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Две львицы растерзали спасшего их хозяина
В ЮАР две львицы растерзали спасшего их несколько лет назад 68-летнего местного жителя, сообщает Telegraph. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T15:30
2020-08-29T15:41
юар
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a> две львицы растерзали спасшего их несколько лет назад 68-летнего местного жителя, сообщает <a href="https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/26/south-african-conservationist-killed-white-lions-kept-safari/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegraph</a>. Зоозащитник Вест Мэтьюсон вывел на прогулку двух львиц, после чего животные набросились на него и растерзали. Его жена попыталась спасти его, но мужчина уже получил смертельные раны.Сноха погибшего считает, что львицы не хотели причинить ему вреда, потому что они не стали его есть. По ее мнению, они просто начали играть с мужчиной в какую-то жестокую игру.Мэтьюсон спас львиц, когда те находились на охотничьей ферме. Впоследствии они жили в его сафари-парке и охотились на диких животных.Примечательно, что эти же животные уже убили человека три года назад. Тогда Мэтьюсон заступился за них, объяснив, что львицы не агрессивны и спокойны.Сейчас их поместили в приют для животных, которым грозит исчезновение, откуда потом их выпустят в дикую природу.
https://ria.ru/20200805/1575388662.html
Мужика жалко. Вся эта история ещё раз доказывает, что хищник - он и в Африке хищник. И одомашнить дикого зверя невозможно. Они живут по своим законам и вмешиваться в эти законы не нужно.
144
Нельзя очеловечивать диких животных. Даже на собаках и кошках это срабатывает не всегда.
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юар
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
юар, в мире

Две львицы растерзали спасшего их хозяина

15:30 29.08.2020 (обновлено: 15:41 29.08.2020)
48499
© YouTube канал "Lyn Prashant"Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей
Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей
© YouTube канал "Lyn Prashant"
Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В ЮАР две львицы растерзали спасшего их несколько лет назад 68-летнего местного жителя, сообщает Telegraph.
Зоозащитник Вест Мэтьюсон вывел на прогулку двух львиц, после чего животные набросились на него и растерзали. Его жена попыталась спасти его, но мужчина уже получил смертельные раны.
Сноха погибшего считает, что львицы не хотели причинить ему вреда, потому что они не стали его есть. По ее мнению, они просто начали играть с мужчиной в какую-то жестокую игру.
Мэтьюсон спас львиц, когда те находились на охотничьей ферме. Впоследствии они жили в его сафари-парке и охотились на диких животных.
Примечательно, что эти же животные уже убили человека три года назад. Тогда Мэтьюсон заступился за них, объяснив, что львицы не агрессивны и спокойны.
Сейчас их поместили в приют для животных, которым грозит исчезновение, откуда потом их выпустят в дикую природу.
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ЮАРВ мире
Популярные комментарии
Мужика жалко. Вся эта история ещё раз доказывает, что хищник - он и в Африке хищник. И одомашнить дикого зверя невозможно. Они живут по своим законам и вмешиваться в эти законы не нужно.
29 августа, 15:48
АКАндрей К
13821102
Нельзя очеловечивать диких животных. Даже на собаках и кошках это срабатывает не всегда.
29 августа, 15:38
Саша Неваша
12300102
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