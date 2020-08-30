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https://ria.ru/20200830/nerka-1576449572.html
В кинотеатре “Октябрь” покажут документалку о камчатской нерке
30 августа в московском кинотеатре “Октябрь” состоится премьера документального фильма "Нерка. Рыба красная". Картина о диком камчатском лососе, которому... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T04:30
2020-08-30T04:30
кино и сериалы
дмитрий чернышенко
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<strong>Москва, 30 авг </strong>— <strong>РИА Новости. </strong>30 августа в московском кинотеатре “Октябрь” состоится премьера документального фильма "Нерка. Рыба красная". Картина о диком камчатском лососе, которому угрожают браконьеры, успела завоевать 37 наград на международных кинофестивалях. Дмитрий Шпиленок, который более шести лет проработал инспектором Кроноцкого заповедника, и Владислав Гришин вынашивали идею ленты почти десять лет. Фильм снимали на Курильском озере на территории Южно-Камчатского заказника, где обитает озерновская нерка. Создатели проследили весь жизненный путь этих рыб, которые рождаются в самом глубоком пресном водоеме полуострова, уходят в Тихий океан, а потом возвращаются в родное озеро на нерест. Неркой питаются популяции бурых медведей и белоплечих орланов, и от нее зависит экосистема целого полуострова. Однако этот хрупкий баланс может нарушиться из-за незаконного вылова рыбы, которую беспощадно истребляют браконьеры ради ценной икры. Камчатка — один из наиболее перспективных регионов с точки зрения развития экологического туризма, поддерживается нацпроектом "Экология". После премьеры ленты "Нерка. Рыба красная" состоится ее обсуждение, в котором примет участие Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
https://ria.ru/20200822/zanzibar-1576000980.html
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кино и сериалы, дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, новости - экология, фильмы, экология, общество

В кинотеатре “Октябрь” покажут документалку о камчатской нерке

04:30 30.08.2020
1150
© предоставлено пресс-службойКадр из фильма "Нерка. Рыба красная"
Кадр из фильма Нерка. Рыба красная
© предоставлено пресс-службой
Москва, 30 авг РИА Новости. 30 августа в московском кинотеатре “Октябрь” состоится премьера документального фильма "Нерка. Рыба красная". Картина о диком камчатском лососе, которому угрожают браконьеры, успела завоевать 37 наград на международных кинофестивалях.
Дмитрий Шпиленок, который более шести лет проработал инспектором Кроноцкого заповедника, и Владислав Гришин вынашивали идею ленты почти десять лет. Фильм снимали на Курильском озере на территории Южно-Камчатского заказника, где обитает озерновская нерка. Создатели проследили весь жизненный путь этих рыб, которые рождаются в самом глубоком пресном водоеме полуострова, уходят в Тихий океан, а потом возвращаются в родное озеро на нерест.
© предоставлено пресс-службойКадр из фильма "Нерка. Рыба красная"
Кадр из фильма Нерка. Рыба красная
1 из 3
Кадр из фильма "Нерка. Рыба красная"
© предоставлено пресс-службой
© Vasiliy RusinКадр со съемок фильма "Нерка. Рыба красная"
Кадр со съемок фильма Нерка. Рыба красная
2 из 3
Кадр со съемок фильма "Нерка. Рыба красная"
© Vasiliy Rusin
© предоставлено пресс-службойПостер фильма "Нерка. Рыба красная"
Постер фильма Нерка. Рыба красная
3 из 3
Постер фильма "Нерка. Рыба красная"
© предоставлено пресс-службой
1 из 3
Кадр из фильма "Нерка. Рыба красная"
© предоставлено пресс-службой
2 из 3
Кадр со съемок фильма "Нерка. Рыба красная"
© Vasiliy Rusin
3 из 3
Постер фильма "Нерка. Рыба красная"
© предоставлено пресс-службой
Неркой питаются популяции бурых медведей и белоплечих орланов, и от нее зависит экосистема целого полуострова. Однако этот хрупкий баланс может нарушиться из-за незаконного вылова рыбы, которую беспощадно истребляют браконьеры ради ценной икры.
Камчатка — один из наиболее перспективных регионов с точки зрения развития экологического туризма, поддерживается нацпроектом "Экология".
После премьеры ленты "Нерка. Рыба красная" состоится ее обсуждение, в котором примет участие Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
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