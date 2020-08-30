Скорость мобильного интернета в Минске снизили по требованию властей
16:21 30.08.2020 (обновлено: 17:50 30.08.2020)
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МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Один из крупнейших операторов мобильной связи в Белоруссии компания А1 сообщила, что по распоряжению госорганов снизила в Минске пропускную способность мобильного интернета.
Корреспонденты РИА Новости ранее сообщили о начавшихся в столице Белоруссии перебоях с работой мобильного интернета. Около 14.35 (совпадает с мск) пользователи в Минске столкнулись с проблемами с доступом в интернет по мобильной связи, в частности, сбои наблюдались в работе Telegram.
"По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - сказано в сообщении компании А1 в Twitter.
Там отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. "Надеемся на скорое восстановление обслуживания", - подчеркнули в компании.
Мобильный оператор МТС также подтвердил ограничение трафика в Минске на своем сайте.
"В рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, сегодня в Минске около 15.00 был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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