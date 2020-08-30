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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/evrosoyuz-1576500697.html
В ЕС заявили, что не собираются делать из Белоруссии "новую Украину"
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не считает, что Евросоюз и Россия противостоят друг другу в Белоруссии. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T21:24
2020-08-30T21:24
протесты в белоруссии
светлана тихановская
ситуация на украине
жозеп боррель
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
европа
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости.</strong> Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> не считает, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> и Россия противостоят друг другу в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям", - написал Боррель в своей авторской статье, опубликованной в издании Le <a href="https://www.lejdd.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Journal du Dimanche</a>. Глава европейской дипломатии отметил, что протестующие против результатов выборов в Белоруссии используют не флаги ЕС, а старые белорусские флаги.Глава дипломатии ЕС считает, что решение кризиса в Белоруссии должно быть под эгидой ОБСЕ. "Учитывая протесты в Белоруссии, лучшим решением было бы "переиграть матч" под контролем ОБСЕ", - полагает Боррель.При этом он подтвердил, что в ЕС не намерены "ограничиваться выражением озабоченности" по ситуации в Белоруссии. "Необходимо вводить санкции против ответственных, если ЕС хочет соответствовать своим принципам", - написал глава европейской дипломатии.Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе фальсификацию выборов. Список, в который должны войти порядка 20 высокопоставленных чиновника, пока согласовывается в Совете ЕС. ЕС намерен предоставить финансовую помощь гражданскому обществу, независимым СМИ, а также пострадавшим от действий силовиков в Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576206908.html
https://ria.ru/20200820/protesty-1576064752.html
https://ria.ru/20200820/merkel-1576066844.html
Я не понял, они сейчас открыто признались, что все беды на Украине, это их рук дело?! Вот те на! Но виновата, один фиг, Россия!
46
"Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину..." - А почему, чем им не нравится Украина? Неужели и до них дошло, что Украина - это швах, "гроб на колёсиках"? Осознали свою вину в развале Украины?
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белоруссия
европа
РИА Новости
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светлана тихановская, ситуация на украине, жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, европа, в мире

В ЕС заявили, что не собираются делать из Белоруссии "новую Украину"

21:24 30.08.2020
1828
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не считает, что Евросоюз и Россия противостоят друг другу в Белоруссии.
"Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям", - написал Боррель в своей авторской статье, опубликованной в издании Le Journal du Dimanche. Глава европейской дипломатии отметил, что протестующие против результатов выборов в Белоруссии используют не флаги ЕС, а старые белорусские флаги.
Глава дипломатии ЕС считает, что решение кризиса в Белоруссии должно быть под эгидой ОБСЕ. "Учитывая протесты в Белоруссии, лучшим решением было бы "переиграть матч" под контролем ОБСЕ", - полагает Боррель.
При этом он подтвердил, что в ЕС не намерены "ограничиваться выражением озабоченности" по ситуации в Белоруссии. "Необходимо вводить санкции против ответственных, если ЕС хочет соответствовать своим принципам", - написал глава европейской дипломатии.
Жозеп Боррель
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Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе фальсификацию выборов. Список, в который должны войти порядка 20 высокопоставленных чиновника, пока согласовывается в Совете ЕС. ЕС намерен предоставить финансовую помощь гражданскому обществу, независимым СМИ, а также пострадавшим от действий силовиков в Белоруссии.
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20 августа, 19:54Протесты в Белоруссии
Лавров и Боррель обсудили проблему невмешательства в дела Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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Обсудить 19
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСитуация на УкраинеЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Я не понял, они сейчас открыто признались, что все беды на Украине, это их рук дело?! Вот те на! Но виновата, один фиг, Россия!
30 августа, 21:35
Себекхотеп III
4040101
"Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину..." - А почему, чем им не нравится Украина? Неужели и до них дошло, что Украина - это швах, "гроб на колёсиках"? Осознали свою вину в развале Украины?
30 августа, 21:38
Александр Невский
2801102
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