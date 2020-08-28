https://ria.ru/20200828/vmeshatelstvo-1576451513.html

Минск предостерег Киев от вмешательства в дела Белоруссии

2020-08-28T19:01

2020-08-28T19:01

2020-08-28T19:34

протесты в белоруссии

ситуация на украине

александр лукашенко

мид украины

минск

киев

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг — РИА Новости.</strong> Минск расценил призывы <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank">Киева</a> к проведению новых выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> как попытку вмешаться во внутренние дела республики, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.По его словам, власти "внимательно ознакомились с содержанием прозвучавших в последние дни многочисленных высказываний руководства <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank">МИД Украины</a> по белорусской тематике"."Полностью разделяем тезис о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Беларуси. Этот постулат незыблем для нас", — подчеркнул он.Как отметил пресс-секретарь МИД, "руководство МИД Украины противоречит само себе".Он заверил, что Минск всегда очень аккуратно и взвешенно подходил и будет подходить к сотрудничеству со всеми соседями, особенно с Украиной, "чтобы потом не объяснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой".Как ранее сегодня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в Киеве считают, что белорусские выборы имели "существенные недостатки" и не соответствовали "общим стандартам, принятым в этой сфере". По его словам, честное и справедливо организованное голосование могло бы "дать ответ на много ключевых вопросов в Белоруссии".Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор, Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a>.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших демонстрантах.В дальнейшем белорусские силовики перестали применять жесткие методы для пресечения несанкционированных акций.

https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576435259.html

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576404876.html

https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576339681.html

Дима Лось Так это их страна !! Равно как и Беларусь. И Сирия (хотя тут есть сомнения). А дружественно-насильственные советы никто не просил... Кончно очень хочется распространить имперское влияние на пол мира... Но в империи самой не все в порядке с правом голоса 131

Ник Плутошка Вы правы, многое уже украдено и разрушено, но многое еще осталось. Это ужасный СССР столько всего понастроил, что разваливать еще и разваливать! Хотя стараются люди - это очевидно. 51

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минск

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, александр лукашенко, мид украины, минск, киев, украина, в мире