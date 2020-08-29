https://ria.ru/20200829/akter-1576459233.html

Умер актер, сыгравший Черную пантеру в киновселенной Marvel

Американский актер Чедвик Боузман, наиболее известный по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel, скончался на 43-м году жизни,... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T05:58

2020-08-29T05:58

2020-08-29T06:35

marvel comics

культура

сша

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Американский актер Чедвик Боузман, наиболее известный по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной <a href="https://ria.ru/organization_Marvel_Comics/" target="_blank">Marvel</a>, скончался на 43-м году жизни, сообщается на его официальной странице в <a href="https://twitter.com/chadwickboseman/status/1299530165463199747" target="_blank">Twitter</a>."С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана", - говорится в сообщении.В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет актер боролся с заболеванием. Он умер у себя дома в окружении семьи.Чедвик Боузман был наиболее известен по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel, первого супергероя студии африканского происхождения. Кроме того, Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови".

https://ria.ru/20200824/akter-1576223414.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, сша