https://ria.ru/20200829/avariya-1576466994.html

В Чувашии при столкновении двух машин погибли четыре человека

Трое мужчин и девушка погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Чувашии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T13:51

2020-08-29T13:51

2020-08-29T23:02

чувашская республика (чувашия)

ульяновск

батыревский район

цивильск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569365685_0:169:3040:1879_1400x0_80_0_0_51175cd7f4e01ba3ba2cc57998f1189a.jpg

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости.</strong> Трое мужчин и девушка погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Чувашии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Авария произошла в субботу около 7:15 на 89-м километре автодороги <a href="http://ria.ru/location_Civilsk/" target="_blank" data-auto="true">Цивильск</a> — <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновск</a> в <a href="http://ria.ru/location_Batyrevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Батыревском районе</a>."По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП смертельные травмы получили трое молодых людей и девушка, ехавшие в легковушке. Возраст погибших — от 20 до 23 лет, это жители Чувашии и Дагестана. Обстоятельства аварии устанавливаются", — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Чувашии.

https://ria.ru/20200825/dtp-1576268809.html

1

чувашская республика (чувашия)

ульяновск

батыревский район

цивильск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чувашская республика (чувашия), ульяновск, батыревский район, цивильск, происшествия