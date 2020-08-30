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https://ria.ru/20200830/boroda-1576482107.html
Названа необычная польза ношения бороды
Врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова рассказала в беседе с "АиФ", как ношение бороды способствует защите здоровья... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T06:15
2020-08-30T06:50
наталья козлова (врач)
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук <a href="https://ria.ru/person_natalya-kozlova-vrach/" target="_blank">Наталья Козлова</a> рассказала в беседе с "<a href="https://aif.ru/health/secrets/boroda_mozhet_zashchitit_ot_raka_chem_polezna_rastitelnost_na_lice" target="_blank">АиФ</a>", как ношение бороды способствует защите здоровья человека."Действительно, щетина или борода — это не просто элемент стиля или дань моде, она, в том числе, обладает полезными для кожи свойствами", - отметила специалист.По ее словам, наличие бороды и щетины на лице способствует сохранению естественных масел в коже, что, в свою очередь, обеспечивает ее хорошую увлажненность. "Борода и любая другая растительность на коже лица надежно защищает кожу лица от прямого попадания ультрафиолета, а это отличный способ защиты от онкологии", — отметила Козлова.Также растительность на лице уменьшает аллергические реакции. "Ведь она выступает своеобразным фильтром, который предохраняет от попадания раздражителей в нос напрямую из внешней среды", — пояснила врач.Ношение бороды способствует и защите лица от негативного воздействия холодного воздуха и сохранению тепла кожи лица, указала специалист. "Растительность на лице обеспечивает фильтрацию воздуха, а это способствует сохранению здоровья зубов и десен", — добавила она.Кроме того, по словам Козловой, наличие бороды сокращает частоту бритья, что, в свою очередь, защищает от угревой сыпи, появляющейся из-за регулярного травмирования кожи, попадания на кожу раздражителей и последующего воспаления луковиц волос во время бритья."Нужно отметить, что и щетину, и бороду важно содержать в чистоте, иначе она станет рассадником бактерий, что может привести к тем или иным заболеваниям кожи. Кроме того, за этим элементом стиля необходимо следить и ухаживать — неравномерные клочки выглядят неопрятно", — заключила дерматовенеролог.
https://radiosputnik.ria.ru/20200302/1565826207.html
https://ria.ru/20200825/morschiny-1576266575.html
Полный бред. Наоборот, борода и усы собирают из окружающего воздуха пыль, сажу, бактерии и вирусы, а также элементы выхлопных газов. Потом в течение всего дня, с дыханием, эти вещества с волосяного покрова проникают в лёгкие. Это очевидно и давно известно.
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Редчайшая ахинея
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РИА Новости
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наталья козлова (врач), здоровье, общество

Названа необычная польза ношения бороды

06:15 30.08.2020 (обновлено: 06:50 30.08.2020)
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© Depositphotos / StetsikБарбершоп
Барбершоп
© Depositphotos / Stetsik
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова рассказала в беседе с "АиФ", как ношение бороды способствует защите здоровья человека.
"Действительно, щетина или борода — это не просто элемент стиля или дань моде, она, в том числе, обладает полезными для кожи свойствами", - отметила специалист.
Борода
2 марта, 02:00Сказано в эфире
Нужно ли сбривать бороду из-за коронавируса? Мнение медикаО том, сбривать ли бороду и усы в периоды повышенной инфекционной опасности или нет, а также о необходимых мерах предосторожности рассказала в интервью радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас.
По ее словам, наличие бороды и щетины на лице способствует сохранению естественных масел в коже, что, в свою очередь, обеспечивает ее хорошую увлажненность. "Борода и любая другая растительность на коже лица надежно защищает кожу лица от прямого попадания ультрафиолета, а это отличный способ защиты от онкологии", — отметила Козлова.
Также растительность на лице уменьшает аллергические реакции. "Ведь она выступает своеобразным фильтром, который предохраняет от попадания раздражителей в нос напрямую из внешней среды", — пояснила врач.
Ношение бороды способствует и защите лица от негативного воздействия холодного воздуха и сохранению тепла кожи лица, указала специалист. "Растительность на лице обеспечивает фильтрацию воздуха, а это способствует сохранению здоровья зубов и десен", — добавила она.
Кроме того, по словам Козловой, наличие бороды сокращает частоту бритья, что, в свою очередь, защищает от угревой сыпи, появляющейся из-за регулярного травмирования кожи, попадания на кожу раздражителей и последующего воспаления луковиц волос во время бритья.
"Нужно отметить, что и щетину, и бороду важно содержать в чистоте, иначе она станет рассадником бактерий, что может привести к тем или иным заболеваниям кожи. Кроме того, за этим элементом стиля необходимо следить и ухаживать — неравномерные клочки выглядят неопрятно", — заключила дерматовенеролог.
Участницы соревнований в компетенции Эстетическая косметология мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани
25 августа, 04:00
Назван способ застраховаться от морщин
69751135107
Обсудить 30
Наталья Козлова (врач)ЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Полный бред. Наоборот, борода и усы собирают из окружающего воздуха пыль, сажу, бактерии и вирусы, а также элементы выхлопных газов. Потом в течение всего дня, с дыханием, эти вещества с волосяного покрова проникают в лёгкие. Это очевидно и давно известно.
30 августа, 06:49
АОАлександр Орлов
72221121
Редчайшая ахинея
30 августа, 07:27
AMAlex Melo
3410106
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