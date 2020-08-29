https://ria.ru/20200829/bekoev-1576475599.html

Биография Геннадия Бекоева

Геннадий Борисович Бекоев родился 26 августа 1981 года в городе Цхинвале Южной Осетии. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T19:41

2020-08-29T19:41

2020-08-29T19:41

геннадий бекоев

южная осетия

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576475479_0:0:845:475_1400x0_80_0_0_8c349a37afe51c001a121cda5cbf6acb.jpg

Геннадий Борисович Бекоев родился 26 августа 1981 года в городе Цхинвале Южной Осетии.В 2003 году окончил Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова по специальности "математика". Прошел профессиональную переподготовку по программе "государственное и муниципальное управление". С 2015 по 2018 год проходил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) по специальности "система государственной и муниципальной службы".В <a href="http://economyrso.org/ministerstvo/rukovodstvo/about/178/1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">2003-2004 годах</a> работал в страховой компании "Мир" в городе Владикавказе (Республика Северная Осетия – Алания).С <a href="http://cominf.org/node/1166520392" target="_blank" rel="nofollow noopener">2004 по 2006 год</a> работал в министерстве обороны Южной Осетии.С 2007 по 2011 год — главный специалист, начальник отдела в комитете стандартизации метрологии и сертификации Южной Осетии.В 2011-2012 годах занимал должность заместителя начальника управления сертификации и метрологии в министерстве экономического развития Южной Осетии.С мая 2012 по 2017 год — заместитель председателя комитета стандартизации и метрологии Южной Осетии.В 2017-2018 годах — председатель комитета промышленности, транспорта и энергетики Южной Осетии.<a href="https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20181112/7501201.html" target="_blank">С ноября 2018 года</a> — заместитель председателя правительства - министр экономического развития Южной Осетии.<a href="https://ria.ru/20200829/premer-1576469062.html" target="_blank">29 августа 2020 года</a> указом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства.Бекоев женат, у него трое детей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

южная осетия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий бекоев, южная осетия, справки, в мире