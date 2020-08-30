https://ria.ru/20200830/navalnyy-1576486786.html

Германия получила от России запрос по делу Навального

В Минюсте ФРГ подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с делом Алексея Навального, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T12:02

2020-08-30T12:02

2020-08-30T19:39

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости.</strong> В Минюсте <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с делом <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщила в воскресенье газета <a href="https://www.welt.de/weltamsonntag/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Welt am Sonntag</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов.Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время, по заявлению МВД, криминалисты осмотрели гостиничный номер оппозиционера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.Между тем в МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200829/myasnikov-1576475317.html

https://ria.ru/20200828/sanctions-1576453517.html

Дядька Митька Забрала бы Германия этих всех либерастов , мы бы и на билет скинулись ! 116

Давид Мишин Что-то про него ни чего не слышно, у наших врачей требовали чуть ли не каждый час отчитываться? 86

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, в мире