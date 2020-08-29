https://ria.ru/20200829/shkola-1576463438.html

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T11:11

2020-08-29T11:11

2020-08-29T12:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду."Да, конечно. Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно", - сказал он в интервью на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a>, отвечая на вопрос, точно ли 1 сентября школьники и студенты идут в свои школы и учебные заведения.При этом Путин отметил, что носить маску иногда бывает и тяжело, особенно если речь идет о продолжительном времени."Иногда это и тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе", - сказал президент."Нужно иметь это в виду и в отношении учителей. Все это понятно. Но там, где можно и насколько можно, все-таки нужно призывать людей к соблюдению тех требований, которые предъявляются санитарными врачами", - сказал Путин.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что с 1 сентября решено вернуться к очной форме обучения для школ, средних специальных и высших учебных заведений России. По её словам, решение начать учебный год очно было принято исходя из больших знаний о коронавирусе, чем были ранее, но это определенный вызов. Глава ведомства также подчеркнула, что одним из условий начала очного учебного года в вузах станет ношение масок.Ранее сообщалось, что согласно требованиям Роспотребнадзора, для разграничения потоков учащихся школы подготовили особое расписание, а линейки пройдут только в первых классах. Обязательны термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метров, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.Кроме того, учреждения должны проводить линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, проводить санитарную обработку помещений, а в столовую пускать по особому графику. При этом учебный процесс будет идти в обычном режиме.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/koronavirus-1576415368.html

https://sn.ria.ru/20200828/shkola-1576415049.html

LAPIN KULTA По уму надо разбить классы на группы по 10-ть и сделать 3 смены со своими учителями, чтобы дети не пересекались. Один ученик на парту. Преподавателям выдавать при входе хазмат, после смены сдавать и дезинфицировать. После каждого урока затирать все хлоркой 63

Василий Теркин Был лучшего мнения о Путине. Как можно "исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно" если их исполнить в принципе нельзя. Он что не соображает? Все понимают это, кроме Путина. В классах под 30 человек. Там соц дистанцию в 1.5 метра в принципе обеспечить невозможно. Тем более без масок. Как и прочее. Вот и начинают школы изголяться, как могут профонацией соблюдения безопасности. 52

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество