https://ria.ru/20200830/katastrofa-1576494397.html
На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил об угрозе масштабной экологической катастрофы. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T17:06
2020-08-30T17:06
2020-08-30T20:24
витольд фокин
ситуация на украине
черное море
донбасс
чернобыльская аэс
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольд Фокин</a> предупредил об угрозе масштабной экологической катастрофы.Он отметил, что разрушение инфраструктуры в Донбассе привело к тому, что многие шахты затоплены и "брошены на произвол судьбы", а водонакопители переполнены. Он подчеркнул, что необходимо срочно организовывать работы по их очистке, поскольку вода может заполнить все местные реки и озера, а затем войти в Азовское и <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное моря</a>."Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария", — заключил Фокин в интервью<a href="https://strana.ua/articles/interview/286835-intervju-s-vitoldom-fokinym-pro-donbass.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Страна.ua".</a>Авария на <a href="http://ria.ru/organization_CHernobylskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Чернобыльской АЭС</a> произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.
https://ria.ru/20200828/donbass-1576441008.html
Александр Аникин
Да сам ваш этот хутор - одна большая катастрофа.
369
Андрей Ясневич
Начинать нужно с крыши, а не с подвала.
289
48
черное море
донбасс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
витольд фокин, ситуация на украине, черное море, донбасс, чернобыльская аэс, в мире