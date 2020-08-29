https://ria.ru/20200829/rakety-1576462469.html

На Су-57 испытывают новейшие внутрифюзеляжные ракеты

Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний применяет новейшие внутрифюзеляжные ракеты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T10:33

2020-08-29T10:33

2020-08-29T14:43

новое оружие россии

су-57

борис обносов

воздушно-космические силы россии

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

безопасность

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<strong>КУБИНКА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Истребитель пятого поколения <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a> в ходе испытаний применяет новейшие внутрифюзеляжные ракеты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов."Да, этот процесс непрерывный", — сказал Обносов, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, Су-57 изначально предусматривает внутрифюзеляжное оружие, чтобы радиолокационная заметность самолета была ниже. "В связи с этим накладываются определенные требования на массогабаритные параметры средств поражения, находящихся внутри фюзеляжа, с сохранением технических характеристик, которые совместно с носителем определяют эффективность военного комплекса", — добавил гендиректор КТРВ.Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.<a href="https://ria.ru/20200829/vooruzhenie-1576445171.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a>

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576198704.html

nnn uuu К единственному в мире истребителю, который существует только в мультиках МО, начали пририсовывать ракеты. 166

Alex Smolov А еще он под мостом летает, тоже который "мультик" :) хохлы такие забавные 136

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, борис обносов, воздушно-космические силы россии, тактическое ракетное вооружение (корпорация), безопасность