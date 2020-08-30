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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200830/chernogoriya-1576500212.html
Сербская церковь призвала не выходить на акции после выборов в Черногории
Сербская православная церковь (СПЦ) в Черногории призвала граждан остаться дома после воскресных выборов в парламент и не собираться ради сохранения мира и... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T20:54
2020-08-30T20:54
религия и мировоззрение
душко маркович
сербская православная церковь
владимир попов
мило джуканович
новости - религия и мировоззрение
нато
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Сербская православная церковь (СПЦ) в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> призвала граждан остаться дома после воскресных выборов в парламент и не собираться ради сохранения мира и порядка, а также беспрепятственного подсчета результатов голосования.По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их 1217. Голосование по всей стране идет за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти.Одними из первых утром проголосовали митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий и епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, на которых ранее были заведены уголовные дела за участие в условиях пандемии коронавируса в протестных шествиях против закона о свободе вероисповедания, который угрожает интересам СПЦ. Ранее митрополит Амфилохий призвал всех граждан выйти на голосование "в защиту святынь".Как сообщили РИА Новости днем в митрополии Черногорско-Приморской, принято решение духовенству воздержаться от комментариев до окончания подсчета голосов и ограничиться одним призывом к гражданам."В связи с неточными сообщениями, особенно в социальных сетях, о якобы собраниях граждан перед храмами, напоминаем общественности, что никаких собраний церковью не планировалось и не будет. Еще раз призываем всех в мире и братской любви дождаться конца дня выборов и результаты ждать дома, чтобы обеспечить беспрепятственность избирательного процесса и избежать любых злоупотреблений", - говорится в заявлении СПЦ в Черногории.Премьер страны <a href="http://ria.ru/person_Dushko_Markovich/" target="_blank" data-auto="true">Душко Маркович</a> пригрозил выслать из страны духовенство СПЦ и политических оппонентов после ожидаемой им победы на выборах. Управление полиции Черногории сообщало, что располагает информацией о подготовке отдельными лицами и группами беспорядков во время выборов. Премьер предупредил, что службы безопасности республики подготовлены и будут реагировать жестко.Прошлые парламентские выборы в Черногории прошли на фоне борьбы руководства страны во главе с Демократической партией социалистов президента <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джукановича</a> с предполагаемой ими попыткой государственного переворота. Высший суд Черногории 9 мая 2019 года огласил приговор по делу о попытке путча на выборах 16 октября 2016 года. Вердикт указывает на существование преступной организации во главе с гражданами РФ Эдуардом Шишмаковым и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Popov/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Поповым</a>, приговоренным заочно к 15 и 12 годам лишения свободы, целью которых якобы было проведение вооруженного переворота в Черногории и приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" ради противодействия вступлению Черногории в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>.Различные тюремные сроки получили и остальные 12 обвиняемых, включая лидеров ДФ. Осужденные вины не признают, дело называют сфабрикованным властями. В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая ныне коалиция утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
https://ria.ru/20200827/amfilokhiy-1576387810.html
https://ria.ru/20200804/1575362023.html
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душко маркович, сербская православная церковь, владимир попов, мило джуканович, новости - религия и мировоззрение, нато, черногория, в мире

Сербская церковь призвала не выходить на акции после выборов в Черногории

20:54 30.08.2020
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CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. NicholasЦерковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. Nicholas
ПОДГОРИЦА, 30 авг – РИА Новости. Сербская православная церковь (СПЦ) в Черногории призвала граждан остаться дома после воскресных выборов в парламент и не собираться ради сохранения мира и порядка, а также беспрепятственного подсчета результатов голосования.
По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их 1217. Голосование по всей стране идет за кандидатов в скупщину, а в пяти муниципалитетах, включая туристическую столицу страны Будву, также за представителей в местные органы власти.
Одними из первых утром проголосовали митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий и епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, на которых ранее были заведены уголовные дела за участие в условиях пандемии коронавируса в протестных шествиях против закона о свободе вероисповедания, который угрожает интересам СПЦ. Ранее митрополит Амфилохий призвал всех граждан выйти на голосование "в защиту святынь".
Как сообщили РИА Новости днем в митрополии Черногорско-Приморской, принято решение духовенству воздержаться от комментариев до окончания подсчета голосов и ограничиться одним призывом к гражданам.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий во время службы в Дукле
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Митрополит Амфилохий позвал черногорцев на выборы ради защиты святынь
"В связи с неточными сообщениями, особенно в социальных сетях, о якобы собраниях граждан перед храмами, напоминаем общественности, что никаких собраний церковью не планировалось и не будет. Еще раз призываем всех в мире и братской любви дождаться конца дня выборов и результаты ждать дома, чтобы обеспечить беспрепятственность избирательного процесса и избежать любых злоупотреблений", - говорится в заявлении СПЦ в Черногории.
Премьер страны Душко Маркович пригрозил выслать из страны духовенство СПЦ и политических оппонентов после ожидаемой им победы на выборах. Управление полиции Черногории сообщало, что располагает информацией о подготовке отдельными лицами и группами беспорядков во время выборов. Премьер предупредил, что службы безопасности республики подготовлены и будут реагировать жестко.
Прошлые парламентские выборы в Черногории прошли на фоне борьбы руководства страны во главе с Демократической партией социалистов президента Мило Джукановича с предполагаемой ими попыткой государственного переворота. Высший суд Черногории 9 мая 2019 года огласил приговор по делу о попытке путча на выборах 16 октября 2016 года. Вердикт указывает на существование преступной организации во главе с гражданами РФ Эдуардом Шишмаковым и Владимиром Поповым, приговоренным заочно к 15 и 12 годам лишения свободы, целью которых якобы было проведение вооруженного переворота в Черногории и приведение к власти оппозиционного "Демократического фронта" ради противодействия вступлению Черногории в НАТО.
Различные тюремные сроки получили и остальные 12 обвиняемых, включая лидеров ДФ. Осужденные вины не признают, дело называют сфабрикованным властями. В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая ныне коалиция утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
4 августа, 17:17Религия и мировоззрение
Властям Черногории выгодно поддержать Сербскую церковь, заявили в РПЦ
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Религия и мировоззрениеДушко МарковичСербская православная церковьВладимир ПоповМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеНАТОЧерногорияВ мире
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