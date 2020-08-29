https://ria.ru/20200829/burkov-1576472305.html

Омской области нужна помощь в строительстве детской больницы

Губернатор Омской области Александр Бурков намерен обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о содействии в строительстве в регионе... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T17:24

2020-08-29T17:24

2020-08-29T17:24

владимир путин

александр бурков

омская область

общество

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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 29 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> намерен обращаться к президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> с просьбой о содействии в строительстве в регионе многофункциональной детской больницы."Сейчас для нас ключевой вопрос – строительство многофункциональной детской больницы с уклоном на инфекционное отделение. Такого медицинского учреждения нашему региону очень не хватает. Проект уже готов, вносим небольшие изменения и будем обращаться к президенту. Стоимость проекта от 4-5 миллиардов рублей. Это недешево, но очень важно для детей", - сказал Бурков РИА Новости на форуме "Армия-2020".Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> "Патриот", полигона <a href="http://ria.ru/location_Alabino/" target="_blank" data-auto="true">Алабино</a> и аэродрома Кубинка. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума.

https://ria.ru/20200819/1575984899.html

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омская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, александр бурков, омская область, общество