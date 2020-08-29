https://ria.ru/20200829/dtp-1576431171.html

"Скрылась с места": сбившая двоих братьев судья не спешит за решетку

Семь адвокатов, четыре прокурора и пять с половиной лет разбирательств — в начале сентября в Волгоградском областном суде состоится очередное заседание по... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T08:00

2020-08-29T08:00

2020-08-29T08:00

волгоградский областной суд

александр бастрыкин

волгоград

происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Виктор Званцев.</strong> Семь адвокатов, четыре прокурора и пять с половиной лет разбирательств — в начале сентября в Волгоградском областном суде состоится очередное заседание по резонансному делу бывшей судьи Татьяны Рыжих, насмерть сбившей двоих и сбежавшей с места ДТП. И хотя Рыжих еще в прошлом году приговорили к реальному сроку, она до сих пор на свободе. О том, как судья пыталась запутать следствие, — в материале РИА Новости. Двойная сплошнаяВечером 28 апреля 2015-го Виктор и Василий Егоровы отправились из Волгограда на своей "Ладе-Гранте" в поселок Городище проведать мать. К ним хотел присоединиться и старший брат Иван, но задержался на работе. Это спасло ему жизнь."Ближе к десяти у меня появилось тревожное чувство, — рассказывает со слезами в голосе мать братьев Нина. — Сыновья уже давно должны были приехать, а их все нет. Вскоре позвонил Ваня и сообщил, что обоих на трассе сбила машина. Насмерть".На полпути между Волгоградом и Городищем Егоровы зачем-то притормозили на обочине и перешли на другую сторону четырехполосной магистрали. Возвращаясь к машине, остановились на линии двойной сплошной, чтобы пропустить поток. В этот момент из-за камаза вылетел темный кроссовер, снес обоих и скрылся. Водители сразу вызвали скорую, но врачи лишь констатировали смерть. Рядом с телами сотрудники ГИБДД нашли разбитое зеркало заднего вида — от кроссовера. Марку — Kiа Sportage — помогла установить запись видеорегистратора одной из проезжавших мимо машин. Этой же ночью полицейский патруль увидел Kia Sportage в поселке ГЭС Тракторозаводского района города. Автомобиль стоял в кустах, номера скручены, на кузове — отчетливые вмятины, левого зеркала заднего вида нет. По VIN-номеру определили владельца — сотрудник областного полицейского главка (сейчас он возглавляет отдел по контролю в сфере легального оборота наркотиков).Особый статусОперуполномоченный заявил сотрудникам ГИБДД, что на его машине ездит жена. И выдвинул версию, что Kia могли угнать. Однако, по данным следствия, вечером 28 апреля за рулем кроссовера находилась супруга владельца — судья Городищенского районного суда Татьяна Рыжих. "Она категорически все отрицала, — вспоминает Нина. — В конце концов сказала, что моих сыновей сбил встречный ВАЗ-2114, а уже от удара они отлетели на Kiа Sportage. Но свидетели, видеозаписи и выводы технических экспертиз это опровергли". Поскольку по закону отстранить судью от должности может только региональная квалификационная коллегия, а вопрос о возбуждении уголовного дела в таких случаях решается на уровне председателя СКР Александра Бастрыкина, Рыжих еще какое-то время после трагедии работала.Уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек" возбудили лишь в конце 2016-го. Судье грозило до семи лет лишения свободы. Встречная машинаСледствие и суд растянулись еще на два с половиной года. Татьяна Рыжих, находившаяся под подпиской о невыезде и успевшая сменить пять адвокатов, упорно продолжала настаивать на своей полной невиновности. "У Kiа Sportage есть незначительные повреждения лишь на боковой части, — объясняет защитник обвиняемой Александр Тарасов. — У встречной же машины — ВАЗ-2114 — вмятины на капоте и трещины на бампере. Причем бампер "четырнадцатой" находится на той же высоте, что и повреждения на ногах у Егоровых. Мы провели несколько независимых экспертиз, подтверждающую эту версию, но их почему-то не приняли во внимание". В августе 2019-го Волгоградский областной суд приговорили виновницу ДТП к пяти годам колонии-поселения, а также штрафу два миллиона рублей в пользу потерпевших. Она обжаловала этот вердикт в Верховном суде России и добилась снижения срока на год — суд учел то, что братья тоже нарушили ПДД, переходя дорогу в неположенном месте.Бывшую судью, лишенную статуса спецсубъекта, должны были в конце года отправить в Оренбургскую женскую колонию для экс-сотрудников правоохранительных органов. Однако адвокат попросил отсрочить исполнение приговора — по причине беременности клиентки. Это ходатайство рассмотрят в начале сентября. Если суд встанет на сторону Рыжих, то на свободе она останется до 2034-го, пока ее будущему ребенку не исполнится 14 лет. "Рыжих всячески пытается уйти от ответственности, — уверена мать погибших. — Она лгала, пытаясь запутать следствие и переложить вину на другого человека. Кроме того, сначала отказалась возместить моральный ущерб и расходы на похороны, а сделала это лишь по решению суда. И то частично". Добавим, что Рыжих отсудила 700 тысяч рублей у государства, поскольку следователь держал Kiа Sportage, который числился вещдоком, на открытой автостоянке, из-за чего автомобиль пришел в негодность. Егоровых похоронили рядом в родном хуторе Грачи Городищенского района. Старший брат Иван теперь считает 28 апреля вторым днем рождения. Мать говорит, что была готова пойти на мировую, но Татьяна заявила ей, что виновной себя не считает. Поэтому Нина пытается добиться для нее максимального наказания.

Sergei Potashov Да уж, давно понятно Россия и правосудие два не совместимых понятия! 😣 169

Сергей Дмитриевич Для чего и кого пишутся эти статьи? Мы и так знаем про касту неприкасаемых. Но есть и Божий суд наместники разврата!!! 108

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волгоград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградский областной суд, александр бастрыкин, волгоград, происшествия