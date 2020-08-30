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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200830/chayka-1576499958.html
Первое в России пассажирское судно на СПГ вышло в первый рейс в Казани
Первое и пока единственное в России пассажирское судно на сжиженном природном газе "Чайка" в воскресенье совершило первый рейс в Казани, в который его проводили РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T20:43
2020-08-30T20:43
марат хуснуллин
зеленодольский завод имени а. м. горького
газпром
рустам минниханов
казань
общество
республика татарстан
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<strong>КАЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости.</strong> Первое и пока единственное в России пассажирское судно на сжиженном природном газе "Чайка" в воскресенье совершило первый рейс в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, в который его проводили вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a> и президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a>, сообщает пресс-служба главы республики.В воскресенье Татарстан отмечает День республики. Отправка "Чайки" на СПГ в первый рейс и состоявшийся перед этим запуск в эксплуатацию трех автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций в Пестречинском, Зеленодольском районах и Набережных Челнах стали частью праздничных мероприятий в честь 100-летия образования Татарской АССР."Судно, построенное на <a href="http://ria.ru/organization_Zelenodolskijj_zavod_imeni_A_M_Gorkogo/" target="_blank" data-auto="true">Зеленодольском заводе имени А.М. Горького</a>, было спущено на воду в начале августа. А в конце месяца завершились сертификационные испытания "Чайки" и было получено разрешение на эксплуатацию... Почетные гости поднялись на борт пассажирского судна на СПГ "Чайка". Борт отправился в рейс с Кремлевской набережной", - говорится в сообщении.Минниханов напомнил, что это первый в России опыт строительства судна на сжиженном природном газе (СПГ) с использованием отечественных комплектующих. До сегодняшнего дня судов подобного типа в речном флоте России не было. Поставку топлива для заправки судна обеспечит компания "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a> газомоторное топливо". Использование природного газа в качестве топлива, по его словам, позволяет улучшить экологию, экономить при эксплуатации техники и продлевать срок ее службы.Речное пассажирское судно "Чайка-СПГ" предназначено для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям России. Оно вмещает 176 человек, салон оборудован современными системами кондиционирования и отопления, есть аудиогид на пяти языках и панорамный обзор. "Чайка" может проходить под низкими мостами, в том числе и под Кировской дамбой в Казани. Длина судна составляет 58,8 метра, ширина – 10,8 метра, осадка – около 1,2 метра, скорость судна – около 18 километров в час, дальность плавания по запасам топлива – 400 километров, автономность – 24 часа, экипаж – три человека и восемь человек обслуживающего персонала.Для использования сжиженного природного газа в качестве топлива на теплоходе установлены две криогенные емкости объемом по 6,7 кубических метра каждая. Для заправки судна будет использован криогенный передвижной автогазозаправщик, рассчитанный на перевозку 16 тонн топлива. В планах республики строительство минимум 20 таких судов. В перспективе на данный вид топлива планируется переводить не только туристические, но и другие суда, возводимые на Зеленодольском заводе.
https://ria.ru/20200807/1575481560.html
https://ria.ru/20190708/1556294681.html
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марат хуснуллин, зеленодольский завод имени а. м. горького, газпром, рустам минниханов, казань, общество

Первое в России пассажирское судно на СПГ вышло в первый рейс в Казани

20:43 30.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкЦеремония спуска на воду первого в истории РФ речного пассажирского судна "Чайка", работающего на сжиженном природном газе
Церемония спуска на воду первого в истории РФ речного пассажирского судна Чайка, работающего на сжиженном природном газе
© РИА Новости / Алексей Насыров
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КАЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Первое и пока единственное в России пассажирское судно на сжиженном природном газе "Чайка" в воскресенье совершило первый рейс в Казани, в который его проводили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.
В воскресенье Татарстан отмечает День республики. Отправка "Чайки" на СПГ в первый рейс и состоявшийся перед этим запуск в эксплуатацию трех автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций в Пестречинском, Зеленодольском районах и Набережных Челнах стали частью праздничных мероприятий в честь 100-летия образования Татарской АССР.
"Судно, построенное на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, было спущено на воду в начале августа. А в конце месяца завершились сертификационные испытания "Чайки" и было получено разрешение на эксплуатацию... Почетные гости поднялись на борт пассажирского судна на СПГ "Чайка". Борт отправился в рейс с Кремлевской набережной", - говорится в сообщении.
Минниханов напомнил, что это первый в России опыт строительства судна на сжиженном природном газе (СПГ) с использованием отечественных комплектующих. До сегодняшнего дня судов подобного типа в речном флоте России не было. Поставку топлива для заправки судна обеспечит компания "Газпром газомоторное топливо". Использование природного газа в качестве топлива, по его словам, позволяет улучшить экологию, экономить при эксплуатации техники и продлевать срок ее службы.
Центральная проходная ОАО Зеленодольский завод имени A.M. Горького в Зеленодольске. Архивное фото
7 августа, 11:27Республика Татарстан
Первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ спустили на воду
Речное пассажирское судно "Чайка-СПГ" предназначено для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям России. Оно вмещает 176 человек, салон оборудован современными системами кондиционирования и отопления, есть аудиогид на пяти языках и панорамный обзор. "Чайка" может проходить под низкими мостами, в том числе и под Кировской дамбой в Казани. Длина судна составляет 58,8 метра, ширина – 10,8 метра, осадка – около 1,2 метра, скорость судна – около 18 километров в час, дальность плавания по запасам топлива – 400 километров, автономность – 24 часа, экипаж – три человека и восемь человек обслуживающего персонала.
Для использования сжиженного природного газа в качестве топлива на теплоходе установлены две криогенные емкости объемом по 6,7 кубических метра каждая. Для заправки судна будет использован криогенный передвижной автогазозаправщик, рассчитанный на перевозку 16 тонн топлива. В планах республики строительство минимум 20 таких судов. В перспективе на данный вид топлива планируется переводить не только туристические, но и другие суда, возводимые на Зеленодольском заводе.

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Республика ТатарстанМарат ХуснуллинЗеленодольский завод имени А. М. ГорькогоГазпромРустам МиннихановКазаньОбщество
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