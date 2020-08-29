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Республика Татарстан
https://ria.ru/20200829/kazan-1576471907.html
В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца
Первый участок завершающего этапа строительства Большого казанского кольца стоимостью 2,3 миллиарда рублей, призванного значительно разгрузить дороги Казани,... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T17:17
2020-08-29T17:17
республика татарстан
евгений дитрих
владимир владимиров
марат хуснуллин
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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<strong>КАЗАНЬ, 29 авг - РИА Новости.</strong> Первый участок завершающего этапа строительства Большого казанского кольца стоимостью 2,3 миллиарда рублей, призванного значительно разгрузить дороги Казани, ввели в эксплуатацию в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости."Сегодня мы присутствуем на очень радостном событии – открытии сложнейшего участка казанского кольца. Если буквально оглянуться назад на несколько месяцев, когда встал вопрос, что нужно дополнительное финансирование… мы обратились тогда к президенту, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vladimirov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Владимирович</a> нас поддержал, что мы для развития дорожной отрасли страны выделим, несмотря на коронавирус, несмотря на все сложности, дополнительные деньги", - сказал на церемонии открытия магистрали заместитель председателя правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a>.По его словам, все было оперативно оформлено, деньги перечислили, и за короткий срок, благодаря инициативе республики и эффективной работе строителей, был построен "прекрасный объект". "Мы надеемся, что мы и дальше поддержим эту инициативу, кольцо надо точно замыкать", - отметил Хуснуллин.Министр транспорта РФ <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Дитрих</a> подчеркнул, что данный объект – не просто пример огромной работы строителей, это ещё и пример комплексного обустройства территории. "Такой комплексный подход мы и практикуем в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", именно такое комплексное обустройство, развитие территорий мы хотели бы видеть в каждом городе, и это пример для подражания", - сказал министр.Президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> отметил, что данная магистраль – давняя мечта жителей республики, и без федеральной поддержки она бы не осуществилась.Строительство первого участка завершающего этапа Большого казанского кольца (БКК) протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в июле 2019 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Данному отрезку присвоено название "Магистраль 100-летия ТАССР". Сюда входит четырехполосная дорога первого класса с двумя полосами движения в каждом направлении и с пешеходными тротуарами шириной от 2 до 4,5 метров. Между полосами встречного движения проложена разделительная полоса шириной 9,5 метров для двух трамвайных путей. Над Фермским шоссе построен путепровод длиной почти 110 метров и шириной 36 метров.Объект был построен с опережением нормативного срока – за 12 месяцев вместо 17. Подрядчик – ОАО "Мосты Республики Татарстан" организовал круглосуточную работу с применением современного высокотехнологичного оборудования и техники с большой производительностью и эффективностью. Данный участок БКК – этап в создании необходимой городу дорожной "перемычки" протяженностью более двух километров, которая соединит промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью города к западу от озер по кратчайшему пути. Это значительно улучшит общую транспортную ситуацию в городе и станет еще одним шагом к замыканию Большого казанского кольца.По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, работы на втором участке завершающего этапа БКК протяженностью 1,2 километра начались в марте текущего года. Завершить его планируется в 2021 году. Стоимость строительства первого участка составила 2,3 миллиарда рублей (в том числе 1 миллиард рублей выделен из федерального бюджета). Стоимость второго участка – 2,6 миллиарда рублей (1,76 миллиарда рублей – из федерального бюджета).
https://ria.ru/20200520/1572418650.html
https://realty.ria.ru/20200710/1574169768.html
республика татарстан (татарстан)
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евгений дитрих, владимир владимиров, марат хуснуллин, республика татарстан (татарстан), казань, общество

В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца

17:17 29.08.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтотрасса в Татарстане
Автотрасса в Татарстане
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 29 авг - РИА Новости. Первый участок завершающего этапа строительства Большого казанского кольца стоимостью 2,3 миллиарда рублей, призванного значительно разгрузить дороги Казани, ввели в эксплуатацию в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы присутствуем на очень радостном событии – открытии сложнейшего участка казанского кольца. Если буквально оглянуться назад на несколько месяцев, когда встал вопрос, что нужно дополнительное финансирование… мы обратились тогда к президенту, Владимир Владимирович нас поддержал, что мы для развития дорожной отрасли страны выделим, несмотря на коронавирус, несмотря на все сложности, дополнительные деньги", - сказал на церемонии открытия магистрали заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, все было оперативно оформлено, деньги перечислили, и за короткий срок, благодаря инициативе республики и эффективной работе строителей, был построен "прекрасный объект". "Мы надеемся, что мы и дальше поддержим эту инициативу, кольцо надо точно замыкать", - отметил Хуснуллин.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих подчеркнул, что данный объект – не просто пример огромной работы строителей, это ещё и пример комплексного обустройства территории. "Такой комплексный подход мы и практикуем в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", именно такое комплексное обустройство, развитие территорий мы хотели бы видеть в каждом городе, и это пример для подражания", - сказал министр.
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Строительство первого участка завершающего этапа Большого казанского кольца (БКК) протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в июле 2019 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Данному отрезку присвоено название "Магистраль 100-летия ТАССР". Сюда входит четырехполосная дорога первого класса с двумя полосами движения в каждом направлении и с пешеходными тротуарами шириной от 2 до 4,5 метров. Между полосами встречного движения проложена разделительная полоса шириной 9,5 метров для двух трамвайных путей. Над Фермским шоссе построен путепровод длиной почти 110 метров и шириной 36 метров.
Объект был построен с опережением нормативного срока – за 12 месяцев вместо 17. Подрядчик – ОАО "Мосты Республики Татарстан" организовал круглосуточную работу с применением современного высокотехнологичного оборудования и техники с большой производительностью и эффективностью. Данный участок БКК – этап в создании необходимой городу дорожной "перемычки" протяженностью более двух километров, которая соединит промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью города к западу от озер по кратчайшему пути. Это значительно улучшит общую транспортную ситуацию в городе и станет еще одним шагом к замыканию Большого казанского кольца.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, работы на втором участке завершающего этапа БКК протяженностью 1,2 километра начались в марте текущего года. Завершить его планируется в 2021 году. Стоимость строительства первого участка составила 2,3 миллиарда рублей (в том числе 1 миллиард рублей выделен из федерального бюджета). Стоимость второго участка – 2,6 миллиарда рублей (1,76 миллиарда рублей – из федерального бюджета).

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Республика ТатарстанЕвгений ДитрихВладимир ВладимировМарат ХуснуллинРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
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