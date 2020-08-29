https://ria.ru/20200829/akter-1576459233.html
Умер актер, сыгравший Черную пантеру в киновселенной Marvel
Американский актер Чедвик Боузман, наиболее известный по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel, скончался на 43-м году жизни,... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T05:58
2020-08-29T05:58
2020-08-29T06:35
marvel comics
культура
сша
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Американский актер Чедвик Боузман, наиболее известный по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной <a href="https://ria.ru/organization_Marvel_Comics/" target="_blank">Marvel</a>, скончался на 43-м году жизни, сообщается на его официальной странице в <a href="https://twitter.com/chadwickboseman/status/1299530165463199747" target="_blank">Twitter</a>."С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана", - говорится в сообщении.В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет актер боролся с заболеванием. Он умер у себя дома в окружении семьи.Чедвик Боузман был наиболее известен по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel, первого супергероя студии африканского происхождения. Кроме того, Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови".
https://ria.ru/20200824/akter-1576223414.html
2
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
marvel comics, сша
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Американский актер Чедвик Боузман, наиболее известный по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel
, скончался на 43-м году жизни, сообщается на его официальной странице в Twitter
.
"С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана", - говорится в сообщении.
В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет актер боролся с заболеванием. Он умер у себя дома в окружении семьи.
Чедвик Боузман был наиболее известен по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel, первого супергероя студии африканского происхождения. Кроме того, Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови".