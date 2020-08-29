Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200829/shkola-1576463438.html
Путин заявил о начале учебного года 1 сентября
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T11:11
2020-08-29T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575783843_0:64:3072:1792_1400x0_80_0_0_b6d7a83d5e04a939864d7d9e1da11ea1.jpg
<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду."Да, конечно. Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно", - сказал он в интервью на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a>, отвечая на вопрос, точно ли 1 сентября школьники и студенты идут в свои школы и учебные заведения.При этом Путин отметил, что носить маску иногда бывает и тяжело, особенно если речь идет о продолжительном времени."Иногда это и тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе", - сказал президент."Нужно иметь это в виду и в отношении учителей. Все это понятно. Но там, где можно и насколько можно, все-таки нужно призывать людей к соблюдению тех требований, которые предъявляются санитарными врачами", - сказал Путин.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что с 1 сентября решено вернуться к очной форме обучения для школ, средних специальных и высших учебных заведений России. По её словам, решение начать учебный год очно было принято исходя из больших знаний о коронавирусе, чем были ранее, но это определенный вызов. Глава ведомства также подчеркнула, что одним из условий начала очного учебного года в вузах станет ношение масок.Ранее сообщалось, что согласно требованиям Роспотребнадзора, для разграничения потоков учащихся школы подготовили особое расписание, а линейки пройдут только в первых классах. Обязательны термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метров, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.Кроме того, учреждения должны проводить линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, проводить санитарную обработку помещений, а в столовую пускать по особому графику. При этом учебный процесс будет идти в обычном режиме.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/koronavirus-1576415368.html
https://sn.ria.ru/20200828/shkola-1576415049.html
По уму надо разбить классы на группы по 10-ть и сделать 3 смены со своими учителями, чтобы дети не пересекались. Один ученик на парту. Преподавателям выдавать при входе хазмат, после смены сдавать и дезинфицировать. После каждого урока затирать все хлоркой
63
Был лучшего мнения о Путине. Как можно "исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно" если их исполнить в принципе нельзя. Он что не соображает? Все понимают это, кроме Путина. В классах под 30 человек. Там соц дистанцию в 1.5 метра в принципе обеспечить невозможно. Тем более без масок. Как и прочее. Вот и начинают школы изголяться, как могут профонацией соблюдения безопасности.
52
25
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575783843_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_97a2bf8700b7cdb1f4bfd364ae89816b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

11:11 29.08.2020 (обновлено: 12:29 29.08.2020)
32268
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
"Да, конечно. Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно", - сказал он в интервью на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, точно ли 1 сентября школьники и студенты идут в свои школы и учебные заведения.
При этом Путин отметил, что носить маску иногда бывает и тяжело, особенно если речь идет о продолжительном времени.
"Иногда это и тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе", - сказал президент.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
28 августа, 11:02
Попова объяснила, как формируется иммунитет к коронавирусу
"Нужно иметь это в виду и в отношении учителей. Все это понятно. Но там, где можно и насколько можно, все-таки нужно призывать людей к соблюдению тех требований, которые предъявляются санитарными врачами", - сказал Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 сентября решено вернуться к очной форме обучения для школ, средних специальных и высших учебных заведений России. По её словам, решение начать учебный год очно было принято исходя из больших знаний о коронавирусе, чем были ранее, но это определенный вызов. Глава ведомства также подчеркнула, что одним из условий начала очного учебного года в вузах станет ношение масок.
Ранее сообщалось, что согласно требованиям Роспотребнадзора, для разграничения потоков учащихся школы подготовили особое расписание, а линейки пройдут только в первых классах. Обязательны термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метров, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.
Кроме того, учреждения должны проводить линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, проводить санитарную обработку помещений, а в столовую пускать по особому графику. При этом учебный процесс будет идти в обычном режиме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Интерактивная школа в Волгограде
28 августа, 10:58
Родительские собрания в школах переведут в онлайн-режим
461460544
Обсудить 25
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
По уму надо разбить классы на группы по 10-ть и сделать 3 смены со своими учителями, чтобы дети не пересекались. Один ученик на парту. Преподавателям выдавать при входе хазмат, после смены сдавать и дезинфицировать. После каждого урока затирать все хлоркой
29 августа, 13:34
LAPIN KULTA
25330248
Был лучшего мнения о Путине. Как можно "исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно" если их исполнить в принципе нельзя. Он что не соображает? Все понимают это, кроме Путина. В классах под 30 человек. Там соц дистанцию в 1.5 метра в принципе обеспечить невозможно. Тем более без масок. Как и прочее. Вот и начинают школы изголяться, как могут профонацией соблюдения безопасности.
29 августа, 12:11
ВТВасилий Теркин
32100118
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин допустил частичный переход учащихся на онлайн-обучение
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме призвали разрешить въезд иностранным студентам
Измерение артериального давления
Назван простой способ снизить давление
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
Мы признали их легитимность: Путин о выборах в Белоруссии
Путин признал легитимность президентских выборов в Белоруссии
Актер Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра Ленком в преддверии 91-го театрального сезона
Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
На митинге в Берлине скандируют Путин!
На митинге в Берлине протестующие скандировали "Путин!"
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Белоруссии
Программирование
СМИ рассказали о загадочном сообщении северокорейской радиостанции
Линия фасовки мороженого
Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина
Зал судебных заседаний
Суд арестовал гендиректора "Мособлэнерго"
Сотрудники полиции во Франции
Во Франции автомобиль сбил насмерть гендиректора компании "Бондюэль"
Помощь пожилым людям
Названы три переломных момента в старении
Скриншот сторис Розы Сябитовой в Instagram
Сябитова попала в больницу
Ракета-носитель Delta IV
США отменили запуск ракеты с разведспутником из-за технических проблем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния