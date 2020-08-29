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Биография Геннадия Бекоева
Геннадий Борисович Бекоев родился 26 августа 1981 года в городе Цхинвале Южной Осетии. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T19:41
2020-08-29T19:41
геннадий бекоев
южная осетия
справки
в мире
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Геннадий Борисович Бекоев родился 26 августа 1981 года в городе Цхинвале Южной Осетии.В 2003 году окончил Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова по специальности "математика". Прошел профессиональную переподготовку по программе "государственное и муниципальное управление". С 2015 по 2018 год проходил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) по специальности "система государственной и муниципальной службы".В <a href="http://economyrso.org/ministerstvo/rukovodstvo/about/178/1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">2003-2004 годах</a> работал в страховой компании "Мир" в городе Владикавказе (Республика Северная Осетия – Алания).С <a href="http://cominf.org/node/1166520392" target="_blank" rel="nofollow noopener">2004 по 2006 год</a> работал в министерстве обороны Южной Осетии.С 2007 по 2011 год — главный специалист, начальник отдела в комитете стандартизации метрологии и сертификации Южной Осетии.В 2011-2012 годах занимал должность заместителя начальника управления сертификации и метрологии в министерстве экономического развития Южной Осетии.С мая 2012 по 2017 год — заместитель председателя комитета стандартизации и метрологии Южной Осетии.В 2017-2018 годах — председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики Южной Осетии.<a href="https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20181112/7501201.html" target="_blank">С ноября 2018 года</a> — заместитель председателя правительства - министр экономического развития Южной Осетии.<a href="https://ria.ru/20200829/premer-1576469062.html" target="_blank">29 августа 2020 года</a> указом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства.Бекоев женат, у него трое детей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
южная осетия
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РИА Новости
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геннадий бекоев, южная осетия, справки, в мире

Биография Геннадия Бекоева

19:41 29.08.2020
149
© Sputnik / Natalia Airiyan Временно исполняющим обязанности председателя правительства Южной Осетии Геннадий Бекоев
Временно исполняющим обязанности председателя правительства Южной Осетии Геннадий Бекоев
© Sputnik / Natalia Airiyan
Геннадий Борисович Бекоев родился 26 августа 1981 года в городе Цхинвале Южной Осетии.
В 2003 году окончил Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова по специальности "математика". Прошел профессиональную переподготовку по программе "государственное и муниципальное управление". С 2015 по 2018 год проходил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) по специальности "система государственной и муниципальной службы".
В 2003-2004 годах работал в страховой компании "Мир" в городе Владикавказе (Республика Северная Осетия – Алания).
С 2004 по 2006 год работал в министерстве обороны Южной Осетии.
С 2007 по 2011 год — главный специалист, начальник отдела в комитете стандартизации метрологии и сертификации Южной Осетии.
В 2011-2012 годах занимал должность заместителя начальника управления сертификации и метрологии в министерстве экономического развития Южной Осетии.
С мая 2012 по 2017 год — заместитель председателя комитета стандартизации и метрологии Южной Осетии.
В 2017-2018 годах — председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики Южной Осетии.
С ноября 2018 года — заместитель председателя правительства - министр экономического развития Южной Осетии.
29 августа 2020 года указом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства.
Бекоев женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Геннадий БекоевЮжная ОсетияСправкиВ мире
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