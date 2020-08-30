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https://ria.ru/20200830/katastrofa-1576494397.html
На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил об угрозе масштабной экологической катастрофы. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T17:06
2020-08-30T20:24
витольд фокин
ситуация на украине
черное море
донбасс
чернобыльская аэс
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольд Фокин</a> предупредил об угрозе масштабной экологической катастрофы.Он отметил, что разрушение инфраструктуры в Донбассе привело к тому, что многие шахты затоплены и "брошены на произвол судьбы", а водонакопители переполнены. Он подчеркнул, что необходимо срочно организовывать работы по их очистке, поскольку вода может заполнить все местные реки и озера, а затем войти в Азовское и <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное моря</a>."Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария", — заключил Фокин в интервью<a href="https://strana.ua/articles/interview/286835-intervju-s-vitoldom-fokinym-pro-donbass.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Страна.ua".</a>Авария на <a href="http://ria.ru/organization_CHernobylskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Чернобыльской АЭС</a> произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.
https://ria.ru/20200828/donbass-1576441008.html
Да сам ваш этот хутор - одна большая катастрофа.
369
Начинать нужно с крыши, а не с подвала.
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черное море
донбасс
РИА Новости
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витольд фокин, ситуация на украине, черное море, донбасс, чернобыльская аэс, в мире

На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля

17:06 30.08.2020 (обновлено: 20:24 30.08.2020)
196471
© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил об угрозе масштабной экологической катастрофы.
Он отметил, что разрушение инфраструктуры в Донбассе привело к тому, что многие шахты затоплены и "брошены на произвол судьбы", а водонакопители переполнены. Он подчеркнул, что необходимо срочно организовывать работы по их очистке, поскольку вода может заполнить все местные реки и озера, а затем войти в Азовское и Черное моря.
"Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария", — заключил Фокин в интервью "Страна.ua".
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.
Вадим Пристайко
28 августа, 16:05
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
149191963086591
Обсудить 48
Витольд ФокинСитуация на УкраинеЧерное мореДонбассЧернобыльская АЭСВ мире
Популярные комментарии
Да сам ваш этот хутор - одна большая катастрофа.
30 августа, 17:11
Александр Аникин
3241306012
Начинать нужно с крыши, а не с подвала.
30 августа, 17:12
АЯАндрей Ясневич
251112104
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