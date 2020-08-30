https://ria.ru/20200830/asteroid-1576487854.html

Астроном оценил опасность астероида-"высотки" для Земли

Астероид 2011 ES4, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября, останется невидимым для большинства ее жителей, считает заведующий отделом физики и эволюции... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T12:50

2020-08-30T12:50

2020-08-30T15:57

риа наука

космос - риа наука

российская академия наук

наса

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Астероид 2011 ES4, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября, останется невидимым для большинства ее жителей, считает заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Дмитрий Вибе.Астроном объяснил, что потенциальная опасность небесного тела заключается в том, что оно приблизится на относительно небольшое расстояние к Земле.Ранее в NASA сообщили, что астероид 2011 ES4 размером с высотный дом подойдет к Земле на расстояние в 120 тысяч километров. Скорость полета небесного тела составляет 8,16 километра в секунду, размеры — от 22 до 50 метров.Согласно расчетам агентства, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 (0,41 процента).

https://ria.ru/20200830/roskosmos-1576485649.html

https://ria.ru/20200526/1572012259.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, российская академия наук, наса