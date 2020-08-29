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В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
В России с 29 августа вступили в силу поправки к перечню государственных услуг, позволяющие регистрировать автомобиль в многофункциональных центрах (МФЦ). РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T00:11
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россия
авто
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> с 29 августа вступили в силу поправки к перечню государственных услуг, позволяющие регистрировать автомобиль в многофункциональных центрах (МФЦ).Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.По информации ведомства, поправки предусматривают возможность размещения сотрудников Госавтоинспекции на территории МФЦ, а также порядок взаимодействия заявителя с инспекторами ГИБДД при регистрации транспортного средства.Госавтоинспекция обращает внимание, что сотрудники МФЦ будут заниматься приемом и выдачей документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, останутся в компетенции Госавтоинспекции.
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россия, авто, михаил мишустин, общество

В России началась регистрация автомобилей в МФЦ

00:11 29.08.2020 (обновлено: 00:45 29.08.2020)
1399
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Люди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Люди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В России с 29 августа вступили в силу поправки к перечню государственных услуг, позволяющие регистрировать автомобиль в многофункциональных центрах (МФЦ).
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
"Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства РФ, то есть 29 августа 2020 года", - поясняет Госавтоинспекция РФ.
По информации ведомства, поправки предусматривают возможность размещения сотрудников Госавтоинспекции на территории МФЦ, а также порядок взаимодействия заявителя с инспекторами ГИБДД при регистрации транспортного средства.
Госавтоинспекция обращает внимание, что сотрудники МФЦ будут заниматься приемом и выдачей документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, останутся в компетенции Госавтоинспекции.
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы в Иванове
21 августа, 17:55Сказано в эфире
"Как это будет работать?" Эксперт о регистрации машин в МФЦ Россияне смогут регистрировать автомобили в многофункциональных центрах. Это решение прокомментировал в эфире радио Sputnik автоэксперт, главный редактор журнала Club 4x4 Максим Ракитин.
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