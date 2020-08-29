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https://ria.ru/20200829/pandemiya-1576463741.html
Путин допустил частичный переход учащихся на онлайн-обучение
Необходимо гибко подходить к организации очного учебного процесса в условиях коронавируса: если во избежание большого скопления людей есть возможность проводить РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T11:17
2020-08-29T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости.</strong> Необходимо гибко подходить к организации очного учебного процесса в условиях коронавируса: если во избежание большого скопления людей есть возможность проводить некоторые занятия в онлайн-формате без ущерба для качества подготовки, этим можно воспользоваться, считает президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что с 1 сентября решено вернуться к очной форме обучения для школ, средних специальных и высших учебных заведений России. По её словам, решение начать учебный год очно было принято исходя из больших знаний о коронавирусе, чем были ранее, но это определенный вызов. Глава ведомства также подчеркнула, что одним из условий начала очного учебного года в вузах станет ношение масок."Так что дети будут учиться очно, студенты - очно. Но и здесь, я думаю, справедливым является требование специалистов, которое заключается в том, что нужно подходить гибко к учебному процессу. Там, где, допустим, в высших учебных заведениях или в средних учебных заведениях, можно избегать большого скопления людей в одном месте, если можно проводить что-то онлайн, какие-то лекции и так далее без ущерба для качества подготовки, можно это сделать", - заявил Путин в интервью на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Он уточнил, что можно вводить индивидуальные курсы занятий или проводить лабораторные занятия с небольшим количеством студентов, аспирантов и специалистов, если при этом нет большого риска. "То есть, нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать", - добавил президент.Ранее сообщалось, что согласно требованиям Роспотребнадзора, для разграничения потоков учащихся школы подготовили особое расписание, а линейки пройдут только в первых классах. Обязательны термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метров, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.Кроме того, учреждения должны проводить линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, проводить санитарную обработку помещений, а в столовую пускать по особому графику. При этом учебный процесс будет идти в обычном режиме.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Путин допустил частичный переход учащихся на онлайн-обучение

11:17 29.08.2020 (обновлено: 11:30 29.08.2020)
3895
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Необходимо гибко подходить к организации очного учебного процесса в условиях коронавируса: если во избежание большого скопления людей есть возможность проводить некоторые занятия в онлайн-формате без ущерба для качества подготовки, этим можно воспользоваться, считает президент РФ Владимир Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 сентября решено вернуться к очной форме обучения для школ, средних специальных и высших учебных заведений России. По её словам, решение начать учебный год очно было принято исходя из больших знаний о коронавирусе, чем были ранее, но это определенный вызов. Глава ведомства также подчеркнула, что одним из условий начала очного учебного года в вузах станет ношение масок.
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"Так что дети будут учиться очно, студенты - очно. Но и здесь, я думаю, справедливым является требование специалистов, которое заключается в том, что нужно подходить гибко к учебному процессу. Там, где, допустим, в высших учебных заведениях или в средних учебных заведениях, можно избегать большого скопления людей в одном месте, если можно проводить что-то онлайн, какие-то лекции и так далее без ущерба для качества подготовки, можно это сделать", - заявил Путин в интервью на телеканале "Россия 1".
Он уточнил, что можно вводить индивидуальные курсы занятий или проводить лабораторные занятия с небольшим количеством студентов, аспирантов и специалистов, если при этом нет большого риска. "То есть, нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что согласно требованиям Роспотребнадзора, для разграничения потоков учащихся школы подготовили особое расписание, а линейки пройдут только в первых классах. Обязательны термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метров, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.
Кроме того, учреждения должны проводить линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, проводить санитарную обработку помещений, а в столовую пускать по особому графику. При этом учебный процесс будет идти в обычном режиме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
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