https://ria.ru/20200828/vykhodnoy-1576405492.html

В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление родителям и опекунам первоклассников выходной на 1 сентября, об этом сообщил... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T00:26

2020-08-28T00:26

2020-08-28T09:14

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, предусматривающий предоставление родителям и опекунам первоклассников выходной на 1 сентября, об этом сообщил один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a> в своем <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале.Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс.Как поясняют авторы инициативы, она должна дать возможность родителям и опекунам первоклассников проводить ребенка в школу 1 сентября и побыть с ним в День знаний на торжественной линейке."Психологи утверждают, что для первоклассника присутствие хотя бы одного из родителей на первой в его жизни школьной линейке, посвященной началу учебного года, является крайне важным фактором поддержки. На некоторых предприятиях в соответствии с отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами родителям школьников предоставляют дополнительный выходной 1 сентября", - говорится в пояснительной записке.Одновременно с этим вносится также изменение в статью 128 Трудового кодекса, в которой указаны случаи, когда работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной платы. Отказ в данных случаях будет нарушением трудовых норм.Таким образом, согласно законопроекту, в случае его принятия, у родителей первоклассников может появиться выбор — брать выходной за свой счет или в счет отпуска.

https://ria.ru/20200827/pogoda-1576359854.html

https://ria.ru/20200827/bukety-1576361759.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, день знаний, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, москва, общество