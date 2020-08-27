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https://ria.ru/20200827/tsoy-1576385995.html
Премьера фильма "Цой" переносится на неизвестный срок
Режиссер Алексей Учитель сообщил, что дата выхода его фильма "Цой" снова изменена, точная дата начала проката пока неизвестна. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:32
2020-08-27T15:32
культура
группа "кино"
кино и сериалы
новости культуры
паулина андреева
игорь верник
алексей учитель
евгений цыганов
виктор цой
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Режиссер Алексей Учитель сообщил, что дата выхода его фильма "Цой" снова изменена, точная дата начала проката пока неизвестна.Ранее пресс-служба компании Sony Pictures сообщила, что фильм "Цой" выйдет в российский прокат 3 сентября, а не в августе, как планировалось ранее."С фильмом "Цой" 3 сентября мы намечали начать прокат вместе с компанией Sony и сейчас приняли совместное решение эту дату тоже поменять", - сказал Учитель на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".Фильм покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.
https://ria.ru/20200815/1575787230.html
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группа "кино", кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, игорь верник, алексей учитель, евгений цыганов, виктор цой, рига

Премьера фильма "Цой" переносится на неизвестный срок

15:32 27.08.2020
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© ТПО "Рок" (2020)Кадр из фильма "Цой"
Кадр из фильма Цой
© ТПО "Рок" (2020)
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель сообщил, что дата выхода его фильма "Цой" снова изменена, точная дата начала проката пока неизвестна.
Ранее пресс-служба компании Sony Pictures сообщила, что фильм "Цой" выйдет в российский прокат 3 сентября, а не в августе, как планировалось ранее.
"С фильмом "Цой" 3 сентября мы намечали начать прокат вместе с компанией Sony и сейчас приняли совместное решение эту дату тоже поменять", - сказал Учитель на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".
Фильм покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.
Кадр из фильма Игла (1988)
15 августа, 08:00Культура
Последний герой. Тридцать лет назад погиб Виктор Цой
200113
КультураГруппа "Кино"Кино и сериалыНовости культурыПаулина АндрееваИгорь ВерникАлексей УчительЕвгений ЦыгановВиктор ЦойРига
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