https://ria.ru/20200829/otstavka-1576450195.html

Япония лишилась стратегически мыслящего руководителя

Блестящие отношения, неоценимый вклад, весьма жаль — так откликнулись в Кремле на отставку японского премьера Синдзо Абэ. Понятно, что дипломатические правила... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T08:00

2020-08-29T08:00

2020-08-29T08:00

россия

синдзо абэ

япония

авторы

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Блестящие отношения, неоценимый вклад, весьма жаль — так откликнулись в Кремле на отставку японского премьера <a href="https://ria.ru/person_Sindzo_Abeh" target="_blank">Синдзо Абэ</a>. Понятно, что дипломатические правила хорошего тона диктуют свой язык — но в данном случае все сказанное является абсолютной правдой. Дело не в том, что впервые в этом году меняется руководство одной из стран "Большой двадцатки", к тому же и соседа России, — с уходом Абэ Владимир Путин теряет одного из самых сильных своих коллег из числа мировых лидеров. С которым у российского президента действительно были "блестящие рабочие отношения", которые он "высоко ценит".Путин и Абэ встречались 27 раз — и, как однажды сказал сам японский премьер, съели вместе пуд соли. Да, этот пуд не помог решить проблему мирного договора и снять территориальные претензии <a href="https://ria.ru/location_Japan" target="_blank">Японии</a> к России — но Абэ искренне хотел убрать мешающие нашим отношениям барьеры. И даже давал на могиле своего отца клятву заключить мирный договор. И ему удалось приблизиться к этому, как никому из японских премьеров, начиная с 1956 года, когда была подписана Московская декларация о намерениях заключить договор. Да и ни у одного из глав правительств Японии не было таких доверительных отношений с руководителями нашей страны.Досрочное завершение правления Абэ не связано с коронавирусом и вызванным им кризисом (и падением его рейтинга). Премьер мог спокойно досидеть до сентября следующего года, когда истекал срок его партийных полномочий и должны были пройти новые парламентские выборы. Но лишний год уже не имел для Абэ принципиального значения — он убедился в том, что за оставшееся время ему все равно не удалось бы решить две главные задачи. Одной из них была реформа Конституции, а другой — заключение договора с Россией. Поэтому обострившиеся этим летом проблемы со здоровьем подтолкнули Абэ к мысли об отставке:В прошлый раз — это в 2007 году, когда, не пробыв и года на посту премьер-министра, Абэ был вынужден уйти в отставку. Тогда он был самым молодым премьер-министром в японской истории — и, вернувшись к власти через пять лет, уже не оставлял ее. Сейчас он уходит как самый долгоправящий премьер-министр, что для построенной на балансе разных кланов и фракций японской политической системы совершенно нетипично. Да, Абэ принадлежит к одной из самых заметных семей: его дед и двоюродный дед были премьер-министрами, а отец долгие годы возглавлял МИД и имел все шансы возглавить правительство. Синдзо превзошел и отца, и деда, но не смог исправить оставленные ими проблемы. Главной из них был как раз вопрос о территориальных претензиях к России — проблема так называемых северных территорий.Потому что дед Абэ Нобусукэ Киси подписал в 1960 году договор о безопасности с США — количество американских войск хотя и сокращалось, но военная и геополитическая зависимость от Соединенных Штатов сохранялась. Этот договор, вызвавший огромное недовольство в японском народе, не только похоронил правительство Киси, но и поставил точку на Московской декларации, подписанной главами правительств СССР и Японии в 1956 году. Согласно тем договоренностям, Токио и Москва собирались заключить мирный договор, после подписания которого советская сторона обещала передать Японии два из четырех островов Южно-Курильской гряды — Хабомаи и Шикотан. Выполнить декларацию было непросто — американцы тут же пригрозили, что если Япония пойдет на урегулирование территориального спора с СССР, то может забыть об Окинаве (крупном острове, на котором расположены американские военные базы и который тогда еще не был возвращен под суверенитет Японии). Понятно, что между скалами Хабомаи и огромной Окинавой японские лидеры выбрали последнюю — понимая, что жертвуют урегулированием отношений с СССР. Ну а подписанный Киси в 1960-м договор с американцами дал Москве повод фактически отказаться от обещаний, данных в декларации 1956 года, — возвращать что-либо "американскому авианосцу" Хрущев не собирался.А в самой Японии тема "возврата северных территорий" становилась все более болезненной — японцы как будто не замечали, что ее раскручивание выгодно только США, которые сознательно переводили стрелки японского недовольства на наглых русских, захвативших японские земли. Действительно, русские вероломно все украли — а американцы, сбросившие атомные бомбы, оккупировавшие Японию, ограничившие ее суверенитет и до сих пор держащие на Окинаве военные базы, лучшие друзья.Но когда Абэ, внук Киси, стал премьер-министром, он попытался исправить отношения с Россией — вынуть оставленную американцами занозу. Абэ хотел изменить Конституцию, в том числе легализовав формально запрещенную армию, сделать Японию более самостоятельной — а для этого нужно было уменьшить зависимость от США. То есть снять напряженность в отношениях с Россией, убрав территориальный вопрос.Несколько лет Абэ и Путин неофициально обсуждали "проблему северных территорий", а осенью 2018-го объявили о том, что условились двигаться к мирному договору на основе Московской декларации 1956 года. Это было сенсацией — и в России, и в Японии. В России поднялась волна недовольства на тему "торговли Родиной" и уступки японцам всех четырех островов, хотя в декларации 1956 года речь шла только о двух, причем самых маленьких островах, на которые приходится всего семь процентов от Южных Курил. А в Японии Абэ стали проклинать за то, что он "отказывается от японской территории" и идет на уступки Путину.В реальности же Абэ понимал, что совершенно бессмысленно обсуждать судьбу <a href="https://ria.ru/location_Iturup" target="_blank">Итурупа</a> и Кунашира: если бы удалось договориться о Хабомаи и Шикотане, это уже стало бы огромной удачей для Японии. Но японское общественное мнение не было готово поддержать Абэ в его усилиях по ликвидации искусственной территориальной проблемы, хотя это полностью отвечало бы стратегическим интересам Японии.Однако не только общественные настроения мешали Абэ пройти свою часть пути — Россия хотела убедиться в том, что Япония движется в сторону самостоятельного обеспечения своей безопасности, то есть уменьшает зависимость от США. Если Япония не может гарантировать нераспространение действия своего договора с Америкой на Южные Курилы, то о чем вообще можно было говорить? Поэтому в Москве стали вслух проговаривать варианты того, что может быть названо передачей, — склонясь к тому, что речь должна идти не об изменении территориальной принадлежности Хабомаи и Шикотана, а их передачи, например, в использование Японии.Кроме того, Токио должен был официально признать территориальные итоги Второй мировой — то есть сначала отказаться от каких-либо претензий, чтобы потом разговаривать о возможных "приобретениях".На все это у Абэ уже не хватало политического ресурса — да и далеко не все в японской элите разделяли его настрой. В итоге попытка заключения российско-японского договора, по сути, сорвалась.Однако лично Абэ останется в истории российско-японских отношений как человек, который честно пытался освободить их от внешнего влияния, сделать по-настоящему добрососедскими. То есть работал на интересы Японии — как бы сейчас ни ругали премьера его соотечественники.

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576412493.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/abe-1576427019.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/abe-1576423351.html

https://ria.ru/20200828/goodbye-abe-1576427885.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/1576445742.html

Шалтай Болтай Давно известно что эти острова японцам сами по себе не нужны. Им нужен доступ в Охотское море, которые эти острова закрывают. И если хотя бы два маленьких острова РФ отдаст Японии, то на рейде Магадана могут появится корабли ВМФ США. 11

Гребенников Андрей Перехваливает его автор. Вот если бы он не поддержал санкции, тогда другое дело. Абэ хотел воспользоваться временными трудностями в России. Не вышло. 11

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

россия, синдзо абэ, япония, авторы