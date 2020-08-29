https://ria.ru/20200829/zelenskiy-1576462502.html

Зеленского обвинили в попытке навязать украинцам "комплекс малоросса"

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается навязать украинцам "комплекс... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T10:34

2020-08-29T10:34

2020-08-29T13:46

ситуация на украине

верховная рада украины

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Blok_Petra_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Европейская солидарность</a>" Олег Синютка заявил, что президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> пытается навязать украинцам "комплекс малоросса".Так парламентарий отреагировал на проведение и организацию в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> концерта по случаю Дня независимости Украины, на котором исполнялись песни на русском языке."Зеленский хотел продемонстрировать, что в нашей стране есть два государства — первого сорта и второго сорта. Одни болеют за одни вещи, другие убеждены совсем в других ценностях. То, что прозвучало на Софиевской площади, — это желание власти навязать обществу комплекс малоросса", — отметил Синютка в эфире телеканала "<a href="http://www.nta.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NTA</a>".По его словам, этот комплекс украинцы "долго и так рьяно убивали", однако окончательно сделать это им так и не удалось.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/zelenskiy-1576425489.html

Александр Смирнов Украина всегда была такая,состоящая из 3 частей. Они даже говорят на разных диалектах, тут хоть США,хоть кто ничего не сделает В СССР с одной стороны не додавило бандеррвщину, стало заселять ее на Донбасс- типа перевоспитывать, с другой стороны у них были приведении, им было разрешено ездить к родственникам в Польшу,,это глупое заигрывание как и с прибалтами, которые ничего не платили в союзный бюджет, ещё и получали субсидии и жили в разы лучше, чем другие республики .. 19

Александр Смирнов Страна, которая не понимает себя, как единая страна не может существовать. Она собрана из разных кусков, надо восстановить, как было. Вернуть полякам Галицию, забрать новороссию, остальные пусть думают или опять на поклон к России за защитой или ...Только опять предадут, вот в чем проблема 17

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киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире