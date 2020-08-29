Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200829/basketbol-1576466376.html
В турнире по баскетболу в Самаре участвуют более 120 команд
Более 120 команд из российских регионов принимают участие в XI турнире по баскетболу Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева, соревнования... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T13:12
2020-08-29T13:12
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий азаров
москва
куйбышев
самарская область
баскетбол
спорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/66662/07/666620726_0:0:3003:1689_1400x0_80_0_0_9a4f96de21266f85bf59689b61d299da.jpg
<strong>САМАРА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Более 120 команд из российских регионов принимают участие в XI турнире по баскетболу Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева, соревнования стартовали в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a> на площади имени <a href="http://ria.ru/location_Kujjbyshev/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышева</a>, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a>."Сегодня на площадках турнира померятся силами более 120 команд. Это в очередной раз подтверждает: Самара - баскетбольный регион! Этим видом спорта у нас занимается более 30 тысяч человек. Только сегодня на Samara Open около 500 баскетболистов выйдут на площадки... Откликнулись спортсмены со всей области, приехали команды из других регионов, которых я приглашал на турнир", - процитировали слова Азарова в пресс-службе правительства региона.Азаров, который стоял у истоков создания Samara Open в 2010 году, являясь одним из его основателей и идейных вдохновителей, на церемонии открытия турнира поприветствовал участников и гостей турнира в видеообращении. Глава региона пожелал участникам красивой игры и ярких побед.В пресс-службе отметили, что на турнире по баскетболу 3х3 Samara Open-2020 будут разыграны призы в 10 категориях, среди его участников команды из <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> и Татарстана.Уточняется, что турнир организован с учетом санитарно-эпидемиологических требований <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, площадь Куйбышева разделена ограждениями на две стороны, исключен контакт между командами из разных категорий, команды представили медицинские справки с допуском к игре каждого игрока, перед каждой игрой мяч обрабатывают санитайзером, на входе зрителей снабжают масками и измеряют температуру, места на трибунах организованы с учетом социальной дистанции.
https://ria.ru/20200805/1575422647.html
москва
куйбышев
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/66662/07/666620726_224:0:2891:2000_1400x0_80_0_0_941d2fd55df71ec5dc89bb71fba13d15.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий азаров, москва, куйбышев, самарская область, баскетбол, спорт, общество

В турнире по баскетболу в Самаре участвуют более 120 команд

13:12 29.08.2020
80
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Баскетбольный мяч. Архивное фото
САМАРА, 29 авг - РИА Новости. Более 120 команд из российских регионов принимают участие в XI турнире по баскетболу Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева, соревнования стартовали в субботу в Самаре на площади имени Куйбышева, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
"Сегодня на площадках турнира померятся силами более 120 команд. Это в очередной раз подтверждает: Самара - баскетбольный регион! Этим видом спорта у нас занимается более 30 тысяч человек. Только сегодня на Samara Open около 500 баскетболистов выйдут на площадки... Откликнулись спортсмены со всей области, приехали команды из других регионов, которых я приглашал на турнир", - процитировали слова Азарова в пресс-службе правительства региона.
ОНФ добивается расширения зеленого щита Самары
5 августа, 21:17
Строительство Дворца спорта в Самаре ведется опережающими темпами
Азаров, который стоял у истоков создания Samara Open в 2010 году, являясь одним из его основателей и идейных вдохновителей, на церемонии открытия турнира поприветствовал участников и гостей турнира в видеообращении. Глава региона пожелал участникам красивой игры и ярких побед.
В пресс-службе отметили, что на турнире по баскетболу 3х3 Samara Open-2020 будут разыграны призы в 10 категориях, среди его участников команды из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.
Уточняется, что турнир организован с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, площадь Куйбышева разделена ограждениями на две стороны, исключен контакт между командами из разных категорий, команды представили медицинские справки с допуском к игре каждого игрока, перед каждой игрой мяч обрабатывают санитайзером, на входе зрителей снабжают масками и измеряют температуру, места на трибунах организованы с учетом социальной дистанции.
001000
Обсудить 0
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий АзаровМоскваКуйбышевСамарская областьБаскетболСпортОбщество
Рекомендуем
АрМИ - 2020
В рамках Армейских игр стартовал конкурс "Аварийный район"
Ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов
Путин наградил ректора МГИМО орденом "За заслуги перед Отечеством"
Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев
Татарстан отмечает 100-летие ТАССР новыми трассами, парками и регатой
Акции протеста в Минске
В Белоруссии бизнесмена Василевича заключили под стражу, заявила его жена
Участники акции в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
В Минске проходит автопробег в поддержку Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин
Путин допустил частичный переход учащихся на онлайн-обучение
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве выявили 677 новых случаев заражения коронавирусом
Башкирская содовая компания
Бастрыкин поручил проверить отчуждение акций Башкирской содовой компании
Медицинский работник
В США за сутки зафиксировали более 46 тысяч случаев заболевания COVID-19
Клайпедский морской торговый порт
В Литве ответили на угрозы Лукашенко
Денежные купюры
Эксперты оценили вероятность массовых просрочек по кредитам
Машина медицинской скорой помощи
В Чувашии при столкновении двух машин погибли четыре человека
Форум Армия — 2020
Форум "Армия-2020" завершает работу в Южном военном округе
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск раскрыл стоимость чипирования людей
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния