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https://ria.ru/20200830/internet-1576488498.html
Замглавы Минкомсвязи назвал число пользователей интернета в России
Пользователями интернета являются около 100 миллионов человек из 145 миллионов населения РФ, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T13:26
2020-08-30T13:26
россия
алексей волин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
технологии
медиа - общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Пользователями интернета являются около 100 миллионов человек из 145 миллионов населения РФ, сообщил замглавы <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF" target="_blank">Минкомсвязи</a> России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a>."Мы сегодня видим, что из 145 миллионов жителей и граждан Российской Федерации интернетом пользуются около 100 миллионов человек", - рассказал Волин на форуме "<a href="https://ria.ru/event_Forum_Territorija_smyslov" target="_blank">Территория смыслов</a>".Часть из тех, кто не задействован, по словам Волина, являются детьми, хотя пользовательский состав сети существенно помолодел. Еще часть – пожилые люди, которые постепенно также вовлекаются в виртуальное пространство. Кроме того, в ряд населенных пунктов "интернет просто не пришел".
https://ria.ru/20200826/internet-1576340523.html
россия
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россия, алексей волин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), технологии, медиа - общество

Замглавы Минкомсвязи назвал число пользователей интернета в России

13:26 30.08.2020
247
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Пользователями интернета являются около 100 миллионов человек из 145 миллионов населения РФ, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
"Мы сегодня видим, что из 145 миллионов жителей и граждан Российской Федерации интернетом пользуются около 100 миллионов человек", - рассказал Волин на форуме "Территория смыслов".
Часть из тех, кто не задействован, по словам Волина, являются детьми, хотя пользовательский состав сети существенно помолодел. Еще часть – пожилые люди, которые постепенно также вовлекаются в виртуальное пространство. Кроме того, в ряд населенных пунктов "интернет просто не пришел".
Молодые люди с ноутбуком
26 августа, 16:26
Все российские школы к 2022 году подключат к интернету
200000
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РоссияАлексей ВолинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)ТехнологииМедиа - Общество
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