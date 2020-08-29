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https://ria.ru/20200829/tsoy-1576413756.html
Вышел трейлер фильма Алексея Учителя "Цой"
На Youtube разместили трейлер фильма Алексея Учителя "Цой", посвященного событиям 1990-го года, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в страшной аварии. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T00:37
2020-08-29T00:37
культура
группа "кино"
кино и сериалы
игорь верник
алексей учитель
youtube
евгений цыганов
виктор цой
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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости</strong>. На Youtube разместили трейлер фильма Алексея Учителя "Цой", посвященного событиям 1990-го года, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в страшной аварии.Действие разворачивается вокруг обычного водителя Павла Шелеста (Евгений Цыганов). 15 августа 1990-го года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезается автомобиль Виктора Цоя. Кумир миллионов погибает на месте. Шелест ничего не знал о музыканте и не слушал его песен. Но после этой роковой аварии его жизнь перестает быть прежней.Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Вместе с Цыгановым в фильме также снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. Ранее <a href="https://ria.ru/20200827/tsoy-1576385995.html" target="_blank">стало известно</a>, что премьера фильма, запланированная на 3 сентября, переносится на неопределенный срок.
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группа "кино", кино и сериалы, игорь верник, алексей учитель, youtube, евгений цыганов, виктор цой

Вышел трейлер фильма Алексея Учителя "Цой"

00:37 29.08.2020
42
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. На Youtube разместили трейлер фильма Алексея Учителя "Цой", посвященного событиям 1990-го года, когда лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в страшной аварии.
Действие разворачивается вокруг обычного водителя Павла Шелеста (Евгений Цыганов). 15 августа 1990-го года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезается автомобиль Виктора Цоя. Кумир миллионов погибает на месте. Шелест ничего не знал о музыканте и не слушал его песен. Но после этой роковой аварии его жизнь перестает быть прежней.
Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Вместе с Цыгановым в фильме также снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.
Ранее стало известно, что премьера фильма, запланированная на 3 сентября, переносится на неопределенный срок.
Кадр из фильма Игла (1988)
15 августа, 08:00Культура
Последний герой. Тридцать лет назад погиб Виктор Цой
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КультураГруппа "Кино"Кино и сериалыИгорь ВерникАлексей УчительYouTubeЕвгений ЦыгановВиктор Цой
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