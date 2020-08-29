https://ria.ru/20200829/myasnikov-1576475317.html
Мясников обратился к спасшим Навального врачам
Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к коллегам из омской больницы, лечившим блогера Алексея Навального. Медик опубликовал видеоролик в своем... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T19:31
2020-08-29T19:31
2020-08-29T20:38
госпитализация алексея навального
александр мясников (врач)
россия
алексей навальный
германия
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> обратился к коллегам из омской больницы, лечившим блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Медик опубликовал видеоролик в своем <a href="https://t.me/drmyasnikov/523" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм</a>-канале.Он поблагодарил омских врачей за спасение жизни Навального."Мы все знаем, что такое первый час и как важно поставить правильный диагноз и начать правильно лечение", — сказал врач.Он добавил, что о заслуге медиков из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> знают и немецкие врачи."Я не слышал осуждения или сомнений именно от врачей, профессионалов, немецких в том числе, о том, что что-то сделано было не полностью или не так", — пояснил он.Мясников обвинил тех, кто критикует и в чем-то обвиняет омских врачей, в том, что они "гневят Бога".Он призвал медиков не обращать внимания на нападки и отметил, что гордится ими."Мы все с вами, мы знаем, что вы выполнили свой долг, вы сделали самое главное. Вы ему спасли жизнь", — подчеркнул Мясников и поблагодарил коллег за проделанную работу.Госпитализация НавальногоАлексея Навального доставили в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, медики из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где первые дни лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
https://ria.ru/20200828/myasnikov-1576456180.html
https://ria.ru/20200828/roshal-1576437056.html
Covid короновирусович
Да что носятся как с писанной торбой с ним? Мало ли болеет и умирает ежедневно!
64
Kalita Неизвестный
Что-то много этого Мясников стало. То Малышева доставал, теперь Мясников.
60
18
россия
германия
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), россия, алексей навальный, германия, омск, происшествия
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
обратился к коллегам из омской больницы, лечившим блогера Алексея Навального
. Медик опубликовал видеоролик в своем телеграм
-канале.
Он поблагодарил омских врачей за спасение жизни Навального.
"Мы все знаем, что такое первый час и как важно поставить правильный диагноз и начать правильно лечение", — сказал врач.
Он добавил, что о заслуге медиков из Омска
знают и немецкие врачи.
"Я не слышал осуждения или сомнений именно от врачей, профессионалов, немецких в том числе, о том, что что-то сделано было не полностью или не так", — пояснил он.
Мясников обвинил тех, кто критикует и в чем-то обвиняет омских врачей, в том, что они "гневят Бога".
Он призвал медиков не обращать внимания на нападки и отметил, что гордится ими.
"Мы все с вами, мы знаем, что вы выполнили свой долг, вы сделали самое главное. Вы ему спасли жизнь", — подчеркнул Мясников и поблагодарил коллег за проделанную работу.
Госпитализация Навального
Алексея Навального доставили в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
в Москву
. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, медики из Германии
говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где первые дни лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".