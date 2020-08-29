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В Чувашии при столкновении двух машин погибли четыре человека
Трое мужчин и девушка погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Чувашии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T13:51
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чувашская республика (чувашия)
ульяновск
батыревский район
цивильск
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости.</strong> Трое мужчин и девушка погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Чувашии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Авария произошла в субботу около 7:15 на 89-м километре автодороги <a href="http://ria.ru/location_Civilsk/" target="_blank" data-auto="true">Цивильск</a> — <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновск</a> в <a href="http://ria.ru/location_Batyrevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Батыревском районе</a>."По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП смертельные травмы получили трое молодых людей и девушка, ехавшие в легковушке. Возраст погибших — от 20 до 23 лет, это жители Чувашии и Дагестана. Обстоятельства аварии устанавливаются", — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Чувашии.
https://ria.ru/20200825/dtp-1576268809.html
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чувашская республика (чувашия)
ульяновск
батыревский район
цивильск
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чувашская республика (чувашия), ульяновск, батыревский район, цивильск, происшествия

В Чувашии при столкновении двух машин погибли четыре человека

13:51 29.08.2020 (обновлено: 23:02 29.08.2020)
3179
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи
Машина медицинской скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Машина медицинской скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Трое мужчин и девушка погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Чувашии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в субботу около 7:15 на 89-м километре автодороги ЦивильскУльяновск в Батыревском районе.
"По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП смертельные травмы получили трое молодых людей и девушка, ехавшие в легковушке. Возраст погибших — от 20 до 23 лет, это жители Чувашии и Дагестана. Обстоятельства аварии устанавливаются", — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Чувашии.
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Чувашская Республика (Чувашия)УльяновскБатыревский районЦивильскПроисшествия
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