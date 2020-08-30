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https://ria.ru/20200830/asteroid-1576487854.html
Астроном оценил опасность астероида-"высотки" для Земли
Астероид 2011 ES4, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября, останется невидимым для большинства ее жителей, считает заведующий отделом физики и эволюции... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T12:50
2020-08-30T15:57
риа наука
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российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Астероид 2011 ES4, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября, останется невидимым для большинства ее жителей, считает заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Дмитрий Вибе.Астроном объяснил, что потенциальная опасность небесного тела заключается в том, что оно приблизится на относительно небольшое расстояние к Земле.Ранее в NASA сообщили, что астероид 2011 ES4 размером с высотный дом подойдет к Земле на расстояние в 120 тысяч километров. Скорость полета небесного тела составляет 8,16 километра в секунду, размеры — от 22 до 50 метров.Согласно расчетам агентства, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 (0,41 процента).
https://ria.ru/20200830/roskosmos-1576485649.html
https://ria.ru/20200526/1572012259.html
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космос - риа наука, российская академия наук, наса

Астроном оценил опасность астероида-"высотки" для Земли

12:50 30.08.2020 (обновлено: 15:57 30.08.2020)
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© NASA / ESA, K. Meech and J. Kleyna (University of Hawaii), and O. Hainaut (European Southern Observatory)Астероид
Астероид
© NASA / ESA, K. Meech and J. Kleyna (University of Hawaii), and O. Hainaut (European Southern Observatory)
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Астероид 2011 ES4, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября, останется невидимым для большинства ее жителей, считает заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

"Астероид маленький и тусклый. Никакого летящего в небе зрелища не будет", — сказал он в комментарии "Звезде".

Астроном объяснил, что потенциальная опасность небесного тела заключается в том, что оно приблизится на относительно небольшое расстояние к Земле.

"За ним нужно присматривать, пристально наблюдать, но не более того", — заключил Вибе.

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"Роскосмос" оценил опасность астероида-"высотки" для Земли
Ранее в NASA сообщили, что астероид 2011 ES4 размером с высотный дом подойдет к Земле на расстояние в 120 тысяч километров. Скорость полета небесного тела составляет 8,16 километра в секунду, размеры — от 22 до 50 метров.
Согласно расчетам агентства, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 (0,41 процента).
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