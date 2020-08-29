https://ria.ru/20200829/lionesses-1576469281.html

Две львицы растерзали спасшего их хозяина

В ЮАР две львицы растерзали спасшего их несколько лет назад 68-летнего местного жителя, сообщает Telegraph. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T15:30

2020-08-29T15:30

2020-08-29T15:41

юар

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a> две львицы растерзали спасшего их несколько лет назад 68-летнего местного жителя, сообщает <a href="https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/26/south-african-conservationist-killed-white-lions-kept-safari/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegraph</a>. Зоозащитник Вест Мэтьюсон вывел на прогулку двух львиц, после чего животные набросились на него и растерзали. Его жена попыталась спасти его, но мужчина уже получил смертельные раны.Сноха погибшего считает, что львицы не хотели причинить ему вреда, потому что они не стали его есть. По ее мнению, они просто начали играть с мужчиной в какую-то жестокую игру.Мэтьюсон спас львиц, когда те находились на охотничьей ферме. Впоследствии они жили в его сафари-парке и охотились на диких животных.Примечательно, что эти же животные уже убили человека три года назад. Тогда Мэтьюсон заступился за них, объяснив, что львицы не агрессивны и спокойны.Сейчас их поместили в приют для животных, которым грозит исчезновение, откуда потом их выпустят в дикую природу.

https://ria.ru/20200805/1575388662.html

Андрей К Мужика жалко. Вся эта история ещё раз доказывает, что хищник - он и в Африке хищник. И одомашнить дикого зверя невозможно. Они живут по своим законам и вмешиваться в эти законы не нужно. 144

Саша Неваша Нельзя очеловечивать диких животных. Даже на собаках и кошках это срабатывает не всегда. 126

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юар

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юар, в мире