Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/internet-1576493232.html
Скорость мобильного интернета в Минске снизили по требованию властей
Один из крупнейших операторов мобильной связи в Белоруссии компания А1 сообщила, что по распоряжению госорганов снизила в Минске пропускную способность... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T16:21
2020-08-30T17:50
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:161:3070:1888_1400x0_80_0_0_605c8ecc392b5ad7d4bdd788c64eb3ef.jpg
<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Один из крупнейших операторов мобильной связи в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> компания А1 сообщила, что по распоряжению госорганов снизила в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> пропускную способность мобильного интернета.Корреспонденты РИА Новости ранее сообщили о начавшихся в столице Белоруссии перебоях с работой мобильного интернета. Около 14.35 (совпадает с мск) пользователи в Минске столкнулись с проблемами с доступом в интернет по мобильной связи, в частности, сбои наблюдались в работе <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>."По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - сказано в сообщении компании А1 в <a href="https://twitter.com/a1belarus/status/1300058186628526083" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Там отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. "Надеемся на скорое восстановление обслуживания", - подчеркнули в компании.Мобильный оператор <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> также подтвердил ограничение трафика в Минске на своем сайте."В рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, сегодня в Минске около 15.00 был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/rezidentsiya-1576492828.html
https://ria.ru/20200830/minsk-1576494547.html
https://ria.ru/20200830/minsk-1576493102.html
свобода слова в действие.
25
И это правильно!
21
8
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_0f5b8c4e225537b548b6bbc9ec535e14.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Скорость мобильного интернета в Минске снизили по требованию властей

16:21 30.08.2020 (обновлено: 17:50 30.08.2020)
2117
© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Один из крупнейших операторов мобильной связи в Белоруссии компания А1 сообщила, что по распоряжению госорганов снизила в Минске пропускную способность мобильного интернета.
Корреспонденты РИА Новости ранее сообщили о начавшихся в столице Белоруссии перебоях с работой мобильного интернета. Около 14.35 (совпадает с мск) пользователи в Минске столкнулись с проблемами с доступом в интернет по мобильной связи, в частности, сбои наблюдались в работе Telegram.
"По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - сказано в сообщении компании А1 в Twitter.
Там отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. "Надеемся на скорое восстановление обслуживания", - подчеркнули в компании.
Сотрудники милиции во время акции протеста на площади Независимости в Минске
Вчера, 16:01Протесты в Белоруссии
Силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
Мобильный оператор МТС также подтвердил ограничение трафика в Минске на своем сайте.
"В рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, сегодня в Минске около 15.00 был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Вчера, 17:11Протесты в Белоруссии
Протестующих в Минске призвали не подходить к ОМОНу
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Вчера, 16:13Протесты в Белоруссии
В Минске на акции протеста задержали 125 человек
47000518
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
свобода слова в действие.
30 августа, 16:25
Deyn Donovan
13100110
И это правильно!
30 августа, 16:35
АЯАндрей Ясневич
1200027
Рекомендуем
Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
К оцеплению у резиденции Лукашенко в Минске подошли БТРы
Сотрудники милиции во время акции протеста на площади Независимости в Минске
Силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Милиция призвала собравшихся у стелы в Минске протестующих разойтись
Американский актер Чедвик Боузман
Твит о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Протестующих в Минске призвали не подходить к ОМОНу
Логотип компании Google
Google и Facebook отказались от прокладки кабеля между Гонконгом и США
Матильда Шнурова (Елена Мозговая) на торжественной церемонии вручения премии издания GQ Человек года в концертном зале Барвиха Luxury Village
Раскрыты доходы Матильды Шнуровой после развода
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
В Минске на акции протеста задержали 125 человек
Актер Иван Стебунов
Стебунов прокомментировал слухи о причастности к ДТП с Ефремовым
В центре Минска во время несанкционированной акции произошла потасовка
В Минске произошла стычка между силовиками и митингующими
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Протестующие в Минске начали уходить от Дворца независимости и стелы
Разрушенный дом в Донецке
На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
Члены движения Хамас
Семьи похищенных израильских подростков подали иск против ХАМАС
Были построены баррикады – помощник Лукашенко объяснил, почему жестко разгоняли протестующих
Помощник Лукашенко объяснил, почему протестующих жестко разгоняли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Стало известно, где находится Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
03:17Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
03:15В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
03:14Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:08Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
03:03РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
02:41Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли
02:34Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
02:03Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
02:00Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
01:44В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
01:40В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
01:25Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
00:51Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
00:37Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
00:35Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
00:27Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
00:24Избитого блогера Жукова осматривает врач
00:12ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
00:08Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли
Лента новостейМолния