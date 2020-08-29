https://ria.ru/20200829/bouzman-1576460799.html

Биография Чедвика Боузмана

Американский актер Чедвик Аарон Боузман (Chadwick Aaron Boseman) родился 29 ноября 1976 года в Андерсоне, штат Южная Каролина, США. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T09:15

2020-08-29T09:15

2020-08-29T09:15

дэвид дэвис

дженнифер гарнер

кевин костнер

южная каролина

оксфорд

сша

справки

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Американский актер Чедвик Аарон Боузман (Chadwick Aaron Boseman) <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/hollywood/120918/bio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">родился 29 ноября 1976 года</a> в Андерсоне, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofSouthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Южная Каролина</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Окончил Говардский университет в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, где получил степень бакалавра в области режиссуры. Учился в Британо-американской драматической академии в <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорде</a>, <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англия</a>.Дебютировал на экране в полицейской драме "Третья смена" (2003). В начале карьеры играл роли второго плана в телесериалах: "Закон и порядок" (2004), "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" (2006) и "Скорая помощь" (2008). Позднее сыграл роль Натаниэля в сериале "Линкольн-Хайтс" (2005-2006). В 2008 году Боузман снялся в фильме Гэри Фледера "Экспресс" - спортивной драме об известном бегуне Эрни <a href="http://ria.ru/person_Dehvid_Dehvis/" target="_blank" data-auto="true">Дэвисе</a>.В 2010 году он исполнил роль сержанта Грэхема Макнейра в триллере "Неизвестные лица", в 2012 году в фильме "Пулевое ранение" - роль лейтенанта Сэмюэля Дрейка.Широкую известность получил после главной роли в биографическом фильме о легендарном бейсболисте Джеке Робинсоне "42" (2013).В 2014 году Боузман снялся в спортивной драме "День драфта", где его партнерами стали <a href="http://ria.ru/person_Kostner_Kevin/" target="_blank" data-auto="true">Кевин Костнер</a> и <a href="http://ria.ru/person_Garner_Dzhennifer/" target="_blank" data-auto="true">Дженнифер Гарнер</a>. В том же году он сыграл роль Джеймса Брауна в фильме "Джеймс Браун: путь наверх".В 2014 году "Национальная ассоциация владельцев театров" назвала Чедвика Боузмана "звездой завтрашнего дня".В 2016 году он снялся в фильме "Боги Египта", в котором сыграл бога мудрости Тота. В этом же году он исполнил роль супергероя Черной пантеры в фильме производства Marvel Studio "Первый мститель: Противостояние".В 2017 году в фильме "Маршалл" сыграл роль Тэргуда Маршалла, будущего первого афроамериканца - судьи Верховного суда США.В 2018 году он сыграл главную роль в фильме "Черная пантера", а затем этого же персонажа в фильмах "Мстители: Война бесконечности" (2018) и "Мстители: Финал" (2019).В 2019 году он сыграл детектива полиции <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> в триллере "21 мост", в 2020 году снялся в военном драматическом фильме "Пятеро одной крови".Всего актер <a href="https://www.biography.com/actor/chadwick-boseman" target="_blank" rel="nofollow noopener">участвовал в съемках</a> около 30 фильмов.В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет <a href="https://ria.ru/20200829/akter-1576459233.html" target="_blank">актер боролся с заболеванием</a>.28 августа 2020 года <a href="https://www.imdb.com/name/nm1569276/bio?ref_=nm_ov_bio_sm" target="_blank" rel="nofollow noopener">Чедвик Боузман скончался</a>.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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оксфорд

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дэвид дэвис, дженнифер гарнер, кевин костнер, южная каролина, оксфорд, сша, справки