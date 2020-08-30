В ЕС заявили, что не собираются делать из Белоруссии "новую Украину"
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не считает, что Евросоюз и Россия противостоят друг другу в Белоруссии.
"Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям", - написал Боррель в своей авторской статье, опубликованной в издании Le Journal du Dimanche. Глава европейской дипломатии отметил, что протестующие против результатов выборов в Белоруссии используют не флаги ЕС, а старые белорусские флаги.
Глава дипломатии ЕС считает, что решение кризиса в Белоруссии должно быть под эгидой ОБСЕ. "Учитывая протесты в Белоруссии, лучшим решением было бы "переиграть матч" под контролем ОБСЕ", - полагает Боррель.
При этом он подтвердил, что в ЕС не намерены "ограничиваться выражением озабоченности" по ситуации в Белоруссии. "Необходимо вводить санкции против ответственных, если ЕС хочет соответствовать своим принципам", - написал глава европейской дипломатии.
Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе фальсификацию выборов. Список, в который должны войти порядка 20 высокопоставленных чиновника, пока согласовывается в Совете ЕС. ЕС намерен предоставить финансовую помощь гражданскому обществу, независимым СМИ, а также пострадавшим от действий силовиков в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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