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В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Колесо оторвалось у ехавшего в Москву из Махачкалы автобуса, 11 человек пострадали, сообщили РИА Новости в МВД региона. РИА Новости, 30.08.2020
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республика дагестан
москва
махачкала
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Колесо оторвалось у ехавшего в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> из <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> автобуса, 11 человек пострадали, сообщили РИА Новости в МВД региона.Ранее в Цунтинском районе Дагестана при падении грузовика с обрыва девять человек, пятеро из которых - дети, получили ранения и травмы различной степени тяжести.Самому младшему из пострадавших шесть лет.
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республика дагестан, москва, махачкала, происшествия

В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

05:01 30.08.2020 (обновлено: 05:07 30.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости. Колесо оторвалось у ехавшего в Москву из Махачкалы автобуса, 11 человек пострадали, сообщили РИА Новости в МВД региона.
"ДТП произошло в Тарумовском районе, у автобуса во время движения отлетело колесо, и он опрокинулся. Он ехал из Махачкалы в Москву, (в нем - ред.) находились 45 человек, из них 11 пострадали и доставлены в больницу", - сказали в ведомстве.
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Самому младшему из пострадавших шесть лет.
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Республика ДагестанМоскваМахачкалаПроисшествия
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