zanzibar-1576000980.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, новости - экология, фильмы, экология, общество