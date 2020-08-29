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Новое оружие России
https://ria.ru/20200829/rakety-1576462469.html
На Су-57 испытывают новейшие внутрифюзеляжные ракеты
Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний применяет новейшие внутрифюзеляжные ракеты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:33
2020-08-29T14:43
новое оружие россии
су-57
борис обносов
воздушно-космические силы россии
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
безопасность
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<strong>КУБИНКА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Истребитель пятого поколения <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a> в ходе испытаний применяет новейшие внутрифюзеляжные ракеты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов."Да, этот процесс непрерывный", — сказал Обносов, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, Су-57 изначально предусматривает внутрифюзеляжное оружие, чтобы радиолокационная заметность самолета была ниже. "В связи с этим накладываются определенные требования на массогабаритные параметры средств поражения, находящихся внутри фюзеляжа, с сохранением технических характеристик, которые совместно с носителем определяют эффективность военного комплекса", — добавил гендиректор КТРВ.Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.<a href="https://ria.ru/20200829/vooruzhenie-1576445171.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a>
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576198704.html
К единственному в мире истребителю, который существует только в мультиках МО, начали пририсовывать ракеты.
166
А еще он под мостом летает, тоже который "мультик" :) хохлы такие забавные
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РИА Новости
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су-57, борис обносов, воздушно-космические силы россии, тактическое ракетное вооружение (корпорация), безопасность

На Су-57 испытывают новейшие внутрифюзеляжные ракеты

10:33 29.08.2020 (обновлено: 14:43 29.08.2020)
34068
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
КУБИНКА, 29 авг — РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний применяет новейшие внутрифюзеляжные ракеты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.
"Да, этот процесс непрерывный", — сказал Обносов, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Су-57 изначально предусматривает внутрифюзеляжное оружие, чтобы радиолокационная заметность самолета была ниже. "В связи с этим накладываются определенные требования на массогабаритные параметры средств поражения, находящихся внутри фюзеляжа, с сохранением технических характеристик, которые совместно с носителем определяют эффективность военного комплекса", — добавил гендиректор КТРВ.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
23 августа, 13:51
Как первопроходцы. Летчик-испытатель оценил возможности Су-57
Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.
Читайте полный текст интервью >>
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Обсудить 21
Новое оружие РоссииСу-57Борис ОбносовВоздушно-космические силы РоссииТактическое ракетное вооружение (корпорация)Безопасность
Популярные комментарии
К единственному в мире истребителю, который существует только в мультиках МО, начали пририсовывать ракеты.
29 августа, 11:30
nnn uuu
88004146
А еще он под мостом летает, тоже который "мультик" :) хохлы такие забавные
29 августа, 12:18
ASAlex Smolov
12180104
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