https://ria.ru/20200829/myasnikov-1576475317.html

Мясников обратился к спасшим Навального врачам

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к коллегам из омской больницы, лечившим блогера Алексея Навального. Медик опубликовал видеоролик в своем... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T19:31

2020-08-29T19:31

2020-08-29T20:38

госпитализация алексея навального

александр мясников (врач)

россия

алексей навальный

германия

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> обратился к коллегам из омской больницы, лечившим блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Медик опубликовал видеоролик в своем <a href="https://t.me/drmyasnikov/523" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм</a>-канале.Он поблагодарил омских врачей за спасение жизни Навального."Мы все знаем, что такое первый час и как важно поставить правильный диагноз и начать правильно лечение", — сказал врач.Он добавил, что о заслуге медиков из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> знают и немецкие врачи."Я не слышал осуждения или сомнений именно от врачей, профессионалов, немецких в том числе, о том, что что-то сделано было не полностью или не так", — пояснил он.Мясников обвинил тех, кто критикует и в чем-то обвиняет омских врачей, в том, что они "гневят Бога".Он призвал медиков не обращать внимания на нападки и отметил, что гордится ими."Мы все с вами, мы знаем, что вы выполнили свой долг, вы сделали самое главное. Вы ему спасли жизнь", — подчеркнул Мясников и поблагодарил коллег за проделанную работу.Госпитализация НавальногоАлексея Навального доставили в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, медики из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где первые дни лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".

https://ria.ru/20200828/myasnikov-1576456180.html

https://ria.ru/20200828/roshal-1576437056.html

Covid короновирусович Да что носятся как с писанной торбой с ним? Мало ли болеет и умирает ежедневно! 64

Kalita Неизвестный Что-то много этого Мясников стало. То Малышева доставал, теперь Мясников. 60

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россия

германия

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), россия, алексей навальный, германия, омск, происшествия