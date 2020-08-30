https://ria.ru/20200830/navalnyy-1576501452.html

Немецкий фонд обнародовал новые детали транспортировки Навального

Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр блогера немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты", у... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T22:12

2020-08-30T22:12

2020-08-30T23:38

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

омск

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 30 авг — РИА Новости.</strong> Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace сообщил, что осмотр блогера немецкими врачами в Омске показал "тревожные результаты", у него была температура 34,2 градуса.Фонд обнародовал пресс-релиз с новыми деталями о транспортировке Навального."После целого дня дипломатических усилий на всех уровнях и подготовки собственного медицинского отчета с чрезвычайно тревожными результатами и низкой температурой (тела) в 34,2 градуса мы наконец получили в 22:00 по местному времени решение перевезти пациента в пятницу ночью", — говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе фонда.Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока неизвестно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".В МИД России сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Россия выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200829/myasnikov-1576475317.html

https://ria.ru/20200829/navalnyy-1576458097.html

mgla Если все так плохо было, то что ж после осмотра блогера немецкими врачами в Омске 10 часов пилоты отдыхали? 67

Alex Smolov Клоунада с "овощем" :)))) 51

40

германия

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, омск, происшествия