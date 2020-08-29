https://ria.ru/20200829/armiya-1576464017.html

Форум "Армия-2020" завершает работу в Южном военном округе

Международный военно-технический форум "Армия-2020" в субботу завершает свою работу на территории Южного военного округа, сообщил командующий войсками ЮВО... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T11:29

2020-08-29T11:29

2020-08-29T14:31

форум "армия — 2020"

александр дворников

ка-31

южный военный округ

ка-27

севастополь

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576434842_0:226:2833:1819_1400x0_80_0_0_8a22b48bda32809402ab58a59ff3b48d.jpg

<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости.</strong> Международный военно-технический форум "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>" в субботу завершает свою работу на территории Южного военного округа, сообщил командующий войсками <a href="http://ria.ru/organization_JUzhnyjj_voennyjj_okrug_JUVO/" target="_blank" data-auto="true">ЮВО</a> генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dvornikov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дворников</a> на мероприятии в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>."Сегодня мы завершаем VI Международный военно-технический форум "Армия-2020" в Южном военном округе. На форуме удалось одновременно собрать большой круг специалистов различного профиля представителей министерства обороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских организаций", - сказал Дворников.Он отметил, что, помимо традиционных площадок, мероприятия форума прошли на полигоне Ашулук, где были продемонстрированы уникальные программы противодействия беспилотным летательным аппаратам. Впервые в рамках форума был создан и представлен кластер военно-морского флота."Широкая линейка военной техники помогла посетителям форума совершить обзорную экскурсию и составить собственную картину того, как развивалось и совершенствовал ось отечественное вооружение. Помимо новинок, на форуме представлены новейшие образцы российской военной продукции, которые уже зарекомендовали себя и в войсках ЮВО и прошли проверку боевыми действиями в Сирии", - сказал Дворников.На форуме в Севастополе было представлено более 30 единиц образцов современной военной техники и вооружения, в том числе береговой ракетный комплекс "Бастион", многофункциональный модуль помех "Красуха-С4", палубный вертолет <a href="http://ria.ru/product_Ka_27/" target="_blank" data-auto="true">Ка-27</a>, вертолет дальнего радиолокационного обнаружения <a href="http://ria.ru/product_Ka-31/" target="_blank" data-auto="true">Ка-31р</a>. Для жителей и гостей Севастополя на причале Морского вокзала было организовано посещение кораблей Черноморского флота.

https://ria.ru/20200829/rakety-1576462469.html

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", александр дворников, ка-31, южный военный округ, ка-27, севастополь, безопасность