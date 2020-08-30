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https://ria.ru/20200830/bouzman-1576493210.html
Твит о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter
Твит о кончине американского актера Чедвика Боузмана, скончавшегося в пятницу в возрасте 43 лет, стал самым популярным в истории Twitter, говорится в сообщении... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T16:20
2020-08-30T22:08
культура
чедвик боузман
сша
twitter
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://twitter.com/chadwickboseman/status/1299530165463199747" target="_blank">Твит</a> о кончине американского актера <a href="https://ria.ru/person_chedvik-bouzman" target="_blank">Чедвика Боузмана</a>, скончавшегося в пятницу в возрасте 43 лет, стал самым популярным в истории Twitter, говорится в сообщении социальной сети.По состоянию на 16.00 мск воскресенья, твит с черно-белой фотографией Боузмана и сообщением о его смерти набрал уже 6,7 миллиона "лайков". "С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 29 августа.В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет актер боролся с заболеванием. Он умер у себя дома в окружении семьи.Чедвик Боузман был наиболее известен по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel, первого супергероя студии африканского происхождения. Кроме того, Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови".
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чедвик боузман, сша, twitter

Твит о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter

16:20 30.08.2020 (обновлено: 22:08 30.08.2020)
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© AP Photo / Jordan StraussАмериканский актер Чедвик Боузман
Американский актер Чедвик Боузман
© AP Photo / Jordan Strauss
Американский актер Чедвик Боузман. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Твит о кончине американского актера Чедвика Боузмана, скончавшегося в пятницу в возрасте 43 лет, стал самым популярным в истории Twitter, говорится в сообщении социальной сети.
"Твит, набравший наибольшее число лайков за все время. Дань уважения, достойная короля", - отметила соцсеть, разместив в своем микроблоге в Twitter ссылку на последнюю запись на странице Боузмана.
По состоянию на 16.00 мск воскресенья, твит с черно-белой фотографией Боузмана и сообщением о его смерти набрал уже 6,7 миллиона "лайков". "С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 29 августа.
В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет актер боролся с заболеванием. Он умер у себя дома в окружении семьи.
Чедвик Боузман был наиболее известен по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel, первого супергероя студии африканского происхождения. Кроме того, Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови".
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КультураЧедвик БоузманСШАTwitter
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