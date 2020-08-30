https://ria.ru/20200830/internet-1576493232.html

Скорость мобильного интернета в Минске снизили по требованию властей

Один из крупнейших операторов мобильной связи в Белоруссии компания А1 сообщила, что по распоряжению госорганов снизила в Минске пропускную способность... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T16:21

2020-08-30T16:21

2020-08-30T17:50

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Один из крупнейших операторов мобильной связи в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> компания А1 сообщила, что по распоряжению госорганов снизила в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> пропускную способность мобильного интернета.Корреспонденты РИА Новости ранее сообщили о начавшихся в столице Белоруссии перебоях с работой мобильного интернета. Около 14.35 (совпадает с мск) пользователи в Минске столкнулись с проблемами с доступом в интернет по мобильной связи, в частности, сбои наблюдались в работе <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>."По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - сказано в сообщении компании А1 в <a href="https://twitter.com/a1belarus/status/1300058186628526083" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Там отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. "Надеемся на скорое восстановление обслуживания", - подчеркнули в компании.Мобильный оператор <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> также подтвердил ограничение трафика в Минске на своем сайте."В рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, сегодня в Минске около 15.00 был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Выражаем сожаление о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/rezidentsiya-1576492828.html

https://ria.ru/20200830/minsk-1576494547.html

https://ria.ru/20200830/minsk-1576493102.html

Deyn Donovan свобода слова в действие. 25

Андрей Ясневич И это правильно! 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире