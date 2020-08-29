Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200829/zelenskiy-1576462502.html
Зеленского обвинили в попытке навязать украинцам "комплекс малоросса"
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается навязать украинцам "комплекс... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:34
2020-08-29T13:46
ситуация на украине
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/69/1556426930_0:221:2857:1828_1400x0_80_0_0_62d6d53107f5b207f01f090b183736bc.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Blok_Petra_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Европейская солидарность</a>" Олег Синютка заявил, что президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> пытается навязать украинцам "комплекс малоросса".Так парламентарий отреагировал на проведение и организацию в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> концерта по случаю Дня независимости Украины, на котором исполнялись песни на русском языке."Зеленский хотел продемонстрировать, что в нашей стране есть два государства — первого сорта и второго сорта. Одни болеют за одни вещи, другие убеждены совсем в других ценностях. То, что прозвучало на Софиевской площади, — это желание власти навязать обществу комплекс малоросса", — отметил Синютка в эфире телеканала "<a href="http://www.nta.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NTA</a>".По его словам, этот комплекс украинцы "долго и так рьяно убивали", однако окончательно сделать это им так и не удалось.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/zelenskiy-1576425489.html
Украина всегда была такая,состоящая из 3 частей. Они даже говорят на разных диалектах, тут хоть США,хоть кто ничего не сделает В СССР с одной стороны не додавило бандеррвщину, стало заселять ее на Донбасс- типа перевоспитывать, с другой стороны у них были приведении, им было разрешено ездить к родственникам в Польшу,,это глупое заигрывание как и с прибалтами, которые ничего не платили в союзный бюджет, ещё и получали субсидии и жили в разы лучше, чем другие республики ..
19
Страна, которая не понимает себя, как единая страна не может существовать. Она собрана из разных кусков, надо восстановить, как было. Вернуть полякам Галицию, забрать новороссию, остальные пусть думают или опять на поклон к России за защитой или ...Только опять предадут, вот в чем проблема
17
5
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155642/69/1556426930_64:0:2795:2048_1400x0_80_0_0_2df801e29a43bdff424ac8dcb70eb28d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Зеленского обвинили в попытке навязать украинцам "комплекс малоросса"

10:34 29.08.2020 (обновлено: 13:46 29.08.2020)
4693
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается навязать украинцам "комплекс малоросса".
Так парламентарий отреагировал на проведение и организацию в Киеве концерта по случаю Дня независимости Украины, на котором исполнялись песни на русском языке.
"Зеленский хотел продемонстрировать, что в нашей стране есть два государства — первого сорта и второго сорта. Одни болеют за одни вещи, другие убеждены совсем в других ценностях. То, что прозвучало на Софиевской площади, — это желание власти навязать обществу комплекс малоросса", — отметил Синютка в эфире телеканала "NTA".
По его словам, этот комплекс украинцы "долго и так рьяно убивали", однако окончательно сделать это им так и не удалось.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
28 августа, 12:49
Поможет в политике? Зеленскому подарили черный пояс по каратэ
317412847
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина всегда была такая,состоящая из 3 частей. Они даже говорят на разных диалектах, тут хоть США,хоть кто ничего не сделает В СССР с одной стороны не додавило бандеррвщину, стало заселять ее на Донбасс- типа перевоспитывать, с другой стороны у них были приведении, им было разрешено ездить к родственникам в Польшу,,это глупое заигрывание как и с прибалтами, которые ничего не платили в союзный бюджет, ещё и получали субсидии и жили в разы лучше, чем другие республики ..
29 августа, 11:17
Александр Смирнов
1800001
Страна, которая не понимает себя, как единая страна не может существовать. Она собрана из разных кусков, надо восстановить, как было. Вернуть полякам Галицию, забрать новороссию, остальные пусть думают или опять на поклон к России за защитой или ...Только опять предадут, вот в чем проблема
29 августа, 11:22
Александр Смирнов
1600001
Рекомендуем
Измерение артериального давления
Назван простой способ снизить давление
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Белоруссии
Клайпедский морской торговый порт
В Литве ответили на угрозы Лукашенко
Белорусская АЭС
Прибалтика разрушает мосты с Белоруссией: выиграет Германия
Помощь пожилым людям
Названы три переломных момента в старении
Линия фасовки мороженого
Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
Программирование
СМИ рассказали о загадочном сообщении северокорейской радиостанции
Анастасия Приходько
Приходько пожаловалась на травлю из-за участия в Евровидении от России
Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей
Две львицы растерзали спасшего их хозяина
Американский актер Чедвик Боузман
Названа причина смерти актера, сыгравшего Черную Пантеру
Молодые люди поют караоке в баре
В Госдуме предложили запретить услуги караоке до конца года
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат ответил Джигурде на обвинения в подлоге улик по делу Ефремова
Мы признали их легитимность: Путин о выборах в Белоруссии
Путин признал легитимность президентских выборов в Белоруссии
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск раскрыл стоимость чипирования людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния