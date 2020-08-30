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Раскрыты доходы Матильды Шнуровой после развода
"Комсомольская правда" подсчитала доходы бывшей жены солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильды после развода с ним. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T16:31
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шоу-бизнес
ленинград
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> "Комсомольская правда" <a href="https://www.spb.kp.ru/daily/217175.5/4278772/?from=twall" target="_blank" rel="nofollow noopener">подсчитала</a> доходы бывшей жены солиста группы "Ленинград" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov" target="_blank">Сергея Шнурова</a> Матильды после развода с ним.По данным издания, в прошлом году компания "Новая русская кухня", которой Шнурова владеет единолично, принесла ей 34 миллиона рублей прибыли при выручке в 166 миллионов.Кроме того, предпринимательница решила продать свою балетную школу "Айседора", а вырученные деньги направила на развитие ресторанного бизнеса и сервиса по доставке продуктов.Сергей и Матильда Шнуровы были в браке с 2010 по 2018 год. Через два месяца после развода музыкант женился на 28-летней Ольге Абрамовой.
https://ria.ru/20200806/1575456446.html
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шоу-бизнес, ленинград, шнур (сергей шнуров)

Раскрыты доходы Матильды Шнуровой после развода

16:31 30.08.2020 (обновлено: 16:46 30.08.2020)
6480
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМатильда Шнурова (Елена Мозговая) на торжественной церемонии вручения премии издания GQ "Человек года" в концертном зале Барвиха Luxury Village
Матильда Шнурова (Елена Мозговая) на торжественной церемонии вручения премии издания GQ Человек года в концертном зале Барвиха Luxury Village
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Комсомольская правда" подсчитала доходы бывшей жены солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильды после развода с ним.
По данным издания, в прошлом году компания "Новая русская кухня", которой Шнурова владеет единолично, принесла ей 34 миллиона рублей прибыли при выручке в 166 миллионов.
Кроме того, предпринимательница решила продать свою балетную школу "Айседора", а вырученные деньги направила на развитие ресторанного бизнеса и сервиса по доставке продуктов.
Сергей и Матильда Шнуровы были в браке с 2010 по 2018 год. Через два месяца после развода музыкант женился на 28-летней Ольге Абрамовой.
Продюсер Андрей Разин
6 августа, 17:11
Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана
374653433
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Шоу-бизнесЛенинградШнур (Сергей Шнуров)
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