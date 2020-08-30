https://ria.ru/20200830/internet-1576488498.html

Замглавы Минкомсвязи назвал число пользователей интернета в России

Пользователями интернета являются около 100 миллионов человек из 145 миллионов населения РФ, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T13:26

2020-08-30T13:26

2020-08-30T13:26

россия

алексей волин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)

технологии

медиа - общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Пользователями интернета являются около 100 миллионов человек из 145 миллионов населения РФ, сообщил замглавы <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF" target="_blank">Минкомсвязи</a> России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a>."Мы сегодня видим, что из 145 миллионов жителей и граждан Российской Федерации интернетом пользуются около 100 миллионов человек", - рассказал Волин на форуме "<a href="https://ria.ru/event_Forum_Territorija_smyslov" target="_blank">Территория смыслов</a>".Часть из тех, кто не задействован, по словам Волина, являются детьми, хотя пользовательский состав сети существенно помолодел. Еще часть – пожилые люди, которые постепенно также вовлекаются в виртуальное пространство. Кроме того, в ряд населенных пунктов "интернет просто не пришел".

https://ria.ru/20200826/internet-1576340523.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей волин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), технологии, медиа - общество