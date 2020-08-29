https://ria.ru/20200829/basketbol-1576466376.html

В турнире по баскетболу в Самаре участвуют более 120 команд

Более 120 команд из российских регионов принимают участие в XI турнире по баскетболу Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева, соревнования... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T13:12

2020-08-29T13:12

2020-08-29T13:12

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий азаров

москва

куйбышев

самарская область

баскетбол

спорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/66662/07/666620726_0:0:3003:1689_1400x0_80_0_0_9a4f96de21266f85bf59689b61d299da.jpg

<strong>САМАРА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Более 120 команд из российских регионов принимают участие в XI турнире по баскетболу Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева, соревнования стартовали в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a> на площади имени <a href="http://ria.ru/location_Kujjbyshev/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышева</a>, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a>."Сегодня на площадках турнира померятся силами более 120 команд. Это в очередной раз подтверждает: Самара - баскетбольный регион! Этим видом спорта у нас занимается более 30 тысяч человек. Только сегодня на Samara Open около 500 баскетболистов выйдут на площадки... Откликнулись спортсмены со всей области, приехали команды из других регионов, которых я приглашал на турнир", - процитировали слова Азарова в пресс-службе правительства региона.Азаров, который стоял у истоков создания Samara Open в 2010 году, являясь одним из его основателей и идейных вдохновителей, на церемонии открытия турнира поприветствовал участников и гостей турнира в видеообращении. Глава региона пожелал участникам красивой игры и ярких побед.В пресс-службе отметили, что на турнире по баскетболу 3х3 Samara Open-2020 будут разыграны призы в 10 категориях, среди его участников команды из <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> и Татарстана.Уточняется, что турнир организован с учетом санитарно-эпидемиологических требований <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, площадь Куйбышева разделена ограждениями на две стороны, исключен контакт между командами из разных категорий, команды представили медицинские справки с допуском к игре каждого игрока, перед каждой игрой мяч обрабатывают санитайзером, на входе зрителей снабжают масками и измеряют температуру, места на трибунах организованы с учетом социальной дистанции.

https://ria.ru/20200805/1575422647.html

москва

куйбышев

самарская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий азаров, москва, куйбышев, самарская область, баскетбол, спорт, общество