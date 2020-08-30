https://ria.ru/20200830/dtp-1576481809.html
В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Колесо оторвалось у ехавшего в Москву из Махачкалы автобуса, 11 человек пострадали, сообщили РИА Новости в МВД региона. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T05:01
2020-08-30T05:01
2020-08-30T05:07
республика дагестан
москва
махачкала
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Колесо оторвалось у ехавшего в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> из <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> автобуса, 11 человек пострадали, сообщили РИА Новости в МВД региона.Ранее в Цунтинском районе Дагестана при падении грузовика с обрыва девять человек, пятеро из которых - дети, получили ранения и травмы различной степени тяжести.Самому младшему из пострадавших шесть лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208536.html
https://ria.ru/20200802/1575275596.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, москва, махачкала, происшествия