В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
00:11 29.08.2020 (обновлено: 00:45 29.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Люди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В России с 29 августа вступили в силу поправки к перечню государственных услуг, позволяющие регистрировать автомобиль в многофункциональных центрах (МФЦ).
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
"Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства РФ, то есть 29 августа 2020 года", - поясняет Госавтоинспекция РФ.
По информации ведомства, поправки предусматривают возможность размещения сотрудников Госавтоинспекции на территории МФЦ, а также порядок взаимодействия заявителя с инспекторами ГИБДД при регистрации транспортного средства.
Госавтоинспекция обращает внимание, что сотрудники МФЦ будут заниматься приемом и выдачей документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, останутся в компетенции Госавтоинспекции.