https://ria.ru/20200829/otel-1576435618.html
Отель в Великобритании предложит гостям завтрак с жирафами
В Великобритании построят туристический комплекс, где гости смогут позавтракать или поужинать с жирафами, сообщает The Sun. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T02:11
2020-08-29T02:11
2020-08-29T02:11
туризм
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>В Великобритании построят туристический комплекс, где гости смогут позавтракать или поужинать с жирафами, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12515149/giraffe-hall-port-lympne-kent-hotel/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.Отель и заповедник в Кенте запланировали строительство зала жирафов, который должен открыться его следующим летом. В листе ожидания на его посещение уже девять тысяч человек.В бутик-отеле, который будет находиться в перестроенном здании XV века, организуют 10 спален с ванными комнатами. На его территории также разместятся кемпинги, способные принять 40 гостей в любое время года.Изюминкой станет расположение комплекса на территории заповедника, где животные могут заглядывать в дом во время, например, завтрака, обеда или ужина через окна и двери.Похожая по концепции гостиница есть в Найроби в Кении.
https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, отели, туристы, новости - туризм, великобритания, найроби (город), кения
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
В Великобритании построят туристический комплекс, где гости смогут позавтракать или поужинать с жирафами, сообщает
The Sun.
Отель и заповедник в Кенте запланировали строительство зала жирафов, который должен открыться его следующим летом. В листе ожидания на его посещение уже девять тысяч человек.
В бутик-отеле, который будет находиться в перестроенном здании XV века, организуют 10 спален с ванными комнатами. На его территории также разместятся кемпинги, способные принять 40 гостей в любое время года.
Изюминкой станет расположение комплекса на территории заповедника, где животные могут заглядывать в дом во время, например, завтрака, обеда или ужина через окна и двери.
Похожая по концепции гостиница есть в Найроби в Кении.