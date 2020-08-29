https://ria.ru/20200829/avtomobili-1576457761.html

В России началась регистрация автомобилей в МФЦ

В России с 29 августа вступили в силу поправки к перечню государственных услуг, позволяющие регистрировать автомобиль в многофункциональных центрах (МФЦ). РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T00:11

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2020-08-29T00:45

россия

авто

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> с 29 августа вступили в силу поправки к перечню государственных услуг, позволяющие регистрировать автомобиль в многофункциональных центрах (МФЦ).Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.По информации ведомства, поправки предусматривают возможность размещения сотрудников Госавтоинспекции на территории МФЦ, а также порядок взаимодействия заявителя с инспекторами ГИБДД при регистрации транспортного средства.Госавтоинспекция обращает внимание, что сотрудники МФЦ будут заниматься приемом и выдачей документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, останутся в компетенции Госавтоинспекции.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576106919.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, михаил мишустин, общество