https://ria.ru/20200830/matilda-1576493402.html
Раскрыты доходы Матильды Шнуровой после развода
"Комсомольская правда" подсчитала доходы бывшей жены солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильды после развода с ним. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T16:31
2020-08-30T16:31
2020-08-30T16:46
шоу-бизнес
ленинград
шнур (сергей шнуров)
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> "Комсомольская правда" <a href="https://www.spb.kp.ru/daily/217175.5/4278772/?from=twall" target="_blank" rel="nofollow noopener">подсчитала</a> доходы бывшей жены солиста группы "Ленинград" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov" target="_blank">Сергея Шнурова</a> Матильды после развода с ним.По данным издания, в прошлом году компания "Новая русская кухня", которой Шнурова владеет единолично, принесла ей 34 миллиона рублей прибыли при выручке в 166 миллионов.Кроме того, предпринимательница решила продать свою балетную школу "Айседора", а вырученные деньги направила на развитие ресторанного бизнеса и сервиса по доставке продуктов.Сергей и Матильда Шнуровы были в браке с 2010 по 2018 год. Через два месяца после развода музыкант женился на 28-летней Ольге Абрамовой.
https://ria.ru/20200806/1575456446.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, ленинград, шнур (сергей шнуров)