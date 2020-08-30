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https://ria.ru/20200830/navalnyy-1576486786.html
Германия получила от России запрос по делу Навального
В Минюсте ФРГ подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с делом Алексея Навального, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T12:02
2020-08-30T19:39
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости.</strong> В Минюсте <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с делом <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщила в воскресенье газета <a href="https://www.welt.de/weltamsonntag/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Welt am Sonntag</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов.Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время, по заявлению МВД, криминалисты осмотрели гостиничный номер оппозиционера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.Между тем в МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200829/myasnikov-1576475317.html
https://ria.ru/20200828/sanctions-1576453517.html
Забрала бы Германия этих всех либерастов , мы бы и на билет скинулись !
116
Что-то про него ни чего не слышно, у наших врачей требовали чуть ли не каждый час отчитываться?
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россия
германия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, в мире

Германия получила от России запрос по делу Навального

12:02 30.08.2020 (обновлено: 19:39 30.08.2020)
25094
© REUTERS / Christian MangМедработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
© REUTERS / Christian Mang
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. В Минюсте ФРГ подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с делом Алексея Навального, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag.
Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов.

"Представитель минюста ФРГ подтвердил Welt am Sonntag, что в четверг поступил запрос о правовой помощи из России. Ранее российская Генеральная прокуратура заявила о соответствующем обращении. Согласно этому заявления, речь идет о передаче анализов и текущей диагностики (Навального – ред.). Если запрос будет удовлетворён, ответственной за процедуру стала бы генпрокуратура Берлина", - пишет газета.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время, по заявлению МВД, криминалисты осмотрели гостиничный номер оппозиционера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.
Между тем в МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
108631214
Обсудить 44
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФГерманияВ мире
Популярные комментарии
Забрала бы Германия этих всех либерастов , мы бы и на билет скинулись !
30 августа, 12:09
Дядька Митька
811101419
Что-то про него ни чего не слышно, у наших врачей требовали чуть ли не каждый час отчитываться?
30 августа, 12:05
Давид Мишин
7431008
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