https://ria.ru/20200829/tsoy-1576413756.html

Вышел трейлер фильма Алексея Учителя "Цой"

На Youtube разместили трейлер фильма Алексея Учителя "Цой", посвященного событиям 1990-го года, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в страшной аварии. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T00:37

2020-08-29T00:37

2020-08-29T00:37

культура

группа "кино"

кино и сериалы

игорь верник

алексей учитель

youtube

евгений цыганов

виктор цой

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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости</strong>. На Youtube разместили трейлер фильма Алексея Учителя "Цой", посвященного событиям 1990-го года, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в страшной аварии.Действие разворачивается вокруг обычного водителя Павла Шелеста (Евгений Цыганов). 15 августа 1990-го года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезается автомобиль Виктора Цоя. Кумир миллионов погибает на месте. Шелест ничего не знал о музыканте и не слушал его песен. Но после этой роковой аварии его жизнь перестает быть прежней.Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Вместе с Цыгановым в фильме также снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. Ранее <a href="https://ria.ru/20200827/tsoy-1576385995.html" target="_blank">стало известно</a>, что премьера фильма, запланированная на 3 сентября, переносится на неопределенный срок.

https://ria.ru/20200815/1575787230.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа "кино", кино и сериалы, игорь верник, алексей учитель, youtube, евгений цыганов, виктор цой