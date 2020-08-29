https://ria.ru/20200829/otel-1576435618.html

Отель в Великобритании предложит гостям завтрак с жирафами

В Великобритании построят туристический комплекс, где гости смогут позавтракать или поужинать с жирафами, сообщает The Sun. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T02:11

2020-08-29T02:11

2020-08-29T02:11

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>В Великобритании построят туристический комплекс, где гости смогут позавтракать или поужинать с жирафами, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12515149/giraffe-hall-port-lympne-kent-hotel/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.Отель и заповедник в Кенте запланировали строительство зала жирафов, который должен открыться его следующим летом. В листе ожидания на его посещение уже девять тысяч человек.В бутик-отеле, который будет находиться в перестроенном здании XV века, организуют 10 спален с ванными комнатами. На его территории также разместятся кемпинги, способные принять 40 гостей в любое время года.Изюминкой станет расположение комплекса на территории заповедника, где животные могут заглядывать в дом во время, например, завтрака, обеда или ужина через окна и двери.Похожая по концепции гостиница есть в Найроби в Кении.

https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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