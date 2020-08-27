https://ria.ru/20200827/tsoy-1576385995.html

Премьера фильма "Цой" переносится на неизвестный срок

Режиссер Алексей Учитель сообщил, что дата выхода его фильма "Цой" снова изменена, точная дата начала проката пока неизвестна. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:32

2020-08-27T15:32

2020-08-27T15:32

культура

группа "кино"

кино и сериалы

новости культуры

паулина андреева

игорь верник

алексей учитель

евгений цыганов

виктор цой

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Режиссер Алексей Учитель сообщил, что дата выхода его фильма "Цой" снова изменена, точная дата начала проката пока неизвестна.Ранее пресс-служба компании Sony Pictures сообщила, что фильм "Цой" выйдет в российский прокат 3 сентября, а не в августе, как планировалось ранее."С фильмом "Цой" 3 сентября мы намечали начать прокат вместе с компанией Sony и сейчас приняли совместное решение эту дату тоже поменять", - сказал Учитель на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".Фильм покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.

https://ria.ru/20200815/1575787230.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа "кино", кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, игорь верник, алексей учитель, евгений цыганов, виктор цой, рига